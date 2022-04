Interpol nos comparte el intenso video de su nueva rola “Something Changed”

No cabe duda de que el 2022 será el año de Interpol. Después de un buen rato en silencio, la agrupación neoyorquina está de vuelta con varias fechas programadas en gran parte del mundo –incluido México–, pero quizá lo más importante de todo es que regresarán por la puerta grande con un nuevo material discográfico. Y como parte de la promoción de su siguiente álbum de estudio, nos acaban de compartir otro sencillo bastante interesante.

Fue el pasado 7 de abril cuando Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler nos presentaron el videoclip de “Toni”, su primera rola en csi tres años que suena espectacular y es interesante porque juega un montón con sonidos vintage (ACÁ la pueden checar). Sin embargo, también aprovecharon el lanzamiento de esta canción para anunciar oficialmente los detalles de su séptima placa, la cual llevará por nombre The Other Side of Make-Believe.

Interpol estrena el video de “Something Changed” y continúa con su intensa historia

Continuando con la promoción de su nuevo material discográfico y a tan solo unos días de revelar que muy pronto lo podremos escuchar, Interpol sigue dejándonos con el ojo cuadrado con sus planes. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque acaba de estrenar el videoclip de su siguiente sencillo llamado “Something Changed” y como ya lo habían anunciado previamente, sigue con la intensa historia que nos mostraron con el visual de “Toni”.

Este video una vez más cuenta con la dirección de Van Alpert (quien ha colaborado con artistas como Post Malone y Machine Gun Kelly). En él se puede ver a Paul Banks persiguiendo en su patrulla a la pareja que protagonizó el clip anterior, mientras ellos corren desnudos y tienen flashbacks de lo que sucedió previamente. Aunque las cosas se salen de control cuando la chica traiciona a su supuesto novio, abandonándolo para escapar con el frontman de la banda.

Sobre la historia de este videoclip, el cantante y guitarrista comentó lo siguiente a NME: “En “Something Changed”, la segunda parte de nuestro cortometraje, la realidad y la ensoñación convergen y nuestros dos personajes principales se encuentran en una especie de estado de sueño, perseguidos inexorablemente por una figura siniestra (interpretada por mí mismo.) Las vidas de los tres se entrelazan en una nebulosa de miedo, retribución, deseo y desafío”.

Recuerden que The Other Side of Make-Believe, el séptimo material discográfico de Interpol estará disponible el próximo 15 de julio y contará con 11 rolas recién salidas del horno. Y por si esto no fuera suficiente, volverán a la Ciudad de México el 28 de mayo para presentar este álbum junto a Dry Cleaning en el Palacio de los Deportes. Pero mientras todo esto pasa, acá les dejamos el tracklist y la portada del disco.

Tracklist de ‘The Other Side of Make-Believe’

1.- “Toni”

2.- “Fables”

3.- “Into the Night”

4.- “Mr. Credit”

5.- “Something Changed”

6.- “Renegade Hearts”

7.- “Passenger”

8.- “Greenwich”

9.- “Gran Hotel”

10.- “Big Shot City”

11.- “Go Easy (Palermo)”