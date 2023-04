Tremendo fin de semana en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. La fiestota se armó, vimos a grandes músicos y artistas rifándosela sobre el escenario… y bueno, pues es momento de repasar los mejores actos del AXE Ceremonia 2023.

¿Qué tal se puso el AXE Ceremonia 2023? / Foto: Sopitas.com

Los mejores actos del AXE Ceremonia 2023

Rosalía nos confirmó por qué es una artista de talla internacional

El regreso de la Rosalía a México se dio en menos de un año y llegó para posicionarse, como se esperaba, en los mejores actos del AXE Ceremonia 2023. Y hasta podríamos decir que del año, eh. Un rollo cinematográfico increíble, con coreografías espectaculares y más para cerrar el escenario principal del festival el segundo día.

A pesar de que el setlist era similar a cuando vino al Auditorio Nacional en agosto, Rosalía supo darle un giro tanto en la forma en que se relacionó con la gente, así como al integrar canciones de su nuevo EP titulado RR (lanzado con su actual pareja, Rauw Alejandro).

“Saoko”, “Chicken Teriyaki”, “Motomami”, “La combi Versace”, “Pienso en tu mirá”, “Beso”, “LLYLM” y “Malamente” fueron solo algunas de las canciones que llegaron repertorio, todo en un performance lleno de que coreografías espectaculares y más. Y además, Rosalía agregó un cover a al setlist con un rola de otro ídolo español internacional: “Héroe” de Enrique Iglesias.

La Motomami cerró en grande el escenario principal de AXE Ceremonia 2023. Si quieres revivir toda la experiencia, aquí les dejamos la reseña del show de Rosalía en el festival.

Rosalía fue uno de los mejores actos del AXE Ceremonia 2023. Foto: David Barajas (@daviddbarajas).

Travis Scott incendió todo como uno de los mejores actos del AXE Ceremonia 2023

Como el mismo lo diría, IT’S LIT!… Travis Scott llevó la euforia de su inmenso público en el AXE Ceremonia 2023 al máximo, en lo que fue la primera visita que hace a México en la historia. Y sí, el rapero vio que acá también tiene a un público amplio que lo respalda.

No les mentimos cuando les decimos que el show fue una absoluta locura y uno de los mejores actos del AXE Ceremonia 2023. Con fuegos artificiales y energía a tope, el artista de Houston temazos como “Sicko Mode”, Highest in the Room”, “Antidote”, “Goosebumps”, “Mamacita”, “Skeletons”, “Wake Up”, “Butterfly Effect” y más.

Este año Travis lanza su nuevo disco Utopia, y prometió que volverá a México como parte de la gira de ese próximo material discográfico. Por fin se le hizo a los fans ver a La Flame. Aquí la reseña de su show.

Travis Scott se presentó por primera vez en México, esto en el AXE Ceremonia 2023. Foto: David Barajas.

M.I.A. dio un poderoso mensaje en el festival

Ver a M.I.A. es una experiencia que te envuelve en una vibra mística que no escuchas con nadie más. Entre una mezcla de rap, electrónica y sonidos tradicionales te lleva a una fiestota experimental.

La conexión que tiene “Maya” con su publico es evidente. Dos veces bajó del escenario para saludar a los fans que aclamaban su nombre eufóricos. Una imagen que seguramente impresionó a su hijo, quien la acompañaba por primera vez a Mexico… “Paper Planes”, “Bad Girls” y “Bucky Done Gun” fueron las más coreadas, por mucho.

Pero no solo la música brilló en este show. La británica de origen de Sri Lanka, puso en las pantallas del escenario un mensaje que decía “los inmigrantes no son criminales”, una poderosa manifestación que no solo hace ruido en ella dada su experiencia tanto en Inglaterra como en EE.UU, sino que hace eco con todo lo que ha sucedido recientemente en México. Por acá la reseña del show.

Jamie xx armó un set espectacular en el AXE Ceremonia 2023

El showsazo que se aventó Jamie xx, fue un recorrido por el gusto fino de una de las mentes creativas más relevantes en la música electrónica actual. Con un control absoluto sobre cada elemento de su set, Jamie decidió cerrar con intensidad el segundo día de AXE Ceremonia.

