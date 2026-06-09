Hayley Williams anunció un concierto en la Ciudad de México para el 23 de noviembre del 2026 en el Auditorio Nacional. Para poder acceder a la preventa, hay que hacer un pre-registro en un sitio web especial.

Lo que necesitas saber: Hayley Williams viene en noviembre a la CDMX con show renovado... pero luego repetirá en enero de 2027. También estará en Guadalajara y Monterrey.

Desde que Hayley Williams retomó su etapa solista y lanzó el genial Ego Death At a Bachelorette Party, anduvimos con el pendiente de si vendría a México. Y finalmente se armó el plan… y se extiende a 2027, que es cuando dará las fechas que acaba de anunciar.

Imagen ilustrativa. Foto: Zachary Gray.

Fechas de los próximos conciertos de Hayley Williams en México

Se pensó que vendría para el Corona Capital… pero no. Inicialmente, Hayley Williams confirmó concierto en la Ciudad de México. La fecha quedó para el 26 de noviembre en el Auditorio Nacional.

Ahora, la también vocalista de Paramore confirma nuevas fechas. Aunque serán un par de meses después: en enero 2027. Una nueva oportunidad para presenciar el show de Williams… y no sólo fans de la CDMX.

El regreso de la artista se extiende a Guadalajara y Monterrey. Las nuevas fechas quedan así:

Noviembre 26 / Auditorio Nacional, CDMX (SOLD OUT)

/ Auditorio Nacional, CDMX (SOLD OUT) Enero 13 / Auditorio Nacional, CDMX

/ Auditorio Nacional, CDMX Enero 15 / Auditorio Banamex, Monterrey

/ Auditorio Banamex, Monterrey Enero 17 / Auditorio Telmex, Guadalajara

Hayley Williams en México / Imagen: instagram.com/yelyahwilliams

El show que Hayley Williams ofrecerá en noviembre tendrá como acto abridor a Annie DiRusso, mientras que en las fechas de 2027 la invitada será Mannequin Pussy.

Y ya que andamos en esas… checa acá la entrevista que tuvimos con ella por el lanzamiento del disco Ego Death At a Bachelorette Party.

Cómo conseguir boletos para los shows de Hayley Williams en México

Así como en la primera fecha en el Auditorio Nacional (la cual ya es SOLD OUT), para conseguir los boletos para los shows de 2027 hay que realizar algunos pasos:

Paso 1. Registrarte en el sitio hayleywilliams.club.os.fan/thws

Paso 2. El proceso de registro te pedirá número de teléfono y correo electrónico, por donde te enviarán un código ‘Ticket Unlock’.

Paso 3. El código antes mencionado te llegará antes de que comience la preventa.

Según especifica Hayley, el pre-registro no garantiza que podrás conseguir boletos. De igual forma, se dice que puedes escoger hasta tres shows distintos (de México y otros países), y la venta está limitada a 4 boletos por persona.

De acuerdo con OCESA, la preventa se dará el jueves 11 de junio. Luego de esta fase, comenzará la venta general.

Un show diferente de Hayley Williams para México y Latinoamérica

Y para que lo tengan en cuenta, estos shows serán distintos de los que Hayley Williams tocó en la primera mitad del año en Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial, los shows de otoño (donde se ubica el de México) no solo tendrán canciones del disco Ego Death…, sino también de sus dos álbumes pasados: Petals For Armor y Flowers for Vases / Descansos.

También se dice que ‘habrá muchas sorpresas’… lo que se puede interpretar como la posibilidad de que Hayley agregue a su setlist canciones de Paramore, versiones especiales de estas últimas o material inédito. Así que habrá que esperar.