Trépenle al volumen: Jack White regresa para rockear duro con la rola “Taking Me Back”

El 2021 está siendo un gran año para la industria musical. A lo largo de todos estos meses hemos visto el regreso oficial de los conciertos y festivales en vivo en gran parte del mundo, aunque bajita la mano, también tenemos de vuelta a un montón de bandas y artistas que nos encantan. Sin embargo, y contra todo pronóstico, ahora volvemos a escuchar a un verdadero musicazo en toda la extensión de la palabra, el gran Jack White.

Como recordarán, en 2019 se reunió con The Raconteurs y sacaron un nuevo álbum de estudio, Help Us Stranger, que incluso promocionaron en México con un show en el Corona Capital y otro más en El Plaza Condesa donde apareció ni más ni menos que Julian Casablancas. Pero luego de lanzar este material discográfico con la banda, White se dedicó a otros proyectos y prácticamente no ha estrenado música recién salida del horno.

Jack White está de vuelta con “Taking Me Back”

Sin embargo, este 2021, Jack White está de vuelta con “Taking Me Back”, su primera rola como solista en casi cuatro años y que seguramente les recordará a su etapa más rockera y ponchada. Para que se den una idea, en esta canción volvemos a tener ese sonido de guitarras llenas de fuzz y octavadores que tanto ha caracterizado a este gran músico a lo largo de su carrera. A esto también habría que sumarle que las liras junto con la batería y su voz arman una combinación espectacular.

Según un comunicado de prensa, el propio White produjo este tema en los Third Man Studios en Nashville y por si había una duda de su enorme talento, él tocó cada uno de los instrumentos. Y si ustedes son gamers, también tenemos que contarles que el nuevo sencillo de Jack forma parte del tráiler del nuevo título de Call of Duty: Vanguard y pueden escucharlo mientas le pegan duro a este videojuego. Un verdadero combo ganador.

Por ahora no se sabe si esta canción formará parte de un nuevo álbum de estudio de Jack White –que la verdad, estaría increíble–, de lo único que estamos seguros es que nos pone contentos que esté de vuelta para rockear duro. Pero ya estuvo bueno de hablar, a continuación los dejamos con su nueva rola, “Taking Me Back” y una segunda versión de este mismo tema mucho más tranquila para aquellos que no les encanta la distorsión a tope: