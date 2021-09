¡Combo doble! IDLES y Years & Years anuncian sus nuevos discos ‘Crawler’ y ‘Night Call’

El cierre del 2021 y el inicio de 2022 estará repleto de lanzamientos musicales interesantes indudablemente. Por ahí, ya tenemos marcados en la agenda algunos estrenos, pero nunca es tarde para seguir agrandando la lista. En ese sentido, ahora son IDLES y Years & Years los proyectos que se suman a la tendencia.

Tanto la banda punk inglesa como Olly Alexander aprovecharon este martes 28 de septiembre para anunciar las fechas de liberación de sus próximos material discográficos. Así que es momento de que saquen el calendario y tomen nota porque se vienen sabrosos los próximos meses musicalmente hablando.

IDLES anuncia nuevo disco con la rola “The Beachland Ballroom”

De unos años para acá, IDLES se ha convertido en unas de las bandas más reconocidas de la escena rock del Reino Unido en general. Y bueno, hay que decirlo: mucho de eso se debe a que se han mantenido constantes en lo que se refiere a sus lanzamientos. Nomás para recapitular, recordemos que en 2017 lanzaron su disco debut para inmediatamente en 2018 lanzar su segundo material de larga duración.

Luego, en 2020, vino el bien recibido Ultra Mono y ahora en este preciso 2021 viene su cuarta producción de estudio. El grupo encabezado por Joe Talbot acaba de anunciar CRAWLER, álbum que se lanzará el próximo 12 de noviembre y con el que prometen algunos guiños a otros estilos musicales como el glam-rock, el grindcore y hasta las típicas bandas de marcha, eso sí sin dejar de lado su esencia punk conocida.

Y ahí no para la cosa… Para anunciar el material, IDLES lanzó este martes 28 de septiembre la canción “The Beachland Ballroom”, que nos muestra el ingenio y la parte creativa que los de Bristol tienen a la hora de hacer componer baladas. Esta rola no pierde la esencia enérgica de la banda, pero esa característica la combina con unos toques de soul y progresiones melódicas relajadas.

En el comunicado (vía Consequence of Sound), el propio vocalista menciona que este sencillo habla sobre la sensación que podemos tener al ‘perder la brújula’ para eventualmente dejar atrás esos pensamientos. “Ser capaz de escribir una melodía de soul como esta me hizo pensar en un lugar donde realmente se nos permite ir a estas grandes salas, ser creativos, no solo seguir las mociones y realmente apreciar lo que hemos hecho. La canción es una especie de alegoría de sentirse perdido y superarlo“, dijo Talbot.

Al parecer, por ahí caminará las letras de CRAWLER, tocando temas como los traumas, la adicción y la posterior recuperación. Les dejamos a continuación el reciente sencillo y el tracklist del material.

Tracklist:

01. MTT 420 RR

02. The Wheel

03. When the Lights Come On

04. Car Crash

05. The New Sensation

06. Stockholm Syndrome

07. The Beachland Ballroom

08. Crawl!

09. Meds

10. Kelechi

11. Progress

12. Wizz

13. King Snake

14. The End

Years & Years le pone fecha a su nuevo disco y lanza “Crave”

Pasamos de la materia punk de IDLES a un terreno más bailable pero igualmente poderoso…. Sin duda, el 2021 ha sido un año de cambios y mucho trabajo para Olly Alexander. Por un lado, el británico agregó una nueva entrega en su currículo como actor cuando HBO Max y Channel 4 estrenaron la serie It’s A Sin.

Sin embargo, en lo que respecta a la música, quizá Olly ha visto un poco más diferente el terreno, sobre todo luego de que se anunció a principios del año que Years & Years ahora era su proyecto solista. ¡Pero hey! Eso no tenía tintes de mala noticia por ningún lado ya que el cantante inglés tenía bien claro que eso no lo detendría de lanzar algo de música y hacer algunas apariciones icónicas.

En los meses previos, Olly Alexander se presentó junto a Elton John en los BRIT Awards con una interpretación épica de “It’s A Sin” de Pet Shop Boys, al tiempo que en la faceta con Years & Years, nos mostró el sencillo “Strastruck”. ¿Nuevo disco a la vista? Se veía venir, pero no había nada oficial… hasta ahora.

Como les mencionamos antes, Alexander acaba de confirmar que su nuevo material viene en camino bajo el nombre de Night Call y con él, abrirá la primera etapa de Years & Years como proyecto solista. En un comunicado, Olly menciona que este disco se vio influenciado inevitablemente por el periodo de encierro y por su trabajo como protagonista en la serie antes mencionada, de manera que en esta entrega quiere ofrecer un compilado musical que invite a la fiesta; que capture la alegría y de salir a disfrutar la noche.

Para anunciar oficialmente el disco, Years & Years liberó el tema “Crave” con todo y un video oficial donde aparecen algunos miembros del elenco de It’s A Sin. “Es una forma juguetona de habitar la energía sexual desquiciada que siempre he querido. En el pasado sentí que había sido dominado por relaciones tóxicas, y sentí que sería divertido darle la vuelta“, dice Olly sobre su nuevo sencillo. Anoten la fecha que el 7 de enero de 2022 sale el álbum y mientras, chequen el nuevo video.