La historia detrás de "Blackbird" la canción de The Beatles que Beyoncé hizo cover (y no por casualidad)

Lo que necesitas saber: Beyoncé hizo un cover a "Blackbird", la canción de The Beatles, para su nuevo disco 'Cowboy Carter'. ¿Cuál es la historia de esta canción y por qué tiene sentido que aparezca en el nuevo disco de Queen B?

Beyoncé no ha dejado de ser tema de conversación gracias a su reciente disco ‘Cowboy Carter’, en donde la cantante estadounidense se sumerge y le da su toque personal al country, un género musical donde además empodera a la comunidad negra que han sido rechazada dentro del género desde hace décadas.

El disco ha sido comentado por cuestiones como las colaboraciones (Miley Cyrus, Post Malone, Stevie Wonder, Dolly Parton, etc.), pero también por un cover que Beyoncé incluyó a “Blackbird”, canción que los Beatles lanzaron en 1968 y que definitivamente tienen una razón de ser en el tracklist de ‘Cowboy Carter’.

Esta es la portada de ‘Act II: Cowboy Carter’, el nuevo disco de Beyoncé/Foto: Columbia Records

Esta es la historia de “Blackbird”, la canción de The Beatles

“Blackbird” es una de las canciones más populares de The Beatles. Fue escrita por Paul McCartney en el High Park Farm de Kintyre, en Escocia, durante 1968 y la canción fue incluida en ‘The White Album’, disco que los llamados ‘Fab Four’ lanzaron a finales de ese año.

La balada se convirtió en uno de los éxitos más queridos por los fans de The Beatles, quienes afortunadamente aún pueden escucharla en vivo, pues Paul McCartney suele incluirla en sus setlist desde la época de los 70 (de hecho la escuchamos en la reciente visita de Sir Paul a CDMX).

Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre esta canción de The Beatles y el nuevo disco country de Beyoncé? Comencemos con el hecho de que McCartney escribió “Blackbird” inspirado en el Movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Desde el año 1956 hasta el de 1969, este movimiento buscó parar la discriminación contra los afroestadounidenses y la segregación racial, especialmente en el sur de Estados Unidos. En 1968 la lucha se volvió más intensa tras el asesinato de Martin Luther King, uno de los activistas más visibles dentro de esta revolución.

El Dr. Martin Luther King Jr. Foto: Getty Images

“Blackbird” estuvo inspirada en la lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos

En el libro ‘Paul McCartney: Many Years from Now‘, de Barry Miles, Paul habló de la historia detrás de la melodía y la letra de “Blackbird”. En el caso de la melodía, el músico se inspiró en “Bourree en mi menor”, una pieza de Johann Sebastian Bach, músico alemán que Paul y George Harrison idolatraban.

“Sentíamos que teníamos mucho en común con él. Por alguna razón Pensamos que su música era muy similar a la nuestra y nos aferramos a él sorprendentemente rápido. También nos gustaron las historias de él siendo el organista de la iglesia y sacando estas cosas semanalmente, que era bastante similar a lo que estábamos haciendo”, dijo McCartney en el libro.

En cuanto a la letra de “Blackbird”, Paul McCartney detalló que escribió esa canción mientras estaba en Escocia y tenía en mente a una mujer negra “que experimenta estos problemas en Estados Unidos”. Un país cuya situación conocía gracias a las noticias.

En una entrevista de radio de 2002 con Chris Douridas de KCRW, Paul confirmó que “Blackbird” era sobre la lucha de la comunidad negra en Estados Unidos: “Estaba usando el simbolismo de un pájaro negro, pero en realidad no se trata de un pájaro negro al que se le han roto las alas, ¿sabes? Es un poco más simbólico”.

Paul McCartney creó “Blackbird” inspirado en la lucha de la comunidad negra en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Especialmente en situaciones como las de ‘Los nueve de Little Rock‘ y el asesinato de Martin Luther King

Por otro lado, en su libro ‘The Lyrics: 1956 to the Present’, Paul hace mención de que “Blackbird” también fue influenciada por las personas negras que conoció en Liverpool, el cual calificó como “un puerto de esclavos”, y con las cuales forjó una gran amistad.

“En 1968, cuando escribía ‘Blackbird’, era muy consciente de las terribles tensiones raciales en Estados Unidos. El año anterior, 1967, había sido un año particularmente malo, pero 1968 fue aún peor. La canción fue escrita sólo unas semanas después del asesinato de Martin Luther King Jr”, aseguró el músico británico.

Especialmente cuando el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos estuvo en su punto más tenso. Foto: Getty images

“Esas imágenes de las alas rotas y los ojos hundidos y el anhelo general de libertad son en gran medida de ese momento”, agregó Paul MacCartney que 2016 y con un show que dio en Little Rock, Arkansas, tuvo la oportunidad de conocer a Thelma Mothershed Wair y Elizabeth Eckford.

Thelma y Elizabeth fueron dos de las 9 personas negras que en 1957 despertaron una controversia al intentar ingresar a la escuela secundaria ‘Little Rock Central’, la cual era exclusivamente para blancos, y que terminaron detenidos por la Guardia Nacional.

Los “Little Rock Nine” fueron gran inspiración para “Blackbird”, que se incluyó en el ‘The White Album’ de los Beatles. Foto: Getty Images

Paul McCartney incluso conoció a dos involucradas en lo ocurrido en Little Rock

“Es increíble conocer a dos pioneras del movimiento de derechos civiles e inspiración para ‘Blackbird'”, escribió Sir Paul en su cuenta de Twitter donde posteó la foto junto a Mothershed y Eckford. Pero también, antes del show el músico habló más respecto a la inspiración de “Blackbird”.

“Allá por los años 60, había muchos problemas en torno a los derechos civiles, particularmente en Little Rock. Lo notábamos en las noticias en Inglaterra, así que es un lugar realmente importante para nosotros, porque para mí, aquí es donde comenzaron los derechos civiles”, mencionó McCartney.

Paul McCartney con Thelma Mothershed Wair y Elizabeth Eckford. Foto: X

La canción de los Beatles fue reversionada por Beyoncé para empoderar a las mujeres negras en la música country

Como les contamos en la breve historia del country (pueden checar nuestra nota por acá), este género musical nació de la marginación de algunos sectores de la población estadounidense. Sin embargo, su existencia también fue posible gracias a elementos como el blues y el gospel que trajeron los esclavos afroamericanos a Estados Unidos.

A pesar de ello, desde hace décadas se ha evidenciado que los músicos negros no han sido reconocidos por sus contribuciones en el género. De hecho, la música country aún carga con el estereotipo de ser música exclusiva para gente blanca, cantada por gente blanca que ve en el género una impresión de “las buenas costumbres” en la sociedad.

Foto: Getty Images

Con todo este concepto es evidente la razón por la cual Beyoncé hizo su versión de “Blackbird” (escrita como “BLACKBIIRD” con dos letras I para hacer referencia al Acto II de ‘ Renaissance’), una canción donde Queen B hace un homenaje a las mujeres negras y su lucha ante el racismo, pero que también enaltece y reconoce a la comunidad afroamericana dentro del country y la historia en general de los Estados Unidos.

Te puede interesar