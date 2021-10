La historia detrás de “New York” de St. Vincent y su enorme significado personal

No nos queda la menor duda de que St. Vincent es una de las mejores artistas que tenemos en la actualidad. No solo es una gran cantante, música y compositora, también le ha entrado al cine y la actuación, demostrando no solo su enorme talento, también la versatilidad de disciplinas en las que se puede desenvolver: pa’ pronto, es una crack. Sin embargo, es en el terreno musical donde sobresale, regalándonos canciones sumamente interesantes.

A lo largo de casi de seis materiales discográficos y uno más junto al gran David Byrne, Annie Clark ha dejado muy claro de lo que está hecha. Eso sin contar que después de Alanis Morissette, es la segunda mujer en toda la historia en ganar el Grammy a Mejor Canción de Rock por “Masseduction”. Y a lo largo de toda su trayectoria, nos ha regalado rolas espectaculares que a veces tienen significados confusos o libres a la interpretación.

“New York” de St. Vincent

Una de ellas es “New York”, canción que St. Vincent publicó en su quinto material discográfico, Masseduction. A diferencia de los demás temas del álbum, que tienen un toque un tanto rockero con influencias del industrial y el pop, esta rola es una balada al piano sumamente sombría y melancólica donde Clark canta con un toque de ironía sobre la pérdida personal. Sin duda, un track sumamente intenso.

Esta rola contrasta por completo con la vibra sonora de todo el material discográfico. A primera escucha y leyendo la letra, se podría afirmar fácilmente que la canción hace referencia a el fin de una relación bastante fuerte. Sin embargo, también se presta a pensar que se trata de un tributo a la ciudad de Nueva York y el alma de la ciudad, ya que menciona distintos lugares de East Village con cierto toque romántico y poético.

¿Annie Clark se inspiró en alguien para esta canción?

Luego de que St. Vincent estrenara “New York” y tras leer su letra, muchos fans comenzaron a especular sobre la persona que inspiró a la cantautora a componer esta canción. Sobre todo, como comentábamos antes, al tratarse de una canción que en principio parece que habla sobre una ruptura amorosa, la mayoría comenzó a relacionar a algunas de las exparejas de Annie Clark como las musas detrás de este tema.

Por ahí aparecieron nombres como Carrie Brownstein, la cantante y guitarrista de Sleater-Kinney con quien Annie salió en 2012. Sin embargo, ella desapareció del panorama porque luego de su fugaz relación, ahora son mejores amigas e incluso trabajaron juntas en la película The Nowhere Inn (ACÁ les dejamos el tráiler). También señalaron a Cara Delevingne, la supermodelo con la que la cantante salió casi 18 meses entre 2014 y 2016, pero ella tampoco tenía que ver con la rola.

“Los héroes” a los que les dedicó la rola

Después de mucho misterio, St. Vincent se encargó de romper todas las teorías de los fans. En una entrevista para la revista The New Yorker dijo que la rola no se refería a ninguna persona en específico, y que en cambio era un ente “compuesto”. Esto lo terminó de explicar por completo en el podcast Song Exploder, en el que Annie Clark explicó que la letra “I have lost a hero” (He perdido a un héroe) habla de “nuestros héroes colectivos”, pero también tiene un significado muy personal.

En dicha plática con el presentador Hrishikesh Hirway, la cantautora mencionó que las muertes de algunos de sus ídolos como David Bowie, Prince y Leonard Cohen la afectaron tanto que decidió rendirles una especie de tributo a través de “New York”. Aunque dejó muy claro que no solo se enfoca en ellos, pues como ya lo mencionábamos antes, parece ser también homenaje a esta enorme ciudad en la que ha vivido gran parte de su vida.

“2016 fue como si la Tierra dijera: ‘Vamos a purgar este lugar de genios’. Es muy tonto hacer algo como la muerte de David Bowie sobre mí. Quiero decir, no tiene nada que ver conmigo, pero diré que me afectó mucho y lloré, lloré por alguien que ni siquiera conocía. No sé si he hecho eso antes. Mucha gente se vio afectada por su muerte. (Era como), ‘No puedes morir’. Y luego Prince murió unos meses después, y luego Leonard Cohen. Pero (la canción no es) sólo sobre nuestros grandes héroes, está todo y todos los que amo en esa canción”, declaró St. Vincent.

Las claras referencias a Nueva York

Si algo nos quedó claro es que en “New York”, St. Vincent también habla de cosas muy específicas de la Gran Manzana, como una radiografía de lo que hacía con alguien en la ciudad. En Song Exploder explicó que la frase “New York isn’t New York without you” salió de una conversación que tuvo con una amiga luego de que Annie regresara a este enorme metrópoli después de pasar un buen rato en Los Ángeles.

“Nueva York tiene mi corazón y a mis personas favoritas en el mundo”, afirmó la cantautora. Más tarde, Clark mencionó que las referencias como la 1ra y 8va Avenida ¡, Astor y demás las tomó directamente del vecindario en el que vivía, para agregarle un toque mucho más personal a la canción. Finalmente, la artista cerró revelando que en ese momento, esta rola era su favorita porque era sincera, honesta y no pretendía nada.

“He escrito muchas canciones antes, pero (‘New York’) es la primera canción en la que pensé ‘esta pieza musical es mi favorita’, nunca había experimentado algo así en el pasado (…) Y creo que así como sucedió conmigo, realmente podría ser la canción favorita de alguien más porque va directo al corazón y no trata de ser algo que no es. Simplemente dice ‘hey, mira aquí y allá’, es un tema que salió de mi alma y me tomó cinco discos escribirla”, finalizó Annie Clark.

Después de todo, St. Vincent no le dedicó “New York” a un viejo amor

Así que como verán, después de armar teorías sobre la misteriosa persona a la que probablemente St. Vincent le dedicó “New York”, la propia cantante nos dejó muy claro que esta canción no hablaba como tal de alguien en específico, simplemente mezcló varias ideas, sentimientos y hasta recuerdos para componer la rola. El resultado es un tema sumamente personal e íntimo que tan solo de escucharla es inevitable que no se te erice la piel.

De cualquiera manera y sea como sea, no podemos negar que esta es una de las canciones más espectaculares de la carrera de Annie Clark, que contrastó por completo a lo que nos mostró en Masseduction. No cabe duda de que la música nos lleva por caminos misteriosos, donde nos deja claro que lo que podría ser lo evidente realmente no es así. En fin, estas son algunas de las cosas maravillosas que nos deja de este arte, ¿no lo creen?

Por cierto, chequen a continuación nuestra entrevista con St. Vincent, que nos contó los detalles de su disco ‘Daddy’s Home’, así como algunas películas y hasta habló de… ¡¿ensaladas?!