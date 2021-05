La historia sobre cómo una disquera presionó a Deftones para crear “Back To School (Mini Maggit)”

Para aquellos que recuerdan bien los finales de los 90 y el comienzo de los 2000, seguro se le vendrá a la mente el apogeo de ese estilo tan amado como criticado al que se denominó nu-metal. Korn, Papa Roach, Linkin Park y Mudvayne fueron algunos de los grupos que cimentaron el terreno del género, pero hubo otros como Deftones que, aunque caminaron sobre la misma senda -o eso señalaba el público-, buscaban despejarse un poco de la etiqueta.

¿Cómo lo hicieron? La respuesta se encuentra en White Pony, considerado por mucho el mejor disco de la banda de Sacramento. En ese material, Chino Moreno y compañía definirían su camino para lanzamientos eventuales con ese sello equilibrado entre lo melódico y lo pesado, además de que los acercaría a nuevos horizontes experimentales lejos aquella extraña escena metalera que estaba de moda.

Sin embargo, en ese álbum -o mejor dicho, en su reedición- hay una canción que divide opiniones pero que al mismo tiempo se convirtió en uno de los temas más reconocidos del grupo: “Back To School (Mini Maggit)”. En esta pequeña sección a la que llamamos la Historia Detrás de la Canción, exploraremos el origen y todo lo que alberga este track.

La etapa de ‘White Pony’

White Pony, como mencionamos, es uno de los mejores álbumes en la discografía de Deftones. Y al igual que muchas joyas musicales en la historia de la música, no estuvo exento de complicaciones y momentos turbulentos. La banda venía de triunfar en los 90 con Adrenaline (1995) y Around The Fur (1997), discos con los que un sector de la crítica y el nuevo público metalero los etiquetaron como nu-metal.

Muy a pesar del estilo que predominaba las estaciones de rock, el siguiente paso era hacer algo diferente… pero las ideas no convergían del todo. Por ejemplo, Chino Moreno tenía la idea de hacer más melódico el nuevo material y eso chocó con la ambición de Stephen Carpenter, quien buscaba hacerlo el disco más pesado que la banda haya hecho jamás.

El vocalista contó a Metal Hammer en julio del 2000 que “hubo muchas peleas. En un momento, Stephen puso su pie en el suelo y dijo: ‘No voy a escribir nada suave, solo quiero escribir mierda pesada’… Con el tiempo, comenzó a disfrutar tocando el lado diverso, melódico y más lento de las canciones que había escrito, pero antes de que halláramos ese lugar para entendernos, estábamos peleando y discutíamos constantemente”.

Pero esa no era la única cosa que complicaba el proceso de elaboración de White Pony. La leyenda cuenta que Terry Date, el productor, lidió con una severa adicción que tenían los miembros de Deftones, pero no a una sustancia ilícita o algo por el estilo, sino al videojuego Tony Hawk Pro Skater (y bueno, no podemos negar que la banda habrá armado la fiesta en esa época también). Con algo de furia y poniéndolos en su lugar, Date logró que se centraran en la grabación del disco.

Y así, comenzaron a salir las canciones poco a poco: “Change (In The House Of Flies)”, “Teenager”, “Passenger”, “Digital Bath”, “Rx Queen”, “Pink Maggit” (recuerden esta última) dejaban claro que el grupo se disponía a despegarse un poco de la etiqueta del nu-metal… hasta que la disquera presionó.

La presión de la disquera: el origen de “Back To School”

Finalmente, White Pony salió al mercado un 20 de junio del 2000 (coincidiendo por cierto con el cumpleaños 27 de Chino Moreno). El disco cosechó un éxito importante, pero menos redituable en radio y televisión si se le comparaba con sus contemporáneos Hybrid Theory de Linkin Park, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water de Limp Bizkit o Infest de Papa Roach, los cuales no se cansaban de colgar sencillos por doquier.

Y no es como que el álbum de Deftones no tuviera canciones geniales en ese sentido, pero sus tracks -como se dice en el argot- eran menos easy listening/radio friendly. El primer sencillo fue “Change” y luego, Maverick Records (disquera de Madonna que tenía firmada a la banda de Sacramento) sintió que no había otra más que fuera ideal para promocionar el material en medios. ¿La solución? Reelaborar una de las canciones incluso cuando el disco ya había sido lanzado.

Desde su lanzamiento hasta septiembre del 2000, White Pony había vendido 500 mil copias tan solo en Estados Unidos (una cifra nada despreciable para la época), pero la discográfica quería emular el éxito de las bandas del momento que vendían millones de copias al por mayor. La decisión fue tomar el coro de “Pink Maggit”, última canción del álbum que dura más de siete minutos, y convertirla en un despliegue llamativo de nu-metal.

El experimento funcionó y así nació “Back To School (Mini Maggit)”, misma que se compuso contra reloj ya que Maverick Records tenía planeado reeditar y relanzar la placa discográfica en octubre con la nueva canción. En una entrevista con la revista alemana Visions (vía Kerrang!) Chino comentó esto sobre la petición de la disquera:

“Después de que se liberó ‘White Pony’, querían hacer una nueva versión de Pink Maggit. Dijeron que habíamos perdido pesadez y que no había más singles en el álbum. Así que pensé: ‘Voy a mostrarle a estos hijo de pu… lo fácil que es crear un sencillo exitoso’. Entonces hice una parte de hip-hop en la canción, la hicimos más corta y media hora después, el sencillo ya estaba listo para circular”.

