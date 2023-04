Pocos músicos actuales tienen las credenciales del nivel de Jamie xx, quien se prepara para traernos un nuevo disco, en cuanto a producciones propias y participación en maravillosos álbumes ajenos. Como un colaborador incansable, él ha participado con Skrillex, Florence + The Machine, The Avalanches, Mark Ronson, Drake y hasta Tyler, The Creator.

Desde The xx, Jamie mostró una técnica y criterio extraordinarios, además de que ha lanzado muchísima música, para nuestra fortuna. En lanzamientos propios, tiene la asombrosa remezcla del I’m New Here (2010) del legendario Gil-Scott Heron, que se convirtió en We’re New Here (2011), seguido del clásico moderno In Colour (2015).

Jamie xx nos habla sobre su nuevo disco. Foto David Barajas

Con dos sencillos de su nuevo álbum, tiene a todo el mundo ansioso esperando el álbum, y la anticipación no es para menos. Tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar con Jamie xx sobre su nuevo disco durante el desarrollo del festival AXE Ceremonia.

Sumamente relajado, con unas tornamesas encendidas para practicar su set cerrador del domingo, hablamos con él para saber más sobre su contexto y lo que significa esta nueva entrega.

Entrevista con Jamie xx sobre su nuevo disco

Sopitas.com: Gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. El nuevo álbum es inminente, así que ¿Qué podemos esperar sobre el nuevo disco de Jamie xx?

Jamie xx: Bueno, he estado tocando mucho desde que el encierro se terminó, y he estado probando cosas, cambiándolas, viendo qué funciona y qué no. Así que supongo que está más orientado a la pista de baile, pero aún estoy trabajando los puntos finales.

Sopitas.com: Ambos sencillos (“LET’S DO IT AGAIN” y “KILL DEM”) son explosivos y escuchando cercanamente cómo sampleas en ambas, nos preguntamos: ¿Tienes un método específico al cazar por samples?

Jamie xx: Yo sólo compro discos constantemente, intento encontrar música constantemente. Es más sobre todo lo que escucho, hay una parte de mí que siempre espera escuchar esa pequeña parte que puedo tomar, o que me inspira.

Jamie xx tocó en el AXE Ceremonia 2023 como headliner y cerró el escenario GPI. Foto: David Barajas.

Jamie xx, los homenajes y las colaboraciones en este nuevo disco

Sopitas.com: De estos sencillos recientes, encontramos que haces un gran homenaje al escoger los títulos de tus sencillos como pequeñas frases de las canciones sampleadas, de Bobby Barnes y Cutty Ranks, ¿Cómo eliges las letras específicas que funcionarán como títulos?

Jamie xx: Soy muy malo con las palabras en general. Así que, si las palabras están en la canción, lo hace más sencillo para mí. Usualmente, cuando estoy haciendo música, nombraré las cosas al azar. Me parece muy difícil encontrarlo y no tengo idea de cómo llamarlo. Gran parte de eso son cosas sin sentido…

Ambos sencillos son demostraciones impresionantes sobre cómo crear nuevas rolas a partir de pequeños pedazos de otras. “LET’S DO IT AGAIN” y “KILL DEM” son absolutas joyas para las pistas y podemos ver hacia dónde va el resto del disco.

Sopitas.com: Declaraste en enero que The Avalanches tendrán una colaboración en este nuevo disco. ¿Nos compartirías alguna otra colaboración que podamos esperar?

Jamie xx: Bueno, sigo trabajando, no lo sé. Pero definitivamente he estado trabajando mucho otra vez con Oliver y Romy, así que espero que estén ahí.

No cabemos de la emoción con esta gran noticia, y es que hay varias rolotas previas lanzadas por Jamie xx con la colaboración de Oliver y Romy. Que estén trabajando juntos, y que este nuevo disco repita estos encuentros, garantiza que muy pronto tendremos canciones de la importancia de “Loud Places”, “SeeSaw” y “Stranger In A Room”.

Los géneros musicales que Jamie xx quiere explorar (y algunas recomendaciones musicales)

Sopitas.com: Has producido muchos géneros, como hip-hop, pop, post-dub. ¿Hay algún género que tengas en la lista de cosas que debes hacer antes de morir?

Jamie xx: (Risas) Amaría hacer un disco clásico en vivo. Con batería en vivo y orquestación y cosas así. Soy un gran fan obviamente de los Beach Boys y cosas así, en cuanto a producción en las salas.

Sopitas.com: Sabemos que tienes cercanía proyectos nuevos como Jockstrap. ¿Tienes recomendaciones para tus fans sobre artistas nuevos y recientes que tus fans deberían escuchar?

Jamie xx: Quería ver a La Goony Chonga, tocaba antes y no lo logré, pero la amo, amaría trabajar con ella. No sé si aún es nueva y reciente, es algo grande, pero lo era. Hay muchísimos productores, Metrist en el Reino Unido, lo he estado escuchando y tocando muchas de sus cosas.

La Goony Chonga. Foto: Getty

Una mirada al pasado con Jamie xx, los scores y más

Sopitas.com: Eres un gran acto en vivo, pero ¿Recuerdas cuál fue el primer acto en vivo que viste y te hizo pensar: “Yo quiero hacer eso”?

Jamie xx: Realmente nunca sentí que quería hacer algo en vivo, caí en eso al hacer música. Probablemente fueron Oliver y Romy, los veía hacer música sin estar en el escenario cuando teníamos 14 o 15, eventualmente ellos me hicieron subir al escenario. Así que diría que ellos.

Sopitas.com: Finalmente: ¿Has considerado hacer más scores para películas, televisión, o incluso videojuegos?

Jamie xx: Sí, amaría hacer más scores. Hice una película con Roman Gavras y definitivamente es un plan hacerlo. Soy muy amigo de The Haxan Cloak, hicieron el soundtrack de ‘Midsommar’ y es muy inspirador lo que hace y hace que yo quiera hacerlo.

The Haxan Cloak. Foto: vía Facebook.

Sopitas.com: ¿Algún videojuego? ¿Juegas?

Jamie xx: Sí, juego, jugaba mucho más pero no tengo mucho tiempo. Tuve una oportunidad de hacer algo, que es interesante porque haces pequeños pedazos de música, lo que es diferente. Así que es un buen reto, me gustaría hacerlo.

Sopitas.com: ¿Tienes algún género de videojuegos en particular que te guste?

Jamie xx: Amo Grand Theft Auto.

Sopitas.com: Necesitamos una estación de radio de Jamie xx en GTAJamie xx: ¡Sí, la necesitamos!

Jamie xx en el backstage del AXE Ceremonia 2023. Foto: David Barajas.

Jamie xx en el AXE Ceremonia 2023

Lo que tocó Jamie xx en el cierre del escenario GPI del AXE Ceremonia reciente nos voló la cabeza, con una oda a las canciones de baile, y sampleando en vivo. A pesar de ser el segundo día del festival, no paramos de bailar ante el músico inglés, que a base de una selección extraordinaria, una bola disco enorme y láseres, nos dejó fascinados.

Por eso lo colocamos entre los mejores actos del AXE Ceremonia 2023. Esperemos verlo pronto de vuelta por acá en México. ¡Ya no podemos esperar por el nuevo disco de Jamie xx!