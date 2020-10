No es broma: Miley Cyrus está trabajando en un disco de covers de Metallica

El tema con los covers es muy complejo, no hay medias tintas, o sale algo bueno que sea capaz de igualar o superar la versión original o de plano termina siendo un verdadero fiasco. Hay toda clase de ejemplos en la villa del señor –como dirían por ahí– y en esta ocasión andamos sorprendidos porque Miley Cyrus quiere entrarle al metal… bueno, no exactamente eso pero tiene ganas de tocar las rolas de Metallica.

Hace algunos días la cantante que saltó a la fama por protagonizar Hannah Montana en Disney Channel llamó la atención por algo muy peculiar. Resulta que se le ocurrió coverear “Zombie”, una de las rolas más famosas de The Cranberries y por supuesto que dividió al internet, porque hubo comentarios de todo tipo, aunque a los miembros restantes de la banda les gustó y hasta dijeron que Dolores O’Riordan estaría sorprendida con el resultado final.

We were delighted to hear of Miley Cyrus’ cover of Zombie at the Whisky a Go Go #SOSFEST in LA at the weekend. It’s one of the finest covers of the song that we’ve heard. We think Dolores would be very impressed! Check it out here: https://t.co/ysFxUZLKnl

— The Cranberries (@The_Cranberries) October 19, 2020