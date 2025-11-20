Lo que necesitas saber: Platicamos con Hayley Williams sobre el proceso creativo y lanzamiento de su nuevo disco 'Ego Death at a Bachelorette Party'.

Tras el lanzamiento inesperado de su nuevo disco Ego Death at Bachelorette Party, del que te dejamos 5 claves por acá, Hayley Williams conversó con nosotros en sopitas.com sobre nostalgia digital, salud mental, la importancia de la comunidad musical en internet y su proceso creativo más fluido hasta la fecha.

Con la apertura que la caracteriza y bastantes risas, la artista habló de vulnerabilidad, medicarse, retomar guitarras noventeras y hasta de sus rituales antes de subir al escenario. Les dejamos la entrevista completa con Hayley Williams.

Hayley Williams nos contó todo sobre su más reciente disco de estudio

Sopitas.com: Gracias por tomarte el tiempo para hablar conmigo para Sopitas.

Hayley Williams: “Claro.”

Sopitas.com: Felicidades por el lanzamiento de Ego Death at Bachelorette Party.

Hayley Williams: “¡Gracias!”

Sopitas.com: Sobre Ego Death at a Bachelorette Party, fue un lanzamiento muy loco. El sitio web era completamente de estética 90s/2000s. ¿Cuál fue la intención detrás de ese formato?

Hayley Williams: “Lo extraño. Fue algo egoísta, la verdad. Extraño el internet antiguo. Extraño cuando era un lugar seguro para descubrir música y conocer a otras personas interesadas en lo mismo que tú, sin la amenaza de tantas cosas, ya sea la IA o gente siendo cruel en internet.”

“Antes no se sentía así. Realmente sentías que podías apropiarte de las cosas de una manera muy bonita.”

“Así que queríamos lanzar la música de esa forma para que la gente pudiera, esencialmente, descargar las canciones. Y si querían quemarlas en un CD, genial. Si querían compartirlas con un amigo o postearlas en internet en otra plataforma, perfecto.”

“Fue un experimento para jugar con el aspecto comunitario de lo que el internet significó para mí mientras crecía.”

Sopitas.com: Lanzaste 17 sencillos sorpresa y para que los fans hicieran sus propias secuencias. ¿Hubo alguna playlist o reacción que te sorprendiera? ¿O mixtapes, cassettes, algo que te sorprendiera?

Hayley Williams: “Sí. Terminé pidiéndole a la gente que hiciera playlists porque ya estaba viendo a varias personas haciéndolas, y pensé: “Wow, esto es muy interesante.””

“Leer por qué ponían las canciones en ese orden era fascinante. Así que publiqué algo diciendo: “Sigamos haciendo esto”. Juguemos un poco más con esta idea y veamos a dónde lleva, lo que finalmente nos llevó al tracklist oficial.“

“Creo que aún quiero seguir esa conversación, pero hemos estado muy ocupados promoviendo el disco. Muero por ver qué será la siguiente variación.”

“Quiero volver a poner los archivos en la página. Me encantaría enseñar a la gente cómo quemar CDs y cómo adquirir más medios físicos, porque creo que es muy importante.”

“Tener propiedad sobre el arte que amas. De adolescente, manejando en mi coche, tener mi estuche de CDs… era una experiencia hermosa. No sé si volverá a pasar, pero publicar la música así y ver a la gente hacer sus secuencias… me hizo algo en el corazón. Amé verlo.”

El proceso creativo de Ego Death at a Bachelorette Party, fue algo sumamente fluido para Hayley

Sopitas.com: En este álbum te abriste mucho, pero ¿qué canción fue la más difícil de escribir o de decidir incluir en el disco?

Hayley Williams: “Me preguntaba si “True Believer” debía ir en el álbum o ser un sencillo aparte. No quería que su mensaje se perdiera.”

“Pero debí confiar más en los fans, porque en cuanto salió el álbum —o incluso cuando salieron los sencillos— “True Believer” se volvió tema en TikTok. Fue fascinante ver a la gente diseccionar la letra y aprender sobre una parte de la historia de EE.UU. que suele ocultarse.”

