En imágenes: Así se puso el primer concierto masivo socialmente distanciado

Desde que empezó la pandemia y con ella la cuarentena, todos los melómanos y los amantes de la música en vivo nos preguntamos cuándo y cómo es que regresarían los conciertos. Han pasado cinco meses desde que formulamos estas preguntas y hasta el día de hoy las respuestas eran algo borrosas.

Los organizadores de eventos alrededor del mundo han buscado por todos lados formas y estrategias de regresar a tener eventos que reactiven la industria musical. Hemos escuchado de trajes especiales para conciertos y hemos visto shows en formato de autocinema.

También se han realizado experimentos diversos para regresar los conciertos y hemos visto a Wayne Coyne de los Flamig Lips encerrar a todo su público en burbujas gigantes como siempre lo ha hecho para distanciarlos.

Igualmente hemos visto foros abrir sus puertas al 20 o 30% de su capacidad para distanciar a la gente. Algo interesante, inteligente, pero que simplemente no funciona en términos financieros.

Sin embargo, la respuesta a esta pregunta está más cerca que nunca sino es que ya es una realidad. La idea de un concierto, en gran parte, es sentir libertad, algo que hasta ahora parecía que no llegaba. Ahora, e l nuevo lugar de música al aire libre “socialmente distanciado” del Reino Unido, el Virgin Money Unity Arena, organizó su primer concierto oficial el martes por la noche.

Sam Fender, el músico británico, tocó frente a una multitud agotada en Newcastle, todos los cuales cumpliendo con las reglas y regulaciones del espacio. En total, hubo 2.500 asistentes presentes para el concierto del martes por la noche, reporta NME. Los interesante de este concierto, es la organización de los espacios en los que la gente pudo disfrutar el show, los cuales dan bastante libertad y seguridad por igual.

Los asistentes al concierto vieron el espectáculo desde plataformas elevadas espaciadas a dos metros de distancia, ordenaron por adelantado alimentos y bebidas de manera segura utilizando el sistema unidireccional de la arena y accedieron a los baños a través de un pasillo unidireccional similar.

Los videos del evento revelan que fue seguro y sensato, y que el espectáculo real se desarrolló sin problemas según lo planeado. Fender tocó 16 canciones en el escenario del tamaño de un festival, y parece que se pudo escuchar desde los últimos asientos del lugar. Aquí les dejamos todas las foto y los videos para que se vayan imaginando lo que podría ser nuestro regreso a la música en vivo.

