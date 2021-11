Regresa con todo: Jack White anuncia el lanzamiento de dos nuevos discos en solitario

No nos queda la menor duda de que el 2021 lo recordaremos como el año de los regresos en la industria musical. No solo tenemos de vuelta los conciertos y festivales en gran parte del mundo (que la verdad, extrañamos y mucho), muchas bandas y artistas aprovecharon este momento para planear muy bien sus siguientes pasos. Tal es el caso de Jack White, que luego de un buen rato en silencio, vuelve con un montón de música y sobre todo, dos proyectos bastante interesantes.

Como recordarán, en 2019 el músico estadounidense estrenó junto a The Raconteurs su tercer material discográfico, Help Us, Stranger. Desde entonces y tras la gira de promoción del álbum –que incluso pasó por México con dos showsazos en el Corona Capital y El Plaza Condesa–, White prácticamente pasó desapercibido. Sin embargo, este año dio un concierto sorpresa para inaugura la tienda en Londres de Third Man Records, y hace algunos días nos sorprendió estrenando la rola “Taking Me Back”.

Jack White vuelve en plan grande con dos nuevos discos

Pero ahora, Jack White se voló la barda porque durante la pandemia compuso un montón de canciones y después de mucha espera, por fin anunció oficialmente su regreso a la industria no con uno, sino dos nuevos álbumes de estudio en solitario, los primeros que presenta desde Boarding House Reach de 2018. A través de un comunicado de prensa, reveló que los nombres de estos discos serán Fear Of The Dawn y Entering Heaven Alive, y llegarán muy pronto a nuestros oídos.

Sobre cada placa, el guitarrista declaró que ambos están definidos por diferentes inspiraciones, diferentes temas y diferentes estados de ánimo. Por si esto no fuera suficiente, White también estrenó el videoclip oficial de “Taking Me Back”, el cual dirigió él mismo junto a la artista Lauren Dunn (que ha trabajado con artistas como The Weeknd, Kali Uchis, Billie Eilish y más). En este visual aparece una versión animada de Jack sobre un escenario acompañado de imágenes un tanto tétricas. Acá se los dejamos.

Fear Of The Dawn y Entering Heaven Alive, los dos nuevos materiales discográficos en solitario de Jack White estarán disponibles en plataformas digitales y formato físico el 8 de abril y el 22 de julio de 2022 respectivamente. Y mientras esperamos a que llegue el día para escuchar todas las rolas que compuso en todo este tiempo, a continuación les dejamos la plática que tuvimos con él y Patrick Keeler sobre “Consoler of the Lonely” de The Raconteurs, así como el tracklist y la portada de estos discos.

Tracklist ‘Fear of the Dawn’

01. “Taking Me Back”

02. “Fear of the Dawn”

03. “The White Raven”

04. “Hi-De-Ho (feat. Q-Tip)”

05. “Eosophobia”

06. “Into the Twilight”

07. “Dusk”

08. “What’s the Trick?”

09. “That Was Then (This Is Now)”

10. “Eosophobia (Reprise)”

11. “Morning, Noon and Night”

12. “Shedding My Velvet”

Tracklist ‘Entering Heaven Alive’

01. “A Tip From You to Me”

02. “All Along the Way”

03. “Help Me Along”

04. “Love Is Selfish”

05. “I’ve Got You Surrounded (With My Love)”

06. “Queen of the Bees”

07. “A Tree on Fire from Within”

08. “If I Die Tomorrow”

09. “Please God, Don’t Tell Anyone”

10. “A Madman from Manhattan”

11. “Taking Me Back (Gently)”