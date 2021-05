La historia del amor fallido detrás de “Maps”, la canción de Yeah Yeah Yeahs

Uno de los aspectos que más nos gusta de la música es que va infinitamente tomada de la mano del desahogo. Siempre habrá una canción que calará en el fondo, que cimbrará nuestros sentimientos y que nos conectará a través de la emotividad con el artista que la creó.

Cuando se trata de asuntos románticos, la fórmula no falla y si tuviéramos que ejemplificar esta situación con alguna rola, “Maps” de los Yeah Yeah Yeahs sería un buen punto de partida. Este temazo, un clásico total de la primera década del 2000, seguro ha acompañado a varios oyentes en sus momentos más bajos, de esas veces que se siente que el amor nomás no funciona y que la mejor compañía sería esa tierna melodía.

¿Pero por qué una canción tan melancólica se siente como un abrazo lleno de entendimiento? Pues bien, la magia está en que la vocalista Karen O, de hecho, compuso la canción precisamente para desahogarse de la complicada etapa que pasaba en su relación de aquellos días.

Yeah Yeah Yeahs y la etapa del fabuloso ‘Fever To Tell’

Contextualicemos… Es el año 2001 y Nueva York, semillero histórico de grandes bandas en el pasado como Talking Heads, The Velvet Undergorund, New York Dolls o Beastie Boys, vuelve a ser una de las capitales musicales del mundo. El nuevo movimiento lo encabezan actos como The Strokes, Interpol y Yeah Yeah Yeahs, siendo estos últimos los que cargan en su ADN la propuesta más alocada entre sus contemporáneos.

Karen O, Brian Chase y Nick Zinner son solo tres en el escenario, pero con ellos basta para revivir el lado más salvaje del garage rock de la vieja escuela. Entre 2001 y 2002, el trío neoyorquino lanza dos EP’s: uno homónimo y otro titulado Machine, respectivamente. Esto les permite salir por ahí de gira con Liars, agrupación de origen australiano pero establecida en EE.UU liderada por Angus Andrew (recuérdenlo) quienes también buscaban un espacio en la industria con su propuesta art-punk.

Ambos proyectos lucían prometedores y, en el caso de los YYY’s, no tardaron mucho en establecerse como uno de los consentidos del público con su enérgico Fever To Tell de 2003. Previo a este último lanzamiento, Karen O y Angus Andrew habían comenzado una relación sentimental que incluso los llevó a vivir juntos en Brooklyn y Nueva Jersey.

Sin embargo, el precio que debían pagar por pertenecer a dos grupos musicales de esa talla (con todo y que Liars no despegó de la misma manera que Yeah Yeah Yeahs eventualmente) era que la pareja no podía pasar tanto tiempo juntos pues, en algún momento, cada quien saldría de tour por su cuenta…. y así sucedió.

Ante dicha situación, Karen encontraría un refugio en la composición de ese fabuloso primer álbum de larga duración y, sobre todo, en una de sus canciones más emblemáticas: “Maps”.

La historia detrás de “Maps”

¿Es esta la canción más significativa de Yeah Yeah Yeahs? Muy aventurado afirmarlo, pero sin duda es una de las más icónicas. Como dijimos, es uno de esos temas que transpiran el desahogo romántico y melancólico que alguna vez hemos pasado y que Karen O también experimentó dentro de ese complicado romance que sostuvo con Angus Andrew.

Según cuenta la vocalista, a la banda solo le tomó 20 minutos componer la melodía principal. “La canción tomó vida por sí misma”, relató ella a la revista SPIN en una entrevista de 2004. La temática es muy clara pues se trata de una declaración emotiva sobre la pesadez del amor a la distancia y lo complicado que puede resultar. En las mismas palabras para el medio antes mencionado, Karen dijo:

“Fue un tiempo bastante agitado con nosotros de gira y mi [ex] novio estando muy lejos con su banda. La línea ‘They don’t love you like I love you’ (ellos no te aman como lo hago yo) era como: ‘¿Por qué estás por ahí con ellos cuando deberías estar conmigo?’. Se trata sobre extrañar a alguien”.

Sin embargo, el estribillo principal no se originó por pura inercia. De hecho, Karen O contó a The Guardian en 2019 que ese coro lo tomó de un correo electrónico que le envió a Angus Andrew por aquellos días en los que estaban lejos uno de otro. “Él estaba de gira y nunca nos pudimos ver. Y odié eso. Entonces, le mandé un e-mail: ‘¿Por qué ellos pueden estar contigo? ‘No te aman como te amo yo’“, decía aquel correo.

Una emotiva anécdota en el video y el mito del acrónimo

La crítica y el público no solo adoraron la canción como tal; el video se convirtió en uno de los más solicitados en MTV durante esa época. Entonces, quien ha visto el clip con detalle seguro recuerda que antes del minuto tres -justo cuando se escucha el suave punteo de guitarra de Zinner-, Karen O suelta una lágrima.

Eso no fue actuación ni un efecto de posproducción. La cantante reveló a la NME en 2007 que ella en realidad lloró durante la filmación. “Eran lágrimas de verdad. Se suponía que mi novio vendría al rodaje: llegó tres horas tarde y yo estaba a punto de irme de gira… Ni siquiera pensé que él vendría y esta era la canción que le había escrito. Finalmente apareció y me puse en un estado realmente emocional“, recordó la vocalista en esa charla.

Con todo eso detrás, hay uno que otro rumor por ahí respecto al nombre de la canción. Algunos fanáticos más clavados popularizaron la idea de que el título “Maps” era un acrónimo de la frase “My Angus Please Stay”, cuya traducción significa ‘Mi Angus por favor quédate’. Desde luego, Karen O nunca ha confirmado esa teoría.

Pues ahí lo tienen… Como dijimos, este es un clásico de Yeah Yeah Yeahs que siempre servirá para el desahogo de ese corazón roto que todos (o la mayoría) hemos experimentado alguna vez.