¡Jamie xx regresa y nos pone a bailar con su nueva rola “Let’s Do It Again”!

Durante el 2021 regresaron algunos festivales y de a poquito, varios artistas volvieron a los escenarios. Sin embargo, es este 2022 el momento en que podemos decir que la industria de los eventos musicales presenciales -ahora sí- se reanuda por completo y eso lo saben artistas como Jamie xx, quienes lo celebran de la mejor manera.

El reconocido productor inglés vuelve a las andadas con una rola titulada “Let’s Do It Again”, que es sin duda invita a la fiesta para todos esos festivaleros que extrañaban los conciertos. Lo mejor: se viene nuevo material discográfico de parte del británico y claro que ya lo queremos ver rifándose por acá con un show tremendo.

Jamie xx vuelve con su festiva rola “Let’s Do It Again”

Las sorpresas musicales no paran en este año, así que estamos innegablemente ansiosos por todo lo que se viene de cara al futuro ya sean lanzamientos discográficos, colaboraciones, giras y de más. En esa bolsa, ahora debemos echar al buen Jamie xx pues anda de estreno y se nota que tiene ganas de celebrar en grande.

Y lo entendemos pues como les decíamos antes, el regreso de los conciertos y los festivales no pone bastante felices. Pero en lo que respecta al compositor británico, la cosa tiene un tinte especial gracias a esta nueva canción que acaba de lanzar llamada “Let’s Do It Again”, que justamente retrata toda la emoción de volver a disfrutar de la música en vivo.

Aunque su nueva rola ve la luz este martes 12 de abril, Jamie xx ya la andaba componiendo desde el 2021 cargada con toda la vibra festiva para hacerla sonar en diversos festivales de la próxima temporada veraniega. “Comencé a hacer esta melodía el año pasado, justo cuando sentí que todos podríamos comenzar a hacer las cosas que amamos nuevamente… Estoy tan feliz de decir que ‘Let’s Do It Again’ salió hoy. ¡Y no veo la hora de tocarlo para ti este verano!“, comentó el productor en un comunicado.

La nueva rola de Jamie se caracteriza por su ambientación techno-dance repleta de buena vibra y muchas melodías optimistas que retumbarán durísimo cuando el británico se presente en Coachella, Primera Sound y más festivales alrededor del mundo de aquí hasta noviembre. A ver si se nos hace verlo pronto por acá ahora que oficialmente está trabajando en lo que es será su nuevo disco, la continuación del renombrado In Colour del 2015 (aunque entre 2019 y 2020 lanzó la rola “Idontknow”). Acá el nuevo temazo.