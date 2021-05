St. Vincent estrena el misterioso tráiler de ‘The Nowhere Inn’, su nueva película

Vaya que el 2021 pinta para ser uno de los más importantes para St. Vincent, pues luego de casi cuatro años del lanzamiento de su multipremiado Masseduction, Annie Clark volvió con el octavo material discográfico de su carrera: Daddy’s Home. Sin embargo, una artista como ella nunca está quieta y además de darle a la música, también tiene otros proyectos que están ligados con el arte, como una película en la que trabajó por mucho tiempo.

En abril de 2019 la cantante anunció con bombo y platillo que incursionaría en el séptimo arte con una producción llamada The Nowhere Inn, la cual fue dirigida por Bill Benz y que contó con la participación en el guión de la integrante de Sleater Kinney, Carrie Brownstein. Finalmente en 2020 y contra todo pronóstico, Clark estrenó esta cinta en el Festival de Sundance pero por la situación con la pandemia, no llegó oficialmente a los cines.

St. Vincent lanza el intrigante tráiler de ‘The Nowhere Inn’

Es por eso que este año y además de su nuevo disco, St. Vincent se está preparando para lanzar su película como se debe, en la gran pantalla, aunque ni siquiera nos había mostrado un solo vistazo de qué va este proyecto. Pero ahora, además de anunciar la fecha en que llegará la cinta a unas cuantas salas, también presentó el tráiler oficial y además de emocionarnos por el concepto tan interesante, nos dejó con el ojo cuadrado.

Como la propia Annie Clark menciona en este adelanto, en un inicio quería grabar un documental sobre su carrera musical; ya saben, con escenas de conciertos y entrevistas. Sin embargo, y conforme fueron avanzado los días de filmación, esta producción se convirtió en una historia ficticia con un toque surrealismo, horror y hasta comedia. Pero a pesar de ser una trama “inventada”, sí deja en evidencia una muestra del imaginario creativo de esta enorme artista.

The Nowhere Inn, la nueva película de St. Vincent se estrenará en los cines de Estados Unidos y bajo el formato video on demand el próximo 17 de septiembre. Hasta el momento, aún no hay noticias sobre si llegará a las salas de México pero estaremos al pendiente por si sale más información al respecto. De cualquier manera y para que chequen este lado que nadie conocía de Annie Clark, a continuación les dejamos el tráiler oficial:

Si quieren conocer más detalles de esta película, así como la inspiración detrás de su nuevo disco, Daddy’s Home, pueden checar la entrevista que tuvimos hace unos días con St. Vincent, quien además de todo esto hasta se lució dando uno que otro dato sobre las ensaladas, jiar jijar. A continuación les dejamos la charla completa, porque la plática se puso muy buena: