Lo que necesitas saber: Platicamos con el genial Jacob Collier sobre el inicio de su gira mundial en México, lo que sigue en su carrera y todo lo que implicó crear su proyecto DJESSE.

Rara vez aparece en el mundo un genio musical de la talla de Jacob Collier, un cambiante músico que hemos seguido por bastante tiempo. La semana pasada, Jacob por fin visitó la CDMX en un primer encuentro con sus fans mexicanos que resultó en un concierto memorable y abrumador que presenciamos en el Teatro Metropolitan.

Tuvimos la oportunidad de platicar con él en su visita y abordamos muchos temas sobre su música, lo que sigue en su carrera y nos dejó entrar hasta en sus gustos musicales de todos los tiempos. Jacob Collier se mostró como un fan ávido de la música, listo para hablar sobre su experiencia en DJESSE, pero también sobre quiénes lo han inspirado a emprender su carrera como músico. Aquí la conversación con Jacob Collier.

Jacob Collier es un artista consagrado, pero también una joven esperanza en el mundo del virtuosismo musical. Foto: David Barajas para sopitas.com

Una conversación para entrar a una mente creativa única y fanática de la música

El inicio de su gira en México marca el inicio del fin de la etapa DJESSE

Sopitas.com: Gracias por tomarte el tiempo, es un honor.



Jacob Collier: ¡Sin problema!

Sopitas.com: ¿Cómo ha sido la culminación de los cuatro volúmenes de DJESSE?

Jacob Collier: ¡Loco! Ha sido un camino loco, es difícil ponerlo en palabras, ha sido mi vida completa por seis años. Estoy aliviado de haber terminado. Y estoy emocionado de que está hecho. Estoy emocionado de estar de tour, sacar las canciones de tour. Se siente muy bien.

Sopitas.com: ¿Tienes alguna sensación de nostalgia de ver a tu bebé de 233 minutos finalizado?

Jacob Collier: ¡¿Eso dura?! ¡Sí! Definitivamente, es algo como un duelo, porque he vivido tan profundamente para ello. Así que ahora que esté afuera por sí mismo ha sido extraño, no tener que trabajar en ello más. Pero confío en que está en dónde necesita estar, y me llevará a donde necesita llevarme.

Jacob es un fan absoluto de la música que no parece detenerse cuando habla sobre su medio de expresión. Foto: David Barajas para sopitas.com.

Un músico con miles de posibilidades para iniciar nuevos proyectos

Sopitas.com: Has mencionado que terminando DJESSE podrías empezar tu carrera, pienso en un multiverso de Jacob Collier. Eres de los pocos artistas que puede hacer lo que absolutamente desee, videojuegos, hacer un score de película. ¿Qué sigue?

Jacob Collier: No he decido aún, es un reto. He tenido una línea constante de proyectos por tanto tiempo, orbitando alrededor de DJESSE. Una infinidad de cosas son posibles. Creo que mi trabajo es sacar el álbum de tour, estar presente en ese proceso. Y al final de ese proceso, sabré a dónde ir.

Collier tiene una infinidad de posibilidades una vez que termine el tour de su disco DJESSE, vol. 4. Foto: David Barajas para sopitas.com

Tal vez es escribir para una película, o tal vez escribir un disco para guitarra acústica, o tal vez mudarme a México, ¡eso sería divertido para mí! Jacob Collier

Sopitas.com: DJESSE es una celebración de todos tus sonidos, tienes todos los elementos ahí, tienes una vibra funky pero sensible. ¿Cómo elegiste las colaboraciones que hay en el disco? ¿Y por qué?

Jacob Collier: No pensé en el por qué, solo que quería colaborar “contigo o contigo o contigo”. Alguien como Camilo, admiraba su espíritu desde hace mucho, es un músico de mente abierta, parece que hará lo que sea. Es muy cálido y alegre, así que lo conocí en Japón, y le dije hagamos canciones.

Lo mismo pasó con Anoushka Shankar, de la India, la he admirado por tantos años. No pienso mucho sobre el por qué, no hay necesariamente una gran idea, pero estoy muy orgulloso de que en el álbum hay músicos de todo el mundo y que todos los continentes del mundo están representados. Músicos de Asia, aespa. Europa, la Orquesta Metropol, mi mamá dirigía la orquesta Músicos de gospel de Estados Unidos, y gente de casa, alguien como Chris Martin, un chico de Londres.

Así que es muy bueno tener la experiencia de expandir mis horizontes y aprender constantemente.

DJESSE es una aventura musical de cuatro discos que le llevó a Jacob Collier seis años realizar. Foto: David Barajas para sopitas.com

Sopitas.com: Parece que haces muchas cosas con facilidad, haces parecer cosas difíciles, fáciles. ¿Hubo alguna colaboración difícil de conseguir? Jacob Collier: Muchas, diría que todas por diferentes razones. Diría que algunas sin esfuerzo, alguien como Tori Kelly, (se dio) sin esfuerzo, pero es algo raro. Es un puente que debe construirse. Algunas personas en DJESSE no hablan inglés. Alguien como Umo Sangare de Mali, África, o Hamid el Kasri de Marreucos, no hablan inglés. Esos retos se trataron sobre cómo comunicar lo que escucho, y cómo mantenerme abierto pero sin discutir algo.

Aprender cómo cambiar mi mente para adaptarme a los mundos de la gente alrededor pero sin que sea muy lejano, si intento imitar algo, no será interesante para ellos o para mí. El reto es cómo encontrarme a la mitad con alguien, a la mitad de su mundo y el mío. Es como un diagrama de Venn, y te encuentras a la mitad de esas dos áreas, siempre es emocionante, siempre.

Sopitas.com: Te vimos con Jimmy Kimmel, cantando con Tori Kelly la bella pero devastadora Witness Me. Sobre tu rango vocal, ¿Cuál fue la primera canción que te representó un reto vocal que superaste y te hizo darte cuenta de la voz que tenías?

Jacob Collier: Muchos logros en distintas maneras. Escribí “100,000 Voices”, la primera canción del disco, se sintió como la canción más precisa sobre la experiencia de tocar en vivo. En el estudio cantaba mucho, pero con sonidos altos es un nuevo sonido.

Con esta canción vocalmente me di cuenta que es un reto en vivo, es muy aguda para mí, pero no puedo esperar a tocarla. Creo que “Little Blue”, el color de la voz es suave pero es emocional, es un pincel distinto. En “A Rock Somewhere” es algo más obscuro, un tono más obscuro. En “Bridge Over Troubled Water”, cantando como un armonista, es como si (yo) fuera un órgano de iglesia. Amo el proceso de cambiar de color, debo ser un camaleón vocal para hacerle espacio a los colaboradores y hacerlos sentir seguros.

Sopitas.com: Por último, si tuvieras que hacer una superbanda, con cinco lugares para gente viva o muerta, ¿A quiénes incluirías?

Jacob Collier: ¡Oh! Zakir Hussein, Prince, Stevie Wonder. ¡Eso sería increíble, ver a los dos juntos! Johan Sebastian Bach y Chris Thile.

Jacob Collier es un fan amable de la música que busca hablar sobre sus inspiraciones y colaboradores. Foto: David Barajas para sopitas.com.

