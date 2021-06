La historia del triste significado detrás de “Nobody”, la canción de Mitski

Uno de los aspectos que han hecho de TikTok una red social como ninguna otra, es la capacidad que tiene para ‘revivir’ -por decirlo de alguna manera- algunas canciones que en el pasado fueron hitazos. No importa si la rola salió hace un par de años, hace una década o más, pues esta plataforma le dará un nuevo espacio en nuestra vida a través de los famosos trends que de repente se viralizan. Y así esta sucediendo en los últimos días con “Nobody” de Mitski.

Esta canción originalmente lanzada hace tres años, ha vuelto a sonar por todas partes gracias a los variados videos en los que se utiliza. Y ahora que andamos en ello, aprovechamos esta pequeña sección a la que nos gusta llamar la Historia detrás de la canción para contarles cuál fue la inspiración de la que surgió este temazo del 2018.

Mitski rompió la industria con el disco ‘Be the Cowboy’

Casi no se siente, pero han pasado ya tres años desde Mitski lanzó su quinto y más reciente álbum, Be the Cowboy. La cantante estadounidense de ascendencia japonesa ya venía de haber experimentado el éxito con sus discos anteriores y para este material, el asunto no sería diferente.

Aquella placa discográfica estaba caracterizada por varias cosas importantes. Por un lado, la compositora, fiel a su estilo, le impregnó un sinfín de texturas musicales que iban desde el indie rock y el pop hasta géneros menos convencionales como el electro-wave. Por demás, no es una tarea sencilla encasillar Be The Cowboy dentro de un estilo.

Sin embargo, hay otro aspecto bastante interesante detrás del concepto de este álbum de Mitski. En su momento, la artista definió a su quinto trabajo como un ejercicio de narrativa y ficción, donde al parecer había un personaje central. De acuerdo con lo que ella y el productor Patrick Hyland comentaron a la Rolling Stone en 2018, Be the Cowboy buscaba evocar los sentimiento de alguien solitario en un escenario y para ello, evitaron armonizar o recrear lo más posible segundas voces y acompañamientos vocales en los tracks.

Pero ese concepto de la soledad no solo comprendía la parte de la composición, sino también de una sensación que la cantante atravesaba en aquella etapa de su vida en medio de las giras y el ajetreo que el músico generalmente vive. Por supuesto, la canción que englobaba todas esas emociones era “Nobody”.

La historia detrás de “Nobody”

De acuerdo con una entrevista que ofreció a Radio Milwaukee, Mitski escribió “Nobody” cuando se encontraba en periodo de gira previa a la grabación de Be The Cowboy. Ella andaba viajando por Asia y Australia durante las fechas decembrinas y mientras se tomaba un descanso de los shows, tenía planeado vacacionar. Ella no pudo regresar a Estados Unidos y tuvo que pasar los tiempos navideños prácticamente sola. Así lo comentó:

“La escribí cuando estaba entre giras, después de mi gira por Asia y Australia, y antes de regresar a los Estados Unidos. Fue justo en Navidad, justo durante las vacaciones, y era demasiado caro para mí intentar volar de Australia a los EE. UU… Así que decidí quedarme en ese lado del mundo. En su lugar, fui a Malasia… Pensé que serían unas vacaciones fantásticas, pero fui sola y fui durante las vacaciones cuando todos los demás pasaban tiempo con sus familias, así que, en pocas palabras, terminé sintiéndome increíble y devastadoramente sola“.

El trend de TikTok que trajo de vuelta la canción de Mitski

Aunque “Nobody” de Mitski salió en 2018, la rola está recobrando popularidad debido a TikTok gracias a un trend bastante curioso, de eso que se suelen viralizar en dicha red social. Y es que lejano al significado que les explicamos anteriormente, la forma en que se usa la canción dentro de esta tendencia es bastante diferente.

Tal como lo señala el portal Goosed, por ahí circula el rumor de que se comenzó a utilizar “Nobody” luego de que la influencer y estrella de TikTok, Sienna Mae Gomez, lo usara en uno de sus videos donde corría por la playa al ritmo de la canción. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que Sienna fue acusada de haber abusado sexualmente de ex novio, Jack Wright -lo cual ha negado rotundamente-.

Entonces, los trolls de internet adaptaron el significado del video de la influencer donde se le ve corriendo con la canción de Mitski de fondo, diciendo que ella quería escapar de los problemas legales que aquel señalamiento supondrían. ¿El resultado? Ahora, la gente utiliza la rola para replicar situaciones donde debes echarte a correr de situaciones incómodas. Para que te des una idea, por acá te dejamos un video que el mismo Jimmy Fallon subió a su cuenta de TikTok para que veas en que consiste este trend.