Frente a un público muy fan que gritó con sus nuevos sencillos “Let’s Do It Again” y “Kill Dem”, el productor inglés tocó breakbeat, funk, disco, soul y demás géneros, compartiendo joyas de su catálogo musical. Variadito y bien balanceado, podríamos decirlo a final de cuentas.

Una de las cosas increíbles de este show, es que Jamie sampleó en vivo voces de canciones que logró transformar en sonidos nuevos para colocarlos sobre beats graves, y nos subió y bajo de ritmos asombrosamente. Esperen próximamente la entrevista que tuvimos con él.

Julieta Venegas fue una de las más queridas del AXE Ceremonia 2023

Julieta Venegas sacó miles de sonrisas y, posiblemente, abrazó algún corazón roto a través de un repaso por su discografía en el festival AXE Ceremonia... No les mentimos cuando les decimos que fue una de las artistas más aclamadas y queridas de esta fiesta.

Protesta, amor, la necesidad de desprenderse de alguien -o algo- y de disfrutar cada segundo de la vida... De eso se trató el show y más se trató este show en el escenario principal, con una Julieta que, como siempre, transmite su buena vibra cuando se trata de presentarse en vivo.

“Ese camino”, “Bien o mal”, ”Tu historia”, “Lento”, “Me voy”, “Andar conmigo” y “El presente” fueron esas canciones con las que Venegas nos cautivó una vez más, dejando en claro que es ya una leyenda de la música mexicana. Aquí la reseña del show.

Julieta Venegas despertó el cariño del público y fue uno de los mejores actos del AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio.

Fred Again.. en AXE Ceremonia será una experiencia inolvidable

Vamos a tardar un buen rato en olvidar la increíble set de Fred Again.., y por eso está en este listado de mejores actos del AXE Ceremonia 2023. Todos aquellos que le cayeron a su show, seguramente reafirmarán esa idea de por qué él es considerado ahora mismo como el talento emergente más sobresaliente de la electrónica.

“Danielle (Smile on my face)” y “Bleu (Better with time)” fueron perfectas, demostrándonos esa capacidad del artista para hacer melodías bailables, y al mismo tiempo precisas para tristear a gusto. Que no se les haga raro que Fred sea el próximo referente de la escena dance, y hasta del pop en general. Chequen la reseña de su show por acá.

Moderat, con todo y el retraso, se rifó en el AXE Ceremonia 2023

La presentación de Moderat en el AXE Ceremonia nos sorprendió por la impecable ejecución de la agrupación que hizo vibrar a todas y todos aquellos que llegaron al escenario GPI.

Visuales alucinantes en el fondo, al frente y tres músicos que tienen una sorpresiva facilidad de manipular decenas —sino es que cientos— de capas de sonido completamente en vivo.

A pesar de que la agrupación se retrasó aproximadamente 30 minutos para salir al escenario y ponernos a brincar, lo cierto es que los músicos alemanes hicieron un show a nivel de las y los headliners.

Moderat en el AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio.

L’Imperatrice fue de los mejores actos del AXE Ceremonia y reafirmó su conexión con México

En su llegada al AXE Ceremonia 2023, L’Imperatrice nos cautivó a base de beats y líneas de bajo sensuales y peligrosamente pegajosas. La banda parisina tiene un set pulidísimo a base de práctica que es infalible cuando se presentan en vivo.

Aún con la gira del disco ‘Tako Tsubo’, mostraron que sus rolas sobreviven el paso del tiempo reciente sin bronca y en lo perfecta que suena “Voodoo?”, que les dejamos acá abajito. En México tienen a uno de sus públicos más fieles, tenemos las pruebas y ninguna duda.

Junior H y el fenómeno de los corridos tumbados conectaron completamente en el festival

Junior H llegó al escenario principal y aunque no lo cerraba, el recibimiento que tuvo era como si se tratara del último headliner de la noche en el AXE Ceremonia 2023. Salió a la tarima con el tema musical de los Avengers versión regional mexicano, y con actitud buena onda: “Llegamos a México cabr0n3s… puro Junior H alv”, bien bélico.

En todo momento el joven cantante, considerado uno de los artistas más fuertes dentro de la escena de los llamados ‘corridos tumbados’, mostró su agradecimiento con la gente que lo fue a ver. Y es que en el primer día del festival, él mero fue uno de los primeros artistas que llenó su actuación con un montón de audiencia.

“El hijo mayor”, “Los botones azules”, “Fin de semana” fueron algunