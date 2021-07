¡Escucha aquí una genial versión inédita de “Isn’t It A Pity” de George Harrison!

All Things Must Pass, esa icónica joya de álbum que George Harrison lanzó como parte de su faceta solista, recién cumplió su 50 aniversario. Por supuesto, un acontecimiento de esta magnitud no iba a pasar desapercibido para los fans y el mundo de la música en general.

Pues bueno, échenle mucho ojo y oído, queridos lectores, porque durante los primeros días de agosto se lanzará una reedición para celebrar las cinco década de ese material. Y sí, ahí para que vayan acumulando emoción, la herencia del ex Beatle acaba de lanzar un adelanto más con una versión inédita de “Isn’t It A Pity”.

Una reedición de lujo de para celebrar a George Harrison y ‘All Things Must Passed’

El año de 1970 fue bastante vertiginoso para George Harrison en muchos sentidos. Por un lado, se encontraba ante la prácticamente inminente separación de The Beatles y todo lo que ese torbellino de sensaciones significa. Y por otra parte, unos meses después, él se encontraba en el escenario extrañamente ideal para lanzar All Things Must Pass, su tercer álbum de estudio como solista que la reventó de arriba a abajo.

Como sea, este discazo es un imprescindible entre los fans del británico y los beatlemaniacos de hueso colorado. Por ello es que no se iba a dejar pasar así nada más su medio siglo de vida, el cuál se cumplió originalmente el pasado 27 de noviembre de 2020. Será el próximo 6 de agosto cuando salga al mercado le edición especial por el 50 aniversario de este material, el cuál no solo contará con pistas remasterizadas y de las canciones originales, sino que también incluirá tomas inéditas de varias de ellas.

Y es que esta versión de All Things Must Pass no es solo una entrega especial por el cumpleaños del álbum, también es un lanzamiento bastante especial por el hecho de que Dhani Harrison, el hijo de George, produjo, recolectó y reeditó todo lo que escucharemos en él junto al reconocido ingeniero de sonido Paul Hicks. POR ACÁ pueden checar todo lo que incluirá el paquete entero.

Ahora sí, escuchen la versión inédita de “Isn’t It A Pity”

Como dijimos, el lanzamiento de la edición especial de All Things Must Pass ya está a unos días de ver la luz y por supuesto, hay que ir calentando motores. Este viernes, se liberó un adelanto más con una versión inédita de la clásica “Isn’t It A Pity”, que fue una de las canciones más entrañables al momento en que el disco vio la luz en 1970.

La peculiaridad de esta ‘nueva’ versión nunca antes escuchada, es que se supone que fue la toma número 27 que George Harrison grabó durante las sesiones de estudio de aquel álbum. Ahora sí, deléitense con la relaja melodía y genial interpretación del ex Beatle traída a nuestros días.