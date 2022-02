Las soledad de Mark Hoppus y una carta de suicidio: La historia detrás de “Adam’s Song” de Blink-182

Cuando pensamos en bandas que marcaron la historia del pop punk en la música no podemos dejar fuera a Blink-182, agrupación que a finales de los años 90 y principios de los 2000 se convirtieron en los pioneros y máximos exponentes de dicho género musical gracias al conocido disco Enema of the State.

El tercer disco en la trayectoria de la banda, en ese entonces conformada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, fue lanzado en el año de 1999 y desde entonces se convirtió en un álbum de culto que en la actualidad cualquiera reconoce con sólo ver la portada del disco que nos muestra a la estrella del cine para adultos, Janine Lindemulder, vestida de enfermera.

El tercer disco de Blink-182 llegó para revolucionar el sonido de la banda

Enema of the State se convirtió en un disco que consolidó el sonido que durante años Blink-182 buscaba. Pero también fue uno donde la banda logró marcar a toda una generación gracias a canciones en donde hablaban de temas divertidos, provocativos e irreverentes tales como experiencias en la universidad, chicas, teorías sobre aliens, así como lo difícil y complicada que era crecer.

La agrupación tuvo la suerte de que su tercer disco estuviera en sintonía con un MTV que estaba en pleno apogeo, así como una industria del cine y la televisión que comenzaba a incluir contenidos como los de American Pie –cuyo soundtrack fue creado por Blink-182–, Beavis and Butt-Head o Malcolm el de en medio, que sin duda moldearon e influenciaron el lenguaje y la personalidad de los jóvenes en aquella época.

Tuvo varios sencillos exitosos y uno de ellos fue “Adam’s Song”

Sin embargo, también debemos reconocer que el Enema of the State ganó la atención de muchos por las letras donde los integrantes de Blink-182 hablaron abiertamente de sentimientos como el amor, la depresión y la soledad. Algo que, dicho sea de paso, hacían con la finalidad de compartir un mensaje optimista de que eventualmente las cosas serían mejor.

Mencionamos eso para entrar de lleno a “Adam’s Song”, el tercer sencillo de dicho álbum de Blink-182 que hace 22 años causó polémica por estar inspirada en la carta de suicidio de un joven y también, reflejar los sentimientos de soledad y hasta experiencias de la infancia del bajista de la banda, Mark Hoppus, quien se encontraba en la cima de su carrera musical.

Para los fanáticos de Blink-182, “Adam’s Song” se convirtió en uno de los himnos más profundos de la banda. La letra de la canción ganó popularidad gracias al mito de Adam Krieger, un joven de 16 años nacido en California, Estados Unidos, que supuestamente dejó una conmovedora carta antes de quitarse la vida.

En la carta de Krieger, el joven explica cómo la falta de atención por parte de sus papás, el rechazo de varias mujeres, la humillación por parte de sus compañeros y maestros, así como la crueldad y soledad del propio mundo, lo llevaron a tomar con la decisión de terminar con su existencia. Algo que intentó en ocasiones anteriores, pero que no consiguió gracias a su mejor amigo Marty, quien siempre lo escuchó.

La canción está inspirada en la depresión de Mark Hoppus durante una gira de Blink-182

“Tú hablaste conmigo de esta decisión 3 veces. Incluso llamaste al 911 después de que me tragué un bote de píldoras. Es por eso que no te dije nada esta vez. Desearía que estuvieras conmigo en esta gran aventura… A donde sea que yo vaya, tu cara será la que lleve conmigo. La única alma que extrañaré. El tuyo es el único perdón que pido y ruego mientras me voy de esta vida. Te quiero y siempre lo haré”, se lee en la carta de Adam que desde hace años se encuentra en internet.

La historia popular detrás de “Adam’s Song” dice que alguien mandó a Mark Hoppus la carta escrita por Adam Krieger, lo cual llevó al músico a reunirse con sus compañeros para hacer una rola sobre la depresión. Algo que es una verdad a. medias, pues Adam en realidad es un personaje ficticio y la rola habla de la soledad y depresión que Hoppus experimentó durante una gira con Blink-182.

Mientras Tom y Scott Raynor (ex-baterista de la banda) tenían relaciones sentimentales, Mark estuvo soltero durante un tour de nueve meses que Blink-182 hizo para seguir con la promoción de su segundo disco ‘Dude Ranch‘. Y para Hoppus esta gira en especial resultó bastante agotadora, tanto física como emocionalmente.

“Cuando estás de gira, te sientes muy solo… Pasas el rato con todos tus amigos y es un gran momento y todo, pero todos quieren volver a casa y tener cerca a su novia. Y cada vez que volábamos a casa, Tom y Scott siempre tenían novias esperándolos en el aeropuerto”, dijo Mark en una entrevista donde detalló que su caso era lo contrario, pues él no tenía un motivo para regresar feliz a casa.

Y también por la historia de un joven que se suicidó

Total que con esos sentimientos guardados y luego de conocer la historia del joven que se suicidó, Mark Hoppus decidió armar “Adam’s Song” como un método para desahogar todo lo que sentía en ese momento de depresión.

La rola la titularon así gracias a un sketch de ‘Mr. Show with Bob and David’ en donde Adam, el fan de una banda llamada Titannica, trata de quitarse la vida después de escuchar una canción llamada “Try Suicide”. Algo que lleva a la banda a visitarlo en el hospital y después, a escribir la canción “Adam’s Song” para animar al joven a seguir disfrutando de la vida.

Meses después de su lanzamiento la canción se envolvió en una polémica

Si bien “Adam’s Song” es una canción que busca evitar el suicidio al dar el mensaje de que todo estará bien, en agosto del año 2000 el exitoso sencillo se vio envuelto en polémica por la muerte de Greg Barnes, un joven de 17 años y sobreviviente del tiroteo en Columbine que se colgó en el garage de su casa.

De acuerdo con la información que la agencia AP dio en ese año, Barnes había perdido a su mejor amigo durante la masacre ocurrida en la escuela secundaria ubicada en Colorado y antes de quitarse la vida se puso a escuchar varias veces dicha canción. Algo que llevó a muchos a señalar a Blink-182 por incitar a los jóvenes al suicidio (cuando era todo lo contrario).

Aunque dejaron de tocar “Adam’s Song” durante varios años, la canción adoptó un nuevo significado

La banda siempre se mantuvo en su postura de que esos señalamientos eran falsos y siguieron tocando la canción hasta el 2009, cuando Adam Goldstein, un amigo de Travis Barker y la banda, murió en un accidente de avión. Algo que llevó al grupo a sacar “Adam’s Song” de sus presentaciones porque les recordaba a Goldstein.

Esto cambio nueve años después cuando Blink-182 interpretó la rola en un show que dieron en Las Vegas, donde Mark Hoppus dijo que ahora la canción era una manera de celebrar las cosas malas que vivieron y un himno dirigido con cariño a los amigos que perdieron en el camino.