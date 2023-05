Imagine Dragons subió a un pequeño fan en el conciertazo que dieron en el Foro Sol

Mucho se habla del fanatismo y cariño que siente el público mexicano por sus bandas y artistas favoritos. Sin embargo, muy pocas veces se ve una relación tan cercana y equitativa como la que sentimos en el concierto que los Imagine Dragons se aventaron en el Foro Sol de la CDMX, porque no exageramos cuando decimos que la energía se sentía en el aire.

Desde temprano, la gente le cayó y llenó el venue dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez para ver el regreso de la banda comandada por Dan Reynolds con su Mercury World Tour. Y es que para empezar, es increíble que Imagine Dragons una a tantas generaciones, pues vimos a niños con sus papás, jóvenes que no llegaban a los 30, y por supuesto, chavorruqueros hechos y derechos.

Imagine Dragons se aventó un conciertazo de aquellos en la CDMX/Foto: Stephania Carmona

Imagine Dragons regresó para dar un conciertazo en el Foro Sol de la CDMX

Luego de escuchar la rifada propuesta de El Shirota y tras echarle oído a varias rolitas, se prendieron las luces en el escenario y con un intro especial, el Foro Sol se apagó mientras veíamos cómo se acercaba Dan Reynolds al micrófono. La gente se volvió loca y de inmediato, el frontman de Imagine Dragons se aventó una versión a capela de “My Life”.

Uno a uno fueron apareciendo los integrantes de la banda, quienes tomaron sus lugares y acompañaron al vocalista para terminar con este rolón. Y a partir de ahí, Imagine Dragons nos llevó por una montaña rusa de emociones y sentimientos, de la felicidad a la nostalgia en cuestión de canciones, pero no nos adelantemos.

Dan Reynolds demostró por qué es uno de los mejores frontman de la actualidad/Foto: Stephania Carmona

“Hola mis niños, ha pasado mucho tiempo. Son hermosos, muy bonitos. Mi español es muy malo, pero los amo desde el fondo de mi corazón. Esta noche es para soltar todo, para estar felices. Esto es para ustedes, muchas gracias por estar aquí”, dijo Dan Reynolds para seguirse con “It’s Time”, que el Foro Sol coreó macizo y donde el vocalista se quitó la camiseta para confirmar que –perdón por la palabra– esta mamadísimo.

Las cosas siguieron pesadas con “Believer” y hasta antes de “I’m So Sorry”, pues Wayne Sermon se aventó un solazo en la lira que nos dejó con la boca abierta y sin duda, con esta rola se aventaron uno de los momentos más ponchados y rockeros de la noche. Aunque los guitarrazos se calmaron, después de esto llegó uno de los mejores momentos del show.

Wayne Sermon varios solos en el concierto de magine Dragons que nos sorprendieron/Foto: Stephania Carmona

Dan Reynolds subió a un pequeño fan al escenario

Resulta que entre el público, Dan Reynolds se encontró a un niño de 12 años, quien le dijo que el concierto de Imagine Dragons era el primero de toda su vida. El vocalista decidió que esta ocasión fuera muy especial, ya que lo subió al escenario, y luego de pasearlo por la pasarela, lo sentó junto a los demás integrantes de la banda mientras el frontman cantaba “Thunder”, que nos trajo un ambiente festivo.

Un video en la pantalla nos dio paso a “Birds”, en donde Imagine Dragons bajó un poco los decibeles pero no la intensidad, pues el público coreó la rola y hasta prendió las luces de los celulares para iluminar el Foro Sol. De esos momentos que te ponen la piel chinita y te recuerdan por qué es mágico ver a una banda en vivo.

Sin duda, uno momentazo del show de Imagine Dragons en la CDMX fue cuando subieron a un niño en “Thunder”, pues les dijo a Dan Reynolds que era su primer concierto y estamos seguros que jamás olvidará esto ?#ImagineDragons pic.twitter.com/o1OhKMtgZf — SopitasFM (@sopitasfm) May 18, 2023

Antes de que la locura se desatara con con “Natural”, Dan Reynolds apareció en la pasarela del escenario para cantar “Cielito Lindo” y emocionar a todo el venue, pues obviamente el Foro Sol coreó junto al frontman de Imagine Dragons este clásico de la música mexicana.

