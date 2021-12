La historia de “Happy Xmas (War is Over)” de John Lennon y su mensaje contra la guerra

Siempre que llega diciembre –o estamos a días que inicie el mes–, por las calles podemos escuchar un montón de canciones referentes a esta fecha. Los villancicos no pueden faltar en las fiestas de fin de año, pero más allá de esos temas creados específicamente para la ocasión, hay otros que a su manera, también hablan sobre la época decembrina. Tal es el caso de “Happy Xmas (War is Over)”, uno de los clásicos en la carrera solista de John Lennon.

En 1970 y luego de la disolución de The Beatles, Lennon decidió retomar los proyectos que dejó de lado por volver al estudio con Paul, George y Ringo para grabar Abbey Road y lo que más tarde se convertiría en Let It Be. Además de enfocarse en discos en solitario y junto a la Plastic Ono Band, el músico británico volvió a su campaña en contra de la guerra de Vietnam, la cual inició años antes y que por supuesto, dio de qué hablar.

Las acciones de John Lennon y Yoko Ono por promover la paz

Fue en 1969 cuando John Lennon y Yoko Ono alzaron la voz con una campaña propagandística de este conflicto armado de una manera muy peculiar. Para empezar, colocaron carteles en ciudades importantes de todo el mundo como Nueva York, Roma, Tokio, Atenas y Londres que decían “War Is Over (If You Want It)” – o “La guerra ha terminado (si tú quieres)”–. Sin embargo, esto no fue lo único que hicieron para demostrar su descontento por lo que estaba pasando en Vietnam.

El 20 de marzo de ese mismo año, Lennon y Ono se casaron y aprovechando su fama, decidieron usar la publicidad que este evento les traería para promover su mensaje de paz. En lugar de pasar una luna de miel cualquiera, ambos se hospedaron en una suite del Hotel Hilton de Ámsterdam donde, acostados en una cama y rodeados de flores y carteles, protestaron de manera pacífica en contra de la guerra que los Estados Unidos estaba librando en el país asiático.

Este mismo acto lo repitieron en Montreal, en el que los acompañaron periodistas e invitados especiales como Timothy Leary –conocido por ser el principal promotor del LSD y a quien John Lennon le compuso “Come Together” para su fallida campaña a la gubernatura de California en 1969–. Sin embargo, además de protestar por la guerra de Vietnam, también aprovecharon para grabar una canción, “Give Peace A Chance”, que se convirtió en un himno antibélico.

Lennon retoma sus ideas en contra de la guerra

Luego de todo este movimiento y tras la disolución de The Beatles, Lennon continuó protestando desde su trinchera, aunque en realidad enfocó sus esfuerzos a componer música. En 1970 estrenó su álbum debut como solista, John Lennon/Plastic Ono Band, el cual tuvo un gran recibimiento por parte de la crítica, pero un año más tarde estrenaría un disco que marcó su carrera para siempre, el icónico Imagine que incluye la que quizá sea su rola más famosa.

A pesar de que en “Imagine” logró reflejar su visión sobre la paz y de un mundo utópico el que todos seremos uno sin importar las razas o religiones, parece que eso no fue suficiente para Lennon. Los conflictos en Vietnam no parecían terminar, es por eso que, retomando la frase que utilizó para la campaña propagandística de 1969 y buscando demostrar una vez más su descontento, junto a Yoko Ono compuso una canción muy especial.

El nacimiento de “Happy Xmas (War is Over)”

En 1971, John Lennon quería grabar un disco navideño, pero no buscaba incluir villancicos o canciones típicas de las fechas. De hecho, se dice que odiaba tanto el tema “White Christmas” (“Blanca Navidad” para nosotros) que se dispuso a escribir una rola apropiada para las fiestas pero que tuviera un mensaje mucho más importante, que no se quedara en recordar a Santa Claus o esos personajes tradicionales pero que contara con la vibra de la época.

Así nació “Happy Xmas (War is Over)”, una canción que Lennon y Yoko Ono escribieron en su habitación de hotel en Nueva York y grabaron una maqueta a finales de octubre de 1971 en los estudios Record Plant de la Gran Manzana. Más tarde, produjeron este tema junto a Phil Spector –quien trabajó con el músico británico en Let It Be y estuvo detrás de otra de sus grandes rolas, “Instant Karma”–, y durante las grabaciones finales ocurrieron sucesos bastante curiosos.

Para empezar, Spector contrató a cuatro guitarristas para tocar las guitarras acústicas: Hugh McCracken (que había trabajado recientemente en el Ram de Paul McCartney), Chris Osbourne, Stu Scharf y Teddy Irwin. Según algunas personas que estuvieron en las sesiones, cuando John Lennon les enseñó la canción, les pidió que “fingieran que era Navidad”; sin embargo, uno de los músicos dijo que era judío, a lo que John les contestó: “Bueno, haz como si fuera tu cumpleaños entonces”.

Las “curiosidades” de esta rola

Desde un principio y a pesar de que suena como una canción navideña, lo que Lennon hizo fue disfrazarla con la música e incluir una letra simple pero con frases que denotara su protesta protesta sobre la guerra de Vietnam acompañada de ideas filosóficas. A pesar de eso, “Happy Xmas (War is Over)” inicia con John y Yoko deseándole una feliz Navidad a sus respectivos hijos, Julian y Kyoko, que a decir verdad, deja un poco ambiguo su mensaje.

En el minuto 1:15, hay una línea en esta canción en la que John Lennon canta lo que se escucha como “the road is so long”. Esta línea se transcribió como “the world is so wrong” en la contraportada de Shaved Fish –el primer disco recopilatorio el que figura el tema– y, al parecer, se publicó así. Es por eso que la mayoría de las versiones la cantan como “the world is so wrong”, pero eso sería una visión bastante pesimista y contraria a la que quería transmitir.

Esa frase se podría traducir como:

“Para los ricos y los pobres

El mundo está tan mal”.

“The road is so long” parece más congruente con el mensaje esperanzador de la canción de John Lennon, y es probablemente lo que cantó. Todo indica que esta línea se transcribió incorrectamente y nunca se ha corregido, algo bastante curioso considerando la importancia de las rolas de Lennon en la cultura y la música popular. De cualquier manera, eso no quita que esta sea una obra maestra de su discografía en solitario.

¿La inspiración vino de una canción tradicional?

Por otro lado, los acordes y la melodía de “Happy Xmas (War is Over) parece que se inspiran en un tradicional canto folclórico inglés llamado “Skewball”; en particular en la la versión de 1963 titulada “Stewball” e interpretada por Peter, Paul y Mary, un grupo de folk estadounidense. A pesar de que nunca confirmó o negó la influencia de este tema, todo indica que Lennon sí tomó prestados estos elementos para componer su propia rola.

Para terminar, las voces de los niños que se escuchan son las del Harlem Community Choir, a quienes llevaron para cantar en este tema. Por si esto no fuera suficiente, estos pequeños –que ya deben ser todos unos adultos– están acreditados en el sencillo junto con Yoko y The Plastic Ono Band. Y estamos seguros que esto es algo que deben presumir con todo el mundo, pues no cualquiera puede decir que tiene mérito en una canción de John Lennon.

La influencia de “Happy Xmas (War is Over)” en la cultura popular

Finalmente, John Lennon publicó “Happy Xmas (War is Over)” el 1 de diciembre de 1971 en Estados Unidos y la verdad es que no le fue tan bien comercialmente hablando, pero con el paso del tiempo se convirtió en un clásico navideño. Caso contrario en el Reino Unido, pues a pesar de que lanzaron allá el sencillo tiempo después, rápidamente entró a la lista de éxitos y también es una canción infaltable a la hora de poner música en Navidad.

Con el paso de los años un montón de artistas han covereado esta canción, como Maroon 5, Céline Dion, The Corrs, The Used y Miley Cyrus junto a Mark Ronson y el mismísimo Sean Lennon ; vamos, hasta Tatiana y Pedrito Fernández lanzaron su propia versión de este temazo. Todos y cada uno de estos músicos le han puesto su toque, reconociendo que es un clásico de Lennon y de la la música popular en general.

Al final, John Lennon y Yoko Ono lograron su meta con “Happy Xmas (War is Over)”: hacer una canción navideña muy poco usual pero con el toque de la época. En lugar de replicar las campanas de un trineo y hablar sobre Santa Claus, la pareja nos pide que pensemos en los que viven con miedo y que acabamos con las guerras. A pesar de que el conflicto en Vietnam acabó en 1975, a 50 años de su lanzamiento, esta canción sigue sonando tan vigente y el mensaje es importante hasta estos tiempos.