La historia de la desafortunada experiencia que inspiró “Oblivion” de Grimes

Hay experiencias en la vida que nos marcan para siempre, tanto en el buen sentido como en el malo. Y cuando se trata de un artista, son estas mentes creativas las que suelen toman la adversidad con el fin de convertir la peor parte de sus vivencias en arte. El ejemplo: Grimes y su icónica canción “Oblivion”.

Detrás de esa singular melodía pop que podría parecer dulce y pegajosa, hay una historia ligada a una desafortunada experiencia de agresión que vivió Claire Boucher (nombre real de la cantante canadiense). Pero toda esa rabia e incomodidad, la canalizó y la desahogó en un tema que nos demuestra cómo la música es un vehículo para sobrellevar lo peor de la vida misma.

Grimes y su disco ‘Visions’

Antes de entrar de lleno al significado de “Oblivion”, es justo contextualizar un poco sobre la época y el disco en el que la canción aparecen. Visions de Grimes se lanzó en enero del 2012 cuando la cantante tenía 24 años y significó su tercer álbum de estudio, lo cuál resulta sorprendente pues eso habla de una constante inspiración para una joven artista que lanzó tres material en la misma cantidad de años.

Y es curioso que para darle calidad a un gran material, no es necesario encerrarse en un estudio multimillonario durante extendidos periodos de tiempo. En el caso de Claire, solo necesitó tres semanas de encierro casi total para grabarlo en su departamento utilizando el software GarageBand de Apple. El resultado fue una pieza de pop lo-fi con todo tipo de texturas. Eventualmente, la crítica especializada aclamó el trabajo de la canadiense.

Tal como contó Grimes a The Guardian en 2012, realizó Visions durante esas tres semanas estando prácticamente sola en su habitación, casi sin comer y prácticamente durmiendo poco. Y en medio de la lluvia de ideas, la joven Claire encontró un espacio para desahogar uno que otro demonio de su propio pasado. “Puede ser totalmente un álbum de fiesta si lo deseas, lo cual es divertido para mí porque es demasiado emocional. Pero debido a que se trata de deshacerse de ese dolor, hay una especie de alegría en la forma en que te lleva de la depresión total al éxtasis total“, dijo al medio antes citado.

Pero, ¿cuáles eran esos demonios como tal? Su historial de uso de drogas, la muerte de seres queridos, experiencias de agresión… en fin, había un torbellino de experiencias que finalmente salieron a flote en este disco y ella misma lo definió así en esa misma entrevista:

“Visions fue un álbum extremadamente catártico para hacer. Pasé por un período hace unos años cuando era realmente adicto a las drogas. Dos de mis mejores amigos murieron, tuve esta experiencia de agresión realmente jodida y estaba constantemente entrando y saliendo. de relaciones terribles. Realmente nunca lidié con todo eso, pero finalmente me di cuenta de que al hacer canciones podía superar estas cosas que me habían estado atormentando durante años”.

“Oblivion” y su significado

De aquel magnífico disco llamado Visions, Grimes brilló esencialmente con una canción que llamó la atención por su misteriosa letra y curioso video: “Oblivion”. El tema se caracteriza por una instrumental sencilla con un sintetizador pegajoso y un ritmo que invita a bailar de manera calmada. Luego vienen algunos teclados, más sintetizadores espaciales y otros más siniestros. Un despliegue con miles de sabores que podríamos definir como una ‘dulzura amarga’.

La lírica avienta versos como “I never walk about after dark/Nunca camino después del anochecer” y “Cause someone could break your neck/ Porque alguien podría romperte el cuello”. En su momento, había cierta duda sobre que mensaje había detrás de ello o si había analogías escondidas por encontrar… pero nada más lejos de la verdad.

Tan solo ese par de versos, por ejemplo, parecen aludir a lo peligroso que puede ser para una mujer caminar a largas horas de la noche. Es la descripción de la violencia; un ataque nocturno. Y en parte, todo eso viene de la experiencia de la propia Grimes. Ella lo definió bastante bien en una entrevista con Spin también en 2012: