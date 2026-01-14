Lo que necesitas saber: El festival se celebra del 13 al 15 de febrero en el parque de Las Estacas, en Morelos.

Ya estamos contando los días para lanzarnos a Las Estacas en Morelos para disfrutar del Bahidorá 2026… peeero antes de eso, acá les dejamos los horarios y escenarios en los que se presentarán todos los artistas.

Imagen ilustrativa. Foto: vía redes sociales del festival.

Estos son los horarios de Bahidorá 2026

Cada vez falta menos para que volvamos a disfrutar de uno de los festivales más importantes del país y esta edición que se celebrará el 13, 14 y 15 de febrero tendrá una gran variedad de escenarios que encontraremos por día.

Horarios del viernes 13 de febrero

Para arrancar con todo esta edición, podrás disfrutar de la presentación de MNTY, TAU CAR y BSMILE a las 18:00 horas en distintos escenarios del festival.

Y vete preparando para desvelarte desde el primer día si quieres disfrutar lo máximo del Bahidorá 2026, pues el último concierto será Wata Igarashi de 2 a 4 de la madrugada.

Presentaciones del Bahidorá 2026 para el viernes // Foto: Bahidora y SopitasFM (Instagram)

Horarios del sábado 14 de febrero

El sábado se va a poner recio, sobre todo en los escenarios de Sonorama y La Estación, pues podremos ver algunos de las presentaciones más esperadas de esta edición como Kings Of Convenience, Four Tet, Kid Francescoli, Macario Martínez, Ruzzi, Pablopablo, VTSS, Paloma Morphy y Daphni.

Eso sí, acá tendrás que armar muy bien tus horarios para no perderte del show que quieras disfrutar, pues todos los artistas de este segundo día estarán divididos en cuatro escenarios distintos.

Presentaciones del Bahidorá 2026 para el sábado // Foto: Bahidora y SopitasFM (Instagram)

Horarios del domingo 15 de febrero

Para cerrar con broche de oro, tendrás que guardar energía para bailar en el último día del Bahidorá 2026, pues se estará presentando Sonido la Changa, RY X (DJ), UMAMI y Xvenia Wölf… nomás por mencionar algunos.

La última presentación de esta edición estará a cargo de VLADA, quién dará un show desde la 1 hasta las 4 de la mañana La Madriguera.

Presentaciones del Bahidorá 2026 para el domingo // Foto: Bahidora y SopitasFM (Instagram)

Ahora sí, todo listo pa que vayas pensando en que escenario te la pasarás más tiempo durante el Bahidorá 2026, una edición que sin duda será buenisima…