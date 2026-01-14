Lo que necesitas saber: Bahidorá lo hizo de nuevo y nos trae un lineup lleno de talento nacional e internacional con Kings Of Convenience, Macario Martínez y más.

Llegó ese momento en el que se antoja demasiado ir a Las Estacas en Morelos, ¿sí o no? Esto lo decimos, sobre todo, porque el cartel de Bahidorá 2026 luce de aquellos con tremendo lineup.

Y si se van a lanzar, acá les dejamos todos los detalles para que vayan planeando la fuga para este febrero.

Cartel y lineup completo de Bahidorá 2026

El festival nos tiene acostumbrados a una gran combinación de artistas internacionales y talento nacional, con una diversidad de estilos musicales siempre amplia. Y este año, el cartel de Bahidorá 2026 no es la excepción.

Chéquense nomás: Kings Of Convenience, Four Tet, Kid Francescoli, Macario Martínez, Ruzzi, The Blessed Madonna, Pablopablo, Rio Kosta, Paloma Morphy, Sonido La Changa (pa’ ponernos guapachosos) y hay un artista secreto por revelar… ¡Ufff!

Checa el lineup del festival completito acá abajo.

Este es el cartel oficial de Bahidorá 2026. Foto: Cortesía.

Fechas confirmadas del festival

¿Qué les pareció el cartel de Bahidorá 2026? Como dijimos, está buenazo. Y para que no se les pase el dato ––nunca esta de más recordarlo aunque ya se lo sepan––, les dejamos las fechas:

El festival se realizará los días 13, 14 y 15 de febrero… perfectísimo para la escapada de San Valentín con tu amorcito (bien cursis nosotros, ja).

Los horarios de Bahidorá 2026

Estamos a nada de vivir el primer festival del año y para que estén más que listos, el festival Bahidorá ya compartió los horarios por día que tendrá cada artista en esta edición.

Viernes 13 de febrero

Desde el primer día del festival el ambiente comenzará con todo, arrancando a las 18:00 horas con la presentación en distintos escenarios de MNTY, TAU CAR y BSMILE.

Y será toda una tarde de locura, pues podrás disfrutar de la presentación de Shanti Celeste Konstantin y el acto final del día será Wata Igarashi de 2 a 4 de la madrugada.

Horarios de Bahidorá 2026 para el viernes // Foto: Bahidora y SopitasFM (Instagram)

Sábado 14 de febrero

El segundo día del Bahidorá 2026 comenzará al medio día con la presentación de Pensanuvem x Colectivo Macumbia en el escenario Paradisio.

Y mucho ojo con los horarios en los que se estarán presentando este Día del Amor y la Amistad, pues será la fecha del festival que contará con más presentaciones en cuatro escenarios distintos.

Horarios de Bahidorá 2026 para el sábado // Foto: Bahidora y SopitasFM (Instagram)

Domingo 15 de febrero

Para el último día de esta edición, INBAL abrirá los escenarios con su presentación a las 12:00 horas en el escenario Paradisio… y media hora después se presentará Sonido La Changa en La Estación.

Casi para terminar, podrás disfrutar de las presentaciones de Penelope y Daphni B2B Four Tet que darán inicio a las 23:00 en distintos escenarios… y para cerrar con broche el Bahidorá 2026, VLADA dará un show que comenzará a la 1 de la madrugada y terminará hasta las 4.

Horarios de Bahidorá 2026 para el domingo // Foto: Bahidora y SopitasFM (Instagram)

Precios de los boletos para Bahidorá 2026

Ya tienes el dato del cartel de Bahidorá 2026, las fechas, los horarios… y para que tengas todo a la mano, repasemos los precios de los boletos.

A tan solo un mes del festival, la venta de boletos del acceso general se encuentra en la Etapa 2 con los siguientes precios:

Full Weekend (tres días) en 3,390 pesos.

Half Weekend (dos días) en 2,690 pesos.

Full Weekend Oasis Banamex en 6,890 pesos.

Half Weekend Oasis Banamex en 6,190 pesos.

Acá los puedes comprar.

Imagen ilustrativa. Foto: vía redes sociales del festival.

Aun queda una fase disponible antes de que arranque el Bahidorá 2026, así que estén muy atentos si aún no tienen sus entradas. Aquí, por supuesto, les iremos actualizando los precios de los boletos para que tengan todo listo.

Hotel, campamento y más

Y desde luego que no es todo… además del cartel de Bahidorá 2026 y la compra de boletos, debes tener en el radar los precios para la estadía, ya sea que quieras hospedarte en el hotel del festival o en el campamento.

Checa los detalles acá.

Precios de hospedaje y campamento de Bahidorá 2026. Foto: Captura de pantalla.

Y bueno, ¿ya listos para Bahidorá 2026? Se va a poner bueno, segurito que sí.