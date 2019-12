Uno de los momentos más esperados del próximo año es el lanzamiento del tan esperado Imploding The Mirage, el próximo disco de The Killers. Desde noviembre pasado que anunciaron que estaban cerca de lanzar su sexto álbum de estudio, los ánimos de la fanaticada de Brandon Flowers y compañía se nos fueron hasta el cielo. Para asegurar que se mantengan en ese lugar, la muy querida banda originaria de Las Vegas acaba de lanzar otro posible tracklist de su nuevo disco.

The Killers publicó una nota en Twitter que detalla 11 nombres de canciones potenciales, titulada “Tan fácil como 1 2 3”. La banda publicó una lista similar en octubre, que luego mostró varias canciones con símbolos extraños a sus lados, solo que en ese momento nadie estaba seguro de qué se trataban. Hoy, ya estamos casi seguros que son los nombres de las rolas que nos van a hacer vibrar como siempre lo han hecho.

As easy as 1 2 3. pic.twitter.com/Tbbt5XcGGg — The Killers (@thekillers) December 29, 2019

La nueva publicación muestra una división entre ‘LISTA A’, ‘LISTA B’ y ‘LISTA C’. La litsa A parece estar completa, pero solo ‘Man and Woman Enough’ (anteriormente enumerados como ‘Man’ + ‘Woman’) se muestra en la lista B y por ahora la lista C es todo un misterio, dejando algo en qué pensar a todos los fans de The Killers…

En una de esas podremos encontrar a “Land of the Free”, rola que salió en enero de 2019, por ahí. Imploding the Mirage llegaría a casi tres años de haber lanzado Wonderful Wonderful, disco que incluyó varios rolones como “Some Kind of Love”, “Wonderful Wonderful” y “The Man” entre otros. Aquí les dejamos la primer posible tracklist que lanzaron en octubre para que hagan sus comparaciones.

Imploding The Mirage llegará en la primavera de 2020, justo a tiempo para su mayor gira por el Reino Unido e Irlanda hasta la fecha. Después de ser headliners en Glastonbury 2019, The Killers regresará para dar conciertos en Falkirk, Manchester, Norwich, Southampton, Londres, Bristol, Coventry, Middlesborough y Dublín. Para estos shows los vana acompañar invitados muy especiales como Blossoms, Sam Fender y Manic Street Preachers.