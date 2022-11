Si hay un estudio de producción musical que tiene el estatus de lugar legendario por encima de muchos otros, ese mero debe ser Abbey Road Studios. Y ahora, nos adentraremos un poquito más en su legado con un nuevo documental de Disney+ llamado If These Walls Could Sing.

Este nuevo metraje, reúne a diversos músicos de alto perfil como Paul McCartney, Noel Gallagher, Nile Rodgers, Elton John y más figuras enormes de la música que dan su testimonio sobre uno de los recintos más emblemáticos en la historia de la música. Lo bueno es que ya tenemos un tráiler para ir calando de que va esta onda.

Logo del documental. Foto: Disney+

Aquí el tráiler de ‘If These Walls Could Sing’ con Paul McCartney y más

Para comandar este documental llamado If These Walls Could Sing, era necesario traer a alguien quien literalmente creció y vivió muy de cerca la experiencia de los Abbey Road Studios. Así fue que Mary McCartney, la hija de Paul McCartney y reconocida fotógrafa/cineasta, quien se dio a la tarea de dirigir el proyecto.

En el tráiler liberado este lunes 14 de noviembre, podemos ver a varias personalidad de la historia de la música de diferentes épocas hablar sobre lo que significa este estudio de grabación y cómo posiblemente es el más importante de la industria musical.

Paul McCartney y Mary McCartney. Foto: Getty.

“Cuando entras en un lugar con tanta historia a su alrededor… es un poco sagrado en cierto modo”, dice Elton John en la introducción del avance de If These Walls Could Sing, para luego cederle la palabra a Mary McCartney.

“Abbey Road Studios ha sido parte de mi vida desde que puedo recordarlo”, dice Mary mientras se nos muestras fotos suyas de cuando era bebé y la llevaban a los estudios. Y así, más y más luminarias se unen a la conversación sobre la magia dentro de este mítico sitio donde incluso, la genial música de Star Wars (que tiene una mención en el documental) ha tenido parte de su desarrollo.

El documental se estrenará en Disney+ el 16 de diciembre. Acá les dejamos el tráiler para que le echen un ojo.