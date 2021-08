La relevancia del ‘Imagine’ de John Lennon a 50 años de su lanzamiento

Por: Agustín Azcona Hernández

“Imagine”, acaso la canción más conocida de John Lennon, fue interpretada durante la ceremonia de inauguración de los recientes Juegos Olímpicos de Tokio 202o, ya que como seguramente sabes, se trata de un mensaje de paz, inclusión e unión. Este acontecimiento, para los que admiramos a los Beatles, confirma que la música de los integrantes del cuarteto de Liverpool sigue siendo escuchada y que no ha perdido vigencia.

A propósito de “Imagine“, en este 2021 se cumplen 50 años de que John Lennon diera a conocer el famoso álbum, el segundo en la carrera solista del exbeatle, y en donde la rola en cuestión aparece como track 1 de la cara A.

El disco, haciendo memoria, fue antecedido por otro titulado John Lennon/Plastic Ono Band. Un trabajo en donde John descubre, a juicio del experto musicólogo León García Michel, sus entrañas más desgarradas, sus miedos y dolores más profundos. Un disco lleno de enojo, ansiedad y vulnerabilidad, en donde destacan “Mother“, “Love” y “God“.

“Imagine”, por el contrario, muestra a Lennon en su faceta idealista y pacifista. Es una obra maestra de la música y para muchos un himno del amor y la paz.

Contexto sociopolítico en el que se grabó Imagine

Recordemos que el entorno social en el que se grabó el disco no era nada fácil: John era perseguido de manera cercana por el gobierno de Nixon. El presidente de los Estados Unidos consideraba a Lennon un “líder político peligroso” y quería que se fuera de tierras norteamericanas antes de las elecciones de 1972.

Otro aspecto del entorno que rodeaba la elaboración del disco era la mala relación que prevalecía entre John y Paul luego de la disolución de los Beatles. Misma que se reflejó en la canción “Too Many People” del disco Ram de McCartney, en donde dice que hay personas que predican demasiado y que desaprovechan su golpe de suerte, en clara referencia a los discursos políticos y sociales de Lennon y a las acusaciones de que él había sido el responsable de liquidar la banda.

John, por su parte, no se quedó con las ganas de contestarle y en la tercera canción del lado B de Imagine, presenta “How do you sleep“, en donde manifiesta su menosprecio por el trabajo de McCartney con los Beatles diciendo que solo compuso “Yesterday” y que su carrera será olvidada con el tiempo.

Frases del disco ‘Imagine’ que han perdurado

“Cripple Inside“: “Puedes bolear tus zapatos y usar un traje/puedes peinarte el pelo y mirarte agradable/puedes esconder tu cara detrás de una sonrisa/una cosa que no puedes esconder es cuando estás podrido por dentro”.

“Jelous Guy“: “Me sentía inseguro/que no pudieras amarme nunca más/estaba estremeciéndome por dentro/no fue mi intención herirte/siento haberte hecho llorar/no quise herirte/ sólo soy un tipo celoso”.

“Gimme Some Truth”: “Estoy enfermo y cansado de escuchar cosas/de rectos hipócritas de mente cerrada y cortos de visión/todo lo que quiero es la verdad/sólo dame un poco de verdad“.

“Oh my Love”: “Oh mi amor por primera vez en mi vida/mis ojos están bien abiertos/Oh mi amor por primera vez en mi vida/mis ojos pueden ver”.

“How Do You Sleep”: “La única cosa que hiciste fue Yesterday/ y desde que te has ido eres solo Another day”.

“How”: “¿Cómo puedo dar amor cuando no sé lo que estoy dando?/¿Cómo puedo dar amor cuando no sé como darlo?/¿Cómo puedo dar amor cuando el amor es algo que nunca tuve?”.

Y por supuesto “Imagine”: “Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz/Puedes decir que soy un soñador/pero no soy el único/espero que un día te unas a nosotros”.

Un dato interesante, y del que desafortunadamente poco se habla, es que desde hace varios años Lennon comparte la autoría de “Imagine” con Yoko Ono. Sí, aunque suene un poco extraño es cierto; en 2017, luego de 47 años, la National Music Publisher Association, corrigió la historia y reconoció la participación de Yoko Ono en la elaboración de la canción. Para ello mostró una grabación de archivo en la que John subraya la colaboración activa de Yoko en “Imagine“. En ella reconoce que Ono no aparecía en los créditos de 1971: “En aquel momento yo era mucho más egoísta de lo que soy ahora y evité mencionar todas sus aportaciones”.

Lo anterior no es un hecho menor, sobre todo en estos momentos en que se busca visibilizar este tipo de inequidades en la relación mujer-hombre. El reconocimiento de la participación de Yoko en la creación de “Imagine“, desde una perspectiva de género, ejemplifica la posibilidad de crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Después de todo, si hay un personaje que nunca renegó de su feminismo ese es John Lennon, quien en algún momento de su vida reconoció su pasado y la violencia que ejerció en contra de las mujeres que le rodearon, así como el camino que emprendió hacia la reeducación.

Así las cosas, Imagine cumple 50 años y es justo desempolvar el disco y escucharlo.

Como dato curioso, “Imagine” ha sido interpretado en diversas ocasiones en la inauguración o clausura de otras justas olímpicas, por ejemplo Atlanta 1996, Londres 2012, PyeongChang 2018 (Juegos de Invierno) y ahora Tokio 2020.