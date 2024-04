Lo que necesitas saber: Jacob Collier visitó por primera vez México en un concierto abrumador con el apoyo del Teatro Metropolitan como coro masivo.

Jacob Collier visitó México por primera vez en un show anticipado por los fans del joven multinstrumentista y prodigio vocal. Pasando las nueve de la noche, salió corriendo descalzo y gritando “¡Hola México! ¿Cómo se sienten?” Desde el inicio, nos puso a calentar la garganta con una vocalización que se aprovechó de las secciones de un Teatro Metropolitan lleno.

En el primer show del tour mundial de DJESSE, vol. 4., Jacob nos demostró por qué es considerado un genio musical, que extrañamente tiene un carisma inmenso y logra conectar con cualquier foro en el que se presente.

Con tan solo un piano, una guitarra y un armonizador, Jacob llena el escenario de música. Foto vía: Federico Franco para sopitas.com

Una oda a la música como lenguaje humano en voz de un exponente incomparable

Tres instrumentos, un músico con interpretaciones alucinantes

Apenas con la guitarra colgada, Jacob se aventó “Little Blue” con una maravillosa versión, en la que comenzó a dar vistazos de genialidad, ya que se puso a tocar al piano y la guitarra simultáneamente. Verlo hacer todo eso genera incredulidad y buscas si hay algo pregrabado, pero el músico se encarga de confirmar que lo que estamos viendo es real.

Es un show que emula lo que sucede en su cuarto. Sin apoyo, Jacob recorre el piano de una manera fácil y divertida, que no deja de sorprender a los espectadores. Se trata de un show que depende completamente de él, pero Jacob llena cualquier escenario con tan solo su espléndida voz y el dominio en sus instrumentos.

“Soy Jacob, es mi primera vez en la Ciudad de México, he querido venir aquí toda mi vida.” Desde el inicio del show, Collier se ganó a un Teatro Metropolitan repleto, que no dejó de obedecerle en cada coro e indicación a la hora de cantar.

Jacob Collier dirigió 3,000 voces ayer por la noche en la CDMX: Foto vía: Federico Franco para sopitas.com

Un show interactivo que resuena en la voz de 3,000 personas

“Mi show favorito es mi Guitarra piano y armonizador. Y Jefford el cocodrilo. No tengo un plan, vamos a dónde querramos, improvisemos juntos”, Jacob utilizó más de 3,000 gargantas para llenar el Metropolitan en un show que refuerza el sentido de unión a través de la música.

El despliegue de un solo showman que llena con su presencia cualquier escenario es extrañamente cautivador. Pero Jacob no está solo, se sirve de un coro de miles de voces, y los elementos de microtonalidad que lo distinguen.

La gente se merece una mención, ya que se compromete a cantar con Jacob, y sigue atenta sus indicaciones para subir de notas y bajar en los momentos en los que él se indica. Lo que se logra con tantas voces en vivo es una sensación única, que no se experimenta en otro concierto y que ha hecho famosas las presentaciones de Jacob Collier.

Una oda a la música, su historia y más grandes compositores

Se aventó covers de “Georgia on My Mind”, “Isn’t She Lovely” y “Fix You”, esta última fue un momento cautivador en el que inclusive vimos gente sacando los pañuelos para echar lágrima a gusto. Eso sí, los covers de “Somebody to Love” y “Can’t Help Falling in Love”, fueron los más coreados.

Desde la abridora “100,000 Voices”, nos dejó ver su genialidad con un pedazo de “Amor, Amor, Amor” de Luis Miguel, algo que provocó risas y sorpresas. Con pequeños desvíos a otras rolas ,y es que no hay canción que no tenga referencias a algo pop o de jazz, Jacob hasta nos hace reír.

La sensación de comunión se alcanza en rolas como “Somebody to Love” de Queen y su excelente “All I Need”. Él mismo se contagió del cántico “OE OE OE JACOB, JACOB”, bailando lo mas que podía cuando lo hacían. Sorprendido, él mismo dijo: “Me dijeron como eran y son aún mejores”.

Estrenó en vivo “Bridge Over Water”, y explicó que la única razón por la que hizo eso es porque la Ciudad de México lo amerita. Concierto atípico en el que una voz y un instrumento logra llevar a la gente a llorar y cantar toda la noche.

Después de 12 años de carrera, Jacob Collier tenía una cita pendiente con México y vaya que nos dejó esperando su regreso. “México, me han llenado de amor y poder. Gracias por recibirme con oídos y corazones abiertos”, exclamó Jacob al final de su show.

Antes de salir a tocar “Moon River” y “Can’t Help Falling in Love” como cerradoras, dijo: “La música une. Me siento muy suertudo de ser un humano hoy.” El cover de Elvis Presley se sirvió de un uso genial del armonizador, y una vez más de un interludio en el que dirigió al Teatro Metropolitan, para descubrir que todos llevamos música dentro de nosotros.