Imagine Dragons se aventó un set acústico en medio del Foro Sol

Los visuales de una bailarina en las pantallas del escenario dieron paso al set acústico de Imagine Dragons, el cual se aventaron en la ya mencionada pasarela y en el que Dan junto a Wayne Sermon y Ben McKee nos regalaron un momento de tranquilidad y mucha melancolía, pues arrancaron este segmento con “Next to Me” y “Amsterdam”.

Como ya es una tradición en esta parte de su show, Imagine Dragons se aventó un cover y en esta ocasión, la rola que versionaron fue “Three Little Birds” de Bob Marley, que por supuesto que muchos corearon en el Foro Sol. Con “Bet My Life”, Dan Reynolds bajó del escenario para saludar al público (en particular a los que estaban más cerca de la zona donde estaban tocando).

Ben McKee se lució en el set acústico de Imagine Dragons en el Foro Sol/Foto: Stephania Carmona

Después de acabar con el show acústico, el cerro se volvió a prender con “Whatever It Takes” y a partir de ahí, el ánimo no cayó en ningún momento. Y no lo decimos nomás porque sí, pues Imagine Dragons se siguió con “Sharks”, “Enemy” y “Bad Liar”, un combo poderoso que se escuchó durísimo en el Foro Sol.

Con “Demons”, Dan Reynolds dio un mensaje muy importante sobre la salud mental y que nos llegó directo al corazón, pues dijo que a pesar de que sintamos que no podemos más, vale la pena vivir y siempre habrá alguien que nos escuche en nuestros momentos más oscuros. Sin duda, fue uno de los momentos más emotivos de la noche con Imagine Dragons.

Luego de dar un mensaje muy emotivo e importante sobre la salud mental, Dan Reynolds junto a los Imagine Dragons se aventaron “Demons” y pues ??#ImagineDragons pic.twitter.com/fPjpEzYatZ — SopitasFM (@sopitasfm) May 18, 2023

El cierre del concierto de Imagine Dragons en el Foro Sol fue explosivo

Después de aquellas palabras sentimentales que dio el frontman de Imagine Dragons, regresamos directito a la fiesta con “On Top of the World”, para la que incluso sacaron globos de colores que pasaron por las zona Preferente y General B del Foro Sol. Y sí, los papelitos no podían faltar en el reventón que armaron con esta rola.

“Bones” fue la canción perfecta para pasar a una de las canciones más esperadas de la noche, ni más ni menos que “Radioactive”, donde tanto la banda como el público lo dieron todo y se entregaron mutuamente. Sin saberlo, con este hitazo de Imagine Dragons nos estábamos acercando al final de este conciertazo.

Dan Reynolds y compañía lo dieron todo en el concierto de Imagine Dragons en el CDMX/Foto: Stephania Carmona

Para cerrar con broche de oro, Imagine Dragons terminó su presentación en el Foro Sol de la CDMX con “Walking the Wire” y un reprise de “My Life”, que sin saberlo, era la rola ideal para acabar con una presentación que superó por completo todas las expectativas que teníamos y que para ser honestos, nos dejó muy satisfechos pero con ganas de más.

Tuvieron qué pasar casi cinco años para que Imagine Dragons regresara a la Ciudad de México, pero la espera valió la pena porque tanto la banda como el público nos contagiaron de su buena vibra, demostrándose el amor que sienten mutuamente. Y sin duda, este concierto no lo superaremos en un buen rato, 10/10.

Setlist

“My Life” “Believer” “It’s Time” “I’m So Sorry” “Thunder” “Birds” “Follow You” “Natural” “Next to Me” “Amsterdam” “Three Little Birds” (cover de Bob Marley) “Bet My Life” “Whatever It Takes” “Sharks” “Enemy” “Bad Liar” “Demons” “On Top of the World” “Bones” “Radioactive” “Walking the Wire”