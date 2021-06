“Me importa expresarme en la manera en la que más me gusta”: Una entrevista con Olly Alexander

Tuvieron que pasar casi tres años para que el mundo pudiera escuchar música nueva de Years & Years, agrupación comandada por Olly Alexander que desde el lanzamiento de su álbum debut Communion (2015) logró posicionarse como una de las promesas del synthpop en el Reino Unido. Título que después consolidó con el aclamado ‘Palo Santo’ (2018), álbum que incluso los trajo de visita por México.

Si bien la espera ha sido larga para muchos y muchas, el retorno musical de Years & Years llegó con la noticia de que el trío musical se convertía en una especie de proyecto solista liderado por el vocalista Olly Alexander, pues Emre Türkmen y Mikey Goldsworthy dejaban la agrupación conocida por canciones como “King”, “Desire”, entre otras más.

Olly Alexander y Years & Years comienzan un nuevo capítulo en su historia

Sin lugar a dudas este cambio radical –pero pacífico– ha dado pie a muchas dudas y especulaciones en torno a la nueva etapa de Years & Years en la que Alexander ya comenzó a liberar tracks que pertenecerán al tercer disco del proyecto musical. Y sí, nosotros quisimos resolver algunas de nuestras dudas al respecto.

Tuvimos una charla con Olly Alexander, quien nos contó cómo fue que comenzó a planear las canciones que pertenecerán a su próxima placa de estudio y que, al igual que varias bandas y artistas, se crearon en medio del confinamiento que nos dejó la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Una que apenas comienza a disminuir.

El proximo disco de Years & Years en donde la pandemia de COVID-19 se vio involucrada

“Sólo quería hacer música con un tipo de energía diferente, que se sintiera más positiva, que tuviera más ritmo o algo que me hiciera sentir mejor. Así que creo que tuve que empezar de nuevo de manera mental, limpiar la pizarra y construir algo nuevo”, cuenta el cantante al revelar que cuando comenzó la pandemia de COVID-19 tiró las canciones que llevaba escritas y le dio paso a otras nuevas.

“Conservé un par de canciones de este periodo, son dos que van a estar en el álbum. Y sigo amando esas canciones, pero sí, creo que fue realmente un desafío que encontré en ser realmente creativo cuando la cuarentena sucedió, por supuesto”, afirma.

Un disco que toma inspiración de varios aspectos en la vida de Olly Alexander

El tercer disco de Years & Years fue creado a la par que Olly trabajaba en ‘It’s a Sin’, una serie de HBO que habla sobre la vida de un grupo de amigos homosexuales que vivieron durante la crisis del VIH/SIDA en dicho país. Producción en la que él le da vida a Ritchie Tozer, y que también inspiró el nuevo disco de Y&Y.

“Definitivamente encontré inspiración en diferentes lugares y hacer ‘It’s a Sin’, el show de televisión realmente me sumergió en la música de los 80 otra vez, así que sólo encontré, ya sabes, encontré eso realmente inspirador en la música dance y pop de Pet Shop Boys, The Human League, Kate Bush, Annie Lenox”, nos cuenta Olly Alexander.

“Realmente intenté crear música que se sintiera como un recuerdo de la música dorada que amo, pero también que se sintiera nueva e interesante, ¿sabes? Aún me siento inspirado por Rihanna, por la música house de los 90, garage de cuando estaba creciendo en el Reino Unido, así que aún sigo tomando inspiración de todos estos lugares”, agrega.

Olly Alexander nos cuenta cómo su salud mental se vio afectada en este periodo

Con una pandemia de por medio y con la sensación de sentirse exitoso todo el tiempo, el líder de Years & Years nos cuenta que con el tiempo ha aprendido a controlar todas las experiencias abrumadores que vive con el éxito de su proyecto: “Afortunadamente yo sólo aprendí a realmente solo amar el hacer música y el arte, el ganar con lo que hago y por ahora no preocuparme más de la cuenta”.

Sin duda, el tema de la salud mental –que Olly siempre toca cuando tiene la oportunidad– lo ayudó durante la pandemia de COVID-19 en la que, al igual que muchas personas, se vio afectado por el confinamiento y los cambios en la ‘normalidad’ que vimos en el últimos año. Cambios que difícilmente volverán.

“Realmente aprecié el apoyo que tuve de mis amigos, de las personas con las que trabajo, quienes estuvieron ahí para apoyarme y apoyarnos entre nosotros, porque todos nos sentíamos así, ¿sabes?”, menciona el cantante. “Son tiempos donde todos sentíamos que eran muchas cosas que soportar y creo que para todos está bien admitir eso”.

A su vez, Olly Alexander afirma que el apoyo de quienes lo quieren y aprecian ha sido fundamental en este nuevo capítulo de Years & Years: “La gente fue muy solidaria, ¿sabes?, la gente ha sido muy linda. Estaba preocupado de que algunos no les gustara seguir escuchando, pero espero que aún oigan que el ADN de Years & Years sigue ahí y aún estén felices con este viaje en solitario”.

Y cómo sentirse orgulloso de su orientación sexual lo ha llevado a lugares asombrosos

Olly Alexander es quizá uno de los músicos británicos que siempre alza la voz cuando se trata de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Algo que incluso ha hecho en eventos musicales enormes como el Glastonbury y a pesar de estár en una industria (o un mundo) donde la homofobia aún persiste.

“Han habido épocas en las que me he preocupado por eso, pero como que no me importa. No es que no me importe, es más que me importa ser yo mismo y expresarme en la manera en la que más me gusta, más que cualquier puerta que se me pueda cerrar”, afirma sobre su postura de no avergonzarse de su orientación sexual.

“Creo que ser gay y ser el tipo de artista que soy, el ser franco sobre ser gay también me ha ganado muchos fanáticos, ha puesto muchas cosas geniales en mi camino y muchos éxitos. Ha abierto muchas puertas para mí, así que lo pienso de esa manera”, nos relata el cantante británico en la entrevista completa que pueden ver a continuación: