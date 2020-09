“Heroes”: El día que la canción de Bowie levantó el ánimo de todo México

En septiembre de 2017 vivimos angustia, desesperación, tristeza, miedo y otra serie de sentimientos combinados, pero demostramos que México no se rinde ante la desgracia; no esa vez, no nunca. El temblor de ese 19 de septiembre que irónicamente ocurrió el día en el que se cumplió el 35 aniversario del terremoto de 1985 se ha convertido en un día para recordar. En un día en el que los mexicanos se volvieron uno solo para ayudar no solo a los suyos, sino también a los otros, a aquellos desconocidos que ahora pueden llamarles hermanos.

Dos días después del temblor del 19 de septiembre, 35 años del terremoto del 85 y 43 años de “Heroes”, la famosa canción de David Bowie que perteneció a su aclamada Trilogía de Berlín, cumplió 43 años.

Sí, puede que cuando leas esto sientas que no hay ninguna conexión, que no tiene sentido lo que hoy estamos escribiendo y que buscamos cualquier coyuntura para sacar a colación esta canción; pero tampoco puedes negar que es un gran himno. Es el faro de esperanza que no solo apareció en The Perks of Being a Wallflower, sino es una canción con la que hoy todos podemos decir que “somos uno”, que podemos seguir adelante sin importar lo que pase.

Este tema fue escrito por David Bowie y Brian Eno el 23 de septiembre de 1977. Desde su lanzamiento, ha tenido múltiples reversiones de grupos como Oasis, Blondie, The Wallflowers, Bon Jovi y hoy, podemos decir que al escucharlo se lo podemos dedicar a todos y cada uno de los que ayudaron a encontrar a las personas de entre los escombros, aquellos que repartieron víveres, a los que transportaron el material para derribar muros, aquellos que los construyeron. Todos ellos, todos ustedes, son héroes.

Podemos decir que “podemos vencer” las adversidades, “por un día”, por una semana. “Podemos robar tiempo por un día. Podemos ser héroes por siempre y para siempre”, porque estamos unidos, porque México fue, es y será uno solo hoy y siempre. Porque los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos nos unimos para reconstruir el país desde los escombros, porque removimos piedra por piedra, fuimos el hombro en el cual el otro se apoyó. Porque “podemos estar más seguros, solo por un día”. “Heroes” es la canción perfecta, es el tema que Bowie jamás se imaginó que pudiera ser escuchado en medio de una desgracia como la que sacudió nuestro país pero que hoy, hoy más que nunca es importante recordarlo, pero sobre todo, que al escucharlo nos ayude a seguir manteniendo la fuerza incluso cuando haya pasado ya un año.