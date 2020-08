El Instituto Mexicano del Sonido nos antoja las garnachas con su nueva rola “Dios”

Si en algo estamos de acuerdo todos es que este 2020 no está saliendo como esperábamos, y aunque no podamos vivir en estos momentos un concierto en vivo, la realidad es que a nivel musical no nos podemos quejar, pues un montón de artistas están sacando rolas nuevas y regresando tras años de silencio. Y ese es justo el caso de Camilo Lara con su grandioso proyecto, El Instituto Mexicano del Sonido.

Este año, el músico y productor mexicano está de vuelta y por la puerta grande, pues a lo largo de estos días ha lanzado varias rolas que nos han dejado con el ojo cuadrado. Entre ellas tenemos “Se Compran”, un claro homenaje a los infaltables carros del fierro viejo que andan dando vueltas por la Ciudad de México, “Cruzando el Río” junto a Joe Crepúsculo y “Yemaya”, que cuenta con la participación de Gaby Moreno.

El Instituto Mexicano del Sonido le rinde tributo a la capital chilanga

Pero lo que más nos emociona de escuchar todos estos sencillos es que el Instituto Mexicano del Sonido estrenará su noveno álbum de estudio, llamado DF. De acuerdo con el propio Camilo, este disco es una carta de amor a su ciudad, una que según sus palabras “ya no existe pero vive en las fotografías mentales”, aquella que vivió sus épocas doradas hace años y que sigue viviendo una constante transformación.

Este nuevo álbum contará con un montón de artistas invitados y de talla internacional, pues para que se den un quemón colaboran músicos como el gran Graham Coxon, conocido por ser el guitarrista de Blur, el productor Dan The Automator –que ha trabajado con Gorillaz, Kasabian y Miles Kane–, además de Sergio Mendoza, Duckwrth, BIA, Cuco, Banda Misteriosa y La Perla de Colombia.

Nos muestran una nueva rola que es un tributo a las garnachas

Y para ir calentando motores, el Instituto Mexicano del Sonido nos presenta una rola llamada “Dios”, que tiene un sonido y una letra muy peculiares. En esta canción, Camilo nos recuerda lo gloriosas que son las garnachas y los puestos que vemos por la capital chilanga, que así como él estamos seguros que si se encontraran con el Diablo o con Dios, lo único que pedirían sería una queca acompañada de un delicioso Boing de mango, ¿a poco no?

Hablando específicamente de la música, acá hay una mezcla de sonidos muy peculiar, entre sintetizadores, una jarana y un bombo constante. Sus ritmos nos remontan a lugares particulares, a experiencias en fiestas familiares cuando te puedes adueñar de la pista y sacas a relucir tus mejores pasos.

Este proyecto siempre se ha caracterizado por encumbrar lo mexicano y con este sencillo lo lograron por completo, porque podemos asegurar que cuando le den play a esta canción, querrán salir corriendo por alguna de estas delicias de nuestra gastronomía. Pero mejor no les contamos más, si traen antojo de unas gorditas de chicharrón o quesadillas, escuchen a continuación “Dios”, una de las tantas rolas que el Instituto Mexicano del Sonido nos adelanta de su próximo disco: