Lo que necesitas saber: Harry Styles fundó Pleasing en noviembre del 2021.

Pleasing, la marca fundada por Harry Styles, anunció el lanzamiento de un vibrador y un lubricante sexual bajo el lema ‘Pleasing Yourself‘ o en español ‘Complacerse a sí mismo’.

Y aunque Harry por el momento no anda grabando música nueva, sí se dio el tiempo de grabar el video promocional de sus nuevos ‘juguetes’. Bueno solo se le escucha decir ‘Please yourself like you mean it’, pero algo es algo.

Lo gracioso es que, por allá del 2022 durante uno de sus conciertos una fan le mostró a Harry un cartel que decía ‘Lo único que le hace falta a Pleasing son vibradores’. Y solo le tomó tres años cumplir el deseo de su fan ¿Hay algo que no haga bien?

Fotografía de @HStylesSP

Harry Styles venderá vibradores

Harry Styles fundó la marca Pleasing en noviembre del 2021, para la venta de cosméticos, ropa, fragancias y accesorios. Sin embargo, para el 2025, decidió ampliar su mercado a los juguetes sexuales con el lanzamiento de su primer vibrador y lubricante.

Nuevos lanzamientos de Pleasing de Harry Styles / Captura de pantalla

Para aquellas ‘Harries’ (y no tan ‘Harries’) interesadas en comprar el vibrador les dejamos todos sus detalles. Mide unos 18 centímetros, tiene un diámetro, en la parte más ancha, de 4.5 cm y en la parte más delgada de 3.25 cm.

Está hecho de silicona y cuenta con una batería de iones de litio que puede durar hasta 3 horas. Tiene 7 velocidades, 2 motores, es resistente el agua y cuenta con año de garantía. Con un precio de $1,332.00.

7 velocidades

2 motores

1 año de garantía

Resistente al agua

Recargable

El lubricante de Pleasing

Y como Harry Styles es un verdadero visionario, lanzó el lubricante para hacer el combo perfecto con su vibrador. Mismo que tendrá un costo de $490 y fue aprobado por la FDA de Estados Unidos (Food and Drug Administration).

“La intimidad nunca debe sentirse apresurada: explora lo que te hace sentir bien y deja que el placer marque el ritmo”. Se lee en el sitio oficial de Pleasing.

Lubricante de Pleasing

Harry Styles finalmente estrenó algo, tal vez no fue música, pero sí un producto nuevo en su marca. Aún así, seguro las fans del también integrante de One Direction, lo apoyarán en su nuevo emprendimiento.