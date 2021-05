‘Harmony House’: Dayglow relata lo difícil que es crecer en su nuevo disco

A la corta edad de 21 años Sloan Struble, mejor conocido como Dayglow, se ha convertido en uno de los mayores exponentes del indie pop dentro de su generación. Un título que logró conseguir luego de dejar su carrera en la universidad para aventurarse a que el mundo escuchara las canciones que creó en la comodidad de su habitación.

Dayglow llega con su segundo disco de estudio después del aclamado ‘Fuzzybrain’

Si bien Strouble logró eso y más con su álbum debut ‘Fuzzybrain’ (2019), el cual lo llevó a ser un fenómeno viral de internet gracias a canciones como “Can I Call You Tonight?”, muchas veces el mundo olvida que Dayglow es un adolescente que está lidiando con ese sentimiento de incertidumbre que te da el crecer y convertirte en adulto.

Tal parece que Sloan quiso comunicar ese sentimiento a través de ‘Harmony House’, el segundo disco de estudio de Dayglow que además de ser un claro homenaje a la música de los años 70 y 80, también es una carta abierta de un adolescente que comienza a ver cómo el mundo cambia mientras más crece.

Dayglow mezcla sonidos ochenteros y experiencias de vida en ‘Harmony House’

El disco abre con “Something” y “Medicine”, canciones que fueron lanzadas como sencillos de ‘Harmony House’ y en donde Dayglow comienza a cuestionarse lo que realmente significa el tiempo y lo aterrador que es el tomar decisiones propias. Temas de la vida que son suavizados con sintetizadores y riffs de guitarra que el músico originario de Texas emplea.

En “Balcony”, “December” y “Close To You”, Dayglow muestra lo que un músico puede hacer cuando se ve influenciado por ritmos como el funk, que predomina en estas canciones las cuales van acompañadas de un saxofón y que encapsulan perfectamente cómo vemos el amor cuando somos jóvenes.

El segundo disco de Sloan Struble es una carta abierta a lo complicado que es crecer

Tal y como lo comentó en la reciente entrevista que tuvimos con él, Dayglow se enfoca en hacer música divertida y honesta. Sin duda eso nos queda claro en piezas como “Crying on the Dancefloor”, en donde los beats de la música disco y el sax contrastan con la letra en la que Sloan Struble relata cómo un día ve a esa persona que creyó haber superado y se da cuenta de que no es así.

Por su parte, “Into Blue” y “Woah Man” son una especie de baladas en las que Sloan transmite ese sentimiento de necesitar dejar ir o recordar sólo las cosas necesarias para poder seguir creciendo (porque sí, es complicado pero alguien tiene que hacerlo). Esto definitivamente encaja y provoca que “Moving Out” destaque, pues es una melodía entusiasta en la que Dayglow nos anima a atrevernos y comenzar de nuevo.

‘Harmony House’ es un soundtrack ochentero con el que la mayoría se identificará

Al final son “Strangers” y “Like Ivy” las pistas que cierran este disco y en las cuales Dayglow deja muy en claro cómo a veces el sentimiento de cambio es tan grande que a él a veces le cuesta reconocerse a sí mism. Incluso, Dayglow nos da a entender que llega a sentirse rodeado de extraños y vive en una especie de simulación.

A los 21 años muchos recordamos haber sentido cómo el mundo comenzaba a no pintar tan bonito. Justamente eso nos lo viene a demostrar Dayglow a través de las 11 canciones que conforman el ‘Harmony House’, un disco que deja a un jovencito expresar esos miedo que ha formulado dentro de las paredes de su habitación y que muchos, en algún punto de la vida, también experimentamos.