“Siempre soñé con que haría música”: Una entrevista con Dayglow

La industria musical evoluciona constantemente y en los últimos años, hemos visto como las redes sociales se han encargado de impulsar carreras de gran manera. Una de ellas es la de Sloan Struble, quien es mejor conocido en la escena como Dayglow.

Fue en 2018 cuando este joven compositor vio su popularidad incrementar, sobre todo después de que se popularizara su canción “Can I Call You Tonight?”. Pues bien, él está preparado para entrar de lleno a una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de un nuevo material discográfico.

Por acá, tuvimos la oportunidad de charlar con el músico oriundo de Texas sobre Harmony House, nueva placa de estudio que verá la luz el próximo 21 de mayo y sobre cómo ha sido para él este proceso de convertirse ya no en una promesa, sino en uno de los exponentes más renombrados del ámbito musical independiente.

La historia de Dayglow es como la de cualquier chico que ha sido abordado por la espinita de la música. Como suele suceder en muchos casos, comenzar una carrera en este ámbito conlleva diversos sacrificios y siempre existe la incertidumbre sobre la toma decisiones de, por ejemplo, abandonar una carrera universitaria para seguir tus sueño artístico.

Para Sloan -su nombre real- hubo un poco de eso, pero se aferró a la convicción. Una vez que decidió lo que quería, lo siguiente fue comenzar a componer de lleno y entonces, internet hizo lo suyo. La piezas se comenzaron a conjuntar por si solas y todo encajó a la perfección.

Como mencionamos, Dayglow despegó en internet con algunos temas como “Can I Call You Tonight?” y de ahí, poco a poco su base de fans fue despegando. Luego en 2019, liberó el disco Fuzzybrain con un excelente recibimiento del público y la crítica especializada.

Es así que ya hay expectativa sobre Harmony House, el álbum venidero que sale este 21 de mayo. ¿Hay presión sobre el lanzamiento o algún sentimiento de ese tipo al componer su nuevo material? El joven músico texano lo toma con calma y se muestra tranquilo pues, como lo comenta, él se siente en el mismo mood como cuando trabajó en su primer LP.

“Honestamente, creo que no sentí mucha presión porque desde mis inicios nunca comencé con un sello discográfico o algo, así que mi álbum debut fue casi como un accidente extraño. Un buen accidente extraño que solo floreció ¿sabes? Así que para mi segundo álbum, lo estoy viendo como si fuera el primero; no lo quiero ver como si fuera el segundo disco. Y traté de ser muy sensible y no replicarlo, pero sí tomar las buenas partes de mi mente en ‘Fuzzybrain’ y mantenerlas en el siguiente álbum. Pero también tiene un sonido muy diferente. Tuve toneladas de diversión haciéndolo, nunca sentí como “oh voy a ser un fracaso ahora o algo porque el segundo álbum no será”… no lo sé, sólo tuve toneladas de diversión haciéndolo y me siento muy agradecido de que una canción salga bien en general. Ahora que me iré de gira y todas esas cosas es loco. El hecho de que la gente incluso ya quiera otro álbum es lo suficientemente emocionante, así que fue muy divertido de hacer”.