“Es cosa del pasado”: Jake Bugg dice que terminó su pleito con Noel Gallagher

Desde tiempos inmemorables han surgido peleas dentro de la industria musical, tiros amistosos y otros que de plano se salieron de control. Ejemplos hay muchos, The Beatles contra The Rolling Stones, Paul McCartney contra Michael Jackson, Kanye West contra Taylor Swift y Oasis frente a Blur (que incluso llegó hasta al futbol). Parece que a los Gallagher les encanta pelear con otros artistas, y en el caso de Noel, una de sus disputas más recientes fue con Jake Bugg.

Así como lo leen. Al guitarrista y no le bastó con agarrarse a trancazos con Liam y terminar con el grupo en 2009. No, durante todos estos años ha dejado muuuy claro que no le gustan algunos artistas –de su propia generación y de la actualidad– y a pesar de que en un principio era muy amigo de este joven cantautor y le echaba porras, el mayor de los Gallagher descubrió algo sobre Bugg que de plano “no pudo soportar”, o algo así.

¿Cómo surgió la pelea entre Jake Bugg y Noel Gallagher?

Resulta que en el ahora lejano año de 2015, Noel Gallagher armó una gira junto a los High Flying Birds para presentar su disco Chasing Yesterday y en la cual contó con Jake Bugg como uno de los actos abridores. Sin embargo, las cosas cambiaron un año después cuando la mente detrás de Oasis dijo que se le había “roto el corazón” al descubrir que el joven artista no escribía sus canciones solo, pues trabajó con varias personas para terminarlas completamente.

De acuerdo con NME, en su momento Noel declaró: “Recuerdo cuando Jake vino de gira conmigo, fue genial, y él era como ‘La gran esperanza blanca’, por decirlo de alguna manera. Me dio su álbum en los camerinos, en medio de Europa. Lo estaba hojeando y me dije: ‘¿Quién es este otro tipo en los créditos?’. Se me rompió el corazón, en cierto modo, se me rompió el maldito corazón”. Ya saben, a los Gallagher no les parece nada, pero la cosa no paró ahí.

Por supuesto que Jake Bugg no se quedó callado y gracias a esas declaraciones, el cantante de “Broken” respondió el golpe, calificando el disco de Noel Gallagher como una porquería. “No estoy molesto por ello y no me duele lo que dijo, porque es sólo Noel, va a despreciar a Ed Sheeran y luego estará en una fiesta con él a la semana siguiente. Es su forma de ser”, dijo Bugg y a partir de ahí la situación se calmó un poco entre ambos.

El joven cantautor declaró que su “bronca” con Noel terminó

Pero ahora y a casi seis años de aquellas palabras, parece que la “bronca” terminó, o al menos eso fue lo que mencionó Jake Bugg. Resulta que hace unos días el cantautor de 27 años estuvo en el programa británico Does Rock ‘N’ Roll Kill Braincells?, donde presentó su quinto y más reciente material discográfico, Saturday night, saturday morning. Sin embargo, también aprovechó la oportunidad para dejar muy claro que no tiene problemas con Noel Gallagher.

Al preguntarle sobre esta situación con Noel, Jake dijo que eso era cosa del pasado y que tiene una buena relación con él: “Sabía que ese es el tipo de cosas que hace y no soy el único que lo entiende. Estaba un poco molesto porque acabábamos de hacer una gran gira con él, pero no me clavé. Eso es lo suyo, ¿no? Hemos intercambiado algunos mensajes desde entonces y es agua del pasado. Y es un halago que me mencione”.

Así como sucedió con uno de sus archirrivales en los 90, Damon Albarn –con quien incluso colaboró en la rola “We Are The Power” del Humanz de Gorillaz–, parece que en este punto de su vida Noel Gallagher prefiere llevar la fiesta en paz. Y quién sabe, en una de esas arma una canción o algo con Jake Bugg, ¿no creen? Todo puede pasar, no sabemos si mañana se despierte y cambie de opinión pero por ahora, todo está bien con este par de compositores británicos.