“Me alegra haberla incluido. No sé por qué no confié al principio. Estoy tratando de pensar en otras canciones difíciles, pero esta es la primera vez en mi carrera que casi todo un álbum simplemente… salió de golpe.”

“De hecho, las cosas salían tan rápido que pensé: “¿Voy a poder escribir música después de esto?”. Jamás había tenido una experiencia así.”

“Hubo una semana en la que Daniel y yo escribimos seis canciones en una semana, y todas terminaron en el disco. Podíamos haber recortado, pero no quisimos. Amábamos todas.”

“Terminamos el disco y aun así seguimos escribiendo. Todavía hay más música, pero no creo que sea para “Hayley Williams” como tal. Hacer este álbum fue… volamos. Y no entiendo ni cómo pasó.”

Sopitas.com: Has descrito “Mirtazapine” como una carta de amor al rock alternativo de los 90. ¿Qué sonidos o emociones querías capturar?

Hayley Williams: “Me encanta Veruca Salt. Amo a That Dog. Amo a The Breeders y a Kim Deal. Tenía el coro en la mente una noche antes de dormir porque tomo mirtazapina por las noches.”

“Ayuda a dormir, ayuda al apetito, y no es un antidepresivo típico. Miré la botella y pensé que “mirtazapina” es un nombre muy bonito. ¿Viste Adventure Time?”

Sopitas.com: Claro.

“Hay un personaje llamado Marceline. Y en Homestar Runner había una llamada Marzipan. “Mirtazapine” sonaba como un nombre. Pensé que sería lindo escribirle una carta de amor a ella. Estaba muy orgullosa de las guitarras y todo eso.”

Sopitas.com: Yo tengo relación con la mirtazapina porque mi novia la tomó… y yo empecé después de un evento traumático. Así que entiendo sus efectos. ¿Qué opinas sobre los medicamentos, salud mental y sociedad?

Hayley Williams: “No soy experta, pero creo que cuando sabes que has intentado todo y sigues necesitando apoyo, debe ser un derecho humano acceder a él. Creo que deberíamos, desde niños, aprender a escuchar nuestros sentimientos, nuestra intuición, cómo nos hablamos internamente.”

“Cuando hay programas de salud mental en escuelas o comunidades, la vida de esos niños cambia. No digo que todos deban medicarse, ni hacerlo porque sí, pero cuando sabes que has intentado todo y aún necesitas apoyo…”

“Yo tuve que empezar medicación cuando cumplí 30. Y debo darle crédito: sé que me salvó la vida. Tengo amigos que han empezado y dejado. Yo he empezado y dejado.”

“Tienes que escucharte. Preguntarte si necesitas el apoyo o necesitas terapia o actividades que te sostengan. Me asusta que, por conversaciones actuales en Estados Unidos, esos derechos puedan quitárseles a personas que dependen de ello para vivir.”

“No pensé en todo esto cuando escribí “Mirtazapine”, pero ahora me enorgullece que exista. Si puede quitar el estigma a una sola persona, ya vale la pena.”

Extra: preguntas rápidas de sopitas.com para Hayley Williams

Sopitas.com: ¿Última canción que se te quedó pegada?

Hayley Williams: “Una de Olivia Dean… si la canto, lloro. Me tiene enganchada.”

Sopitas.com: Una palabra que describa el álbum.

Hayley Williams: “Crash out.”

Sopitas.com: ¿Qué necesitas antes de subir al escenario?

Hayley Williams: “A Brian, mi mejor amigo. Que me dé una palmada y me mande al escenario.”

Sopitas.com: ¿Qué artista de los 90 te inspira más?

Hayley Williams: “Failure.”

Sopitas.com: Una canción que quisieras haber escrito.

Hayley Williams: ““Love of My Life (An Ode to Hip Hop)” de Erykah Badu.”

Sopitas.com: Un artista con quien quisieras colaborar.

Hayley Williams: “The Linda Lindas… y si no trabajo con SZA antes de morir, estaré triste.”

Sopitas.com: Tu canción infalible de karaoke.

Hayley Williams: ““It’s Not Right But It’s Okay” de Whitney Houston.”

Sopitas.com: ¡Eso es todo, gracias por tu tiempo Hayley!

Hayley Williams: “Gracias a ti. Que tengas un buen día.”