Para muchos, el 2022 ya terminó, pues prácticamente faltan unas cuantas semanas para que acabe el año. Sin embargo, para ser honestos, todavía faltan muchas cosas para darle carpetazo como se debe, entre ellos un montón de conciertos bastante esperados por un montón de personas en nuestro país, como los de Harry Styles.

Como recordarán, fue en 2019 cuando el cantante británico confirmó que volvería a México para dar varios shows en Guadalajara, Monterrey y la CDMX, así como presentar su segundo material discográfico llamado Fine Line. Pero con lo que Harry no contaba era que en medio del anuncio, apareció una pandemia que nos tuvo encerrados en casa hasta que las cosas mejoraran y sí, tuvimos que esperar un buen rato para tener noticias sobre estas presentaciones.

Foto: Getty Images

Harry Styles regresará a la CDMX para presentar ‘Harry’s House’

Finalmente, en 2022 y tras meses de incertidumbre, Harry Styles reveló las nuevas fechas para sus conciertos en nuestro país con su Love On Tour. Sin embargo, ahora vendrá a esta parte del mundo para mostrarnos las rolas de su más reciente material discográfico, Harry’s House, del cual se han desprendido varios sencillos que la han roto en todo el mundo, como “As It Was”, “Music for a Sushi Restaurant” entre otros.

La primera parada del tour de Harry en México fue el pasado 20 de noviembre, cuando se presentó en la Arena VFG de Guadalajara. Dos días después, Styles se lanzó a la tierra de la carnita asada, donde se aventó un showsazo en la Arena VFG. Ahora, cerrará estos conciertos de este lado del charco con dos conciertos que prometen mucho en el Foro Sol de la capital chilanga, que desde hace rato son sold out y a los que les tenemos grandes expectativas.

Y este es el setlist que probablemente tocará en el Foro Sol

Ahora bien, más allá del espectáculo visual y la conexión con la gente que Harry Styles armará, es momento de hablar de algo muy importante y que a muchos les interesa: las canciones que va a aventarse durante sus conciertos en la Ciudad de México. Para ser honestos, el cantante británico no ha cambiado mucho su setlist durante el Love On Tour, así que es probable que toque lo mismo que en Guadalajara y Monterrey.

De cualquier manera, las rolas que se está echando no están para nada mal. Para que se den una idea, hay canciones de los tres materiales discográficos que el artista ha publicado hasta la fecha (Harry Styles Fine Line y Harry’s House) e incluso coverea uno de los más grandes éxitos de One Direction... prácticamente cubre gran parte de su carrera en unos cuantos minutos. Y si no nos creen, acá les dejamos el posible setlist para sus shows en la CDMX:

“Music for a Sushi Restaurant” “Golden” “Adore You” “Daylight” “Cinema” “Keep Driving” “Satellite” “She” “Matilda” “Lights Up” “Canyon Moon” “Treat People With Kindness “ “What Makes You Beautiful” “Late Night Talking” “Watermerlon Sugar” “Love of My Life” “Sign of the Times” “As It Was” “Kiwi”