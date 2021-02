La historia sobre el extraño origen de la letra en “Rock The Casbah” de The Clash

La historia del punk rock tiene en The Clash a una de sus bandas más representativas, legendarias e incluso versátiles. El grupo siempre se distinguió de sus contemporáneos por su discurso afilado sobre las problemáticas sociales del Reino Unido… o el mundo en general.

Como bien se apunta algún el documental Seven Ages Of Rock (capítulo Blank Generation), los punkies neoyorquinos como Patty Smith y The Ramones eran más bohemios. Los Sex Pistols eran más ‘anárquicos’ y autodestructivos. Pero ahí, en aquella generación, los comandados por Joe Strummer eran los que mantenían una postura mucho más política; su música estaba cargada de un mensaje más ‘definido’ en lo que respecta a dicho ámbito.

Y canciones para demostrarlo hay por montones: “London Calling”, “White Riot”, “Career Opportunities”, “Spanish Bombs”… Vaya, la lista es infinita. Sin embargo, de entre ese inmenso y estupendo mar de tracks, “Rock The Casbah” es quizá unos de las más curiosos por su estilo, por su música, por su letras y la historia que hay detrás. Este sencillo, cuyo legado ha trascendido en la cultura popular y que incluso ha sido utilizado erróneamente como un ‘himno bélico’, tiene un origen muy diferente respecto al resultado final que todos conocemos.

The Clash, ‘Combat Rock’ y el origen de “Rock The Casbah”

Combat Rock, lanzado el 14 de mayo de 1982, es el quinto disco de The Clash y es uno muy especial por una buena cantidad de razones. Si bien es uno de los más exitosos, también es recordado como el último que realizó la alineación original de la banda hasta la salida del baterista Nicky “Topper” Headon. Luego, es uno de los álbumes que contiene dos de las canciones más recordadas del grupo: “Should I Stay Or Should I Go” y la ya mencionada “Rock The Casbah”, que fue el segundo sencillo promocional del disco.

Esta última rola, de hecho, mantiene un estrecha relación con Headon pues fue él quien básicamente la creó... o al menos proporcionó sus primeros esbozos en cuanto a la música y letra. El percusionista fue quien compuso la línea de bajo, los primeros arreglos de piano, el ritmo en la batería y una lírica que no era precisamente la que hoy cantamos cada que suena.

De acuerdo con lo que señala Rolling Stone en un artículo de 2009, el ex manager y frecuente productor del grupo, Kosmo Vinyl, indicó que la primera letra de Topper era bastante explícita sexualmente y hablaba sobre su propia novia. Según platica Vinyl, “Tenía letras realmente pornográficas si no mal recuerdo… Muy, muy pornográficas”, dijo.

Una vez en el estudio, la creación de Headon sorprendió a los miembros de la banda quienes solo agregaron algunas secuencias de guitarra y otras melodías más para completar el tema. Sin embargo, la lírica del baterista no impresionaba en lo absoluto a Joe Strummer, quien no dudó en cambiar la sugerente temática que había compuesto su colega.

Joe Strummer re-compone la lírica

La canción abre con el verso “Now the King told the boogie men, ‘You have to let that raga drop'”. La traducción literal dice algo como “Ahora, el Rey le dijo a los hombres del boogie ‘deben dejar ese estilo ‘raga’“. En ese sentido, primero debemos apuntar, el ‘raga’ es una raíz musical de la India, misma que la banda empleó de manera acentuada en “Rock The Casbah”. Y, de hecho, la línea lírica antes mencionada sí tiene un origen bastante peculiar.

Resulta que en las sesiones de grabación de Combat Rock, The Clash prolongaba mucho tiempo la ejecución de las canciones y utilizaba bastante la influencia del ‘raga’ al momento de tocar. Cuando llegó el momento de grabar el sencillo en cuestión, el representante de la agrupación en aquel entonces, Bernie Rhodes, preguntó a los integrantes: “¿Tiene todo que ser tan largo como el ‘raga’?”.

Joe Strummer contó a Rolling Stone en 2002 que luego de escuchar aquella sugerencia de Rhodes, se le vino a la mente el primer verso de la canción, donde su representante es mencionado como ‘El Rey’ y los miembros de la banda son ‘los hombres del boogie’.

Además, para ese momento, en diversos países de Medio Oriente ya se veía con malos ojos todo aquel resquicio de la cultura occidental y estaba prohibida, por ejemplo, la música disco. Entonces, Joe armó el resto de la letra bajo esa idea de la gente que debe desafiar la autoridad para disfrutar la música; ‘rockear la alcazaba (casbah)’, que son las edificaciones donde vivían y se resguardaban los gobernantes de aquellos países.

“Por alguna razón, comencé a pensar en lo que alguien me había dicho antes, que te atacan por tener un álbum de música disco en Irán”, mencionó Strummer a Rolling Stone sobre la composición de la canción. De ahí surgió entonces el famoso coro “Shareef don’t like it…” (Al Shareef/gobernante no le gusta) y uno de los temazos más representativos de The Clash