Metallica lanzará una edición de ‘The Black Album” con covers del IMS, Mon Laferte y más

Por fin vemos la luz al final del túnel para los conciertos y los festivales en vivo, pues varios países del mundo ya están levantando las restricciones por el COVID-19 y poco a poco volveremos a vivir esta experiencia musical única. Sin embargo, mientras eso pasa, un montón de artistas y bandas tienen preparadas un par de sorpresas para lo que resta del año, aunque estamos seguros que nadie veía venir lo que estaba planeando Metallica.

En plena pandemia, la legendaria agrupación de thrash metal se rifó lanzando el S&M2, aunque también fueron de los primeros en transmitir shows que dieron en el pasado y grabar un concierto único para verlo en los autocinemas de Estados Unidos. Pero más allá de eso, los integrantes mencionaron que ya estaban trabajando en el estudio y pero en lo que sueltan más información al respecto, nos dejaron con la boca abierta con un anuncio.

Metallica junta a un montón de artistas de todo el mundo

Resulta que en 2021, el Black Album de Metallica cumple 30 añotes. Es por eso que la banda tiene planeadas varias sorpresas como una reedición de lujo Pero bajita la mano, también trabajaron en un proyecto muy especial y que quizá nunca pensamos que pasaría, pues lanzarán The Metallica Blacklist, un álbum de covers cuyas ganancias irán para la caridad y donde aparecen varios artistas de distintos géneros y partes del mundo.

Para que se den una idea de los invitados especiales, en este material estarán reunidos Miley Cyrus (quien ya había dicho que lanzaría un disco similar) junto a Elton John, Robert Trujillo y Chad Smith, Corey Taylor, St. Vincent, Royal Blood, Dave Gahan, Phoebe Bridgers, My Morning Jacket, Cage The Elephant, Kamasi Washington, Cherry Glazerr, IDLES, Biffy Clyro, Portugal. The Man, Mac DeMarco, Rina Sawayama y Weezer.

Por supuesto que el talento latino no podía faltar y representando a nuestro continente en este disco tan essstraño de Metallica contarán con el talento de El Instituto Mexicano del Sonido, Juanes, Rodrigo y Gabriela, The Warning, Mon Laferte y José Madero. Aunque también hubo artistas que de verdad nos dejaron con el ojo cuadrado cuando los anunciaron, como Ha*Ash y J Balvin… habrá que escuchar eso.

The Metallica Blacklist, el disco tributo donde un montón de artistas nos presentarán sus covers a rolas como “The Unforgiven”, “Sad But True”, “Nothing Else Matters”, “Enter Sandman” y muchas más estará en plataformas digitales y formato físico el próximo 10 de septiembre y pueden preordeonarlo POR ACÁ. Para que vean que no los estamos choreando, chequen a continuación el video con el que la banda anunció con bombo y platillo este álbum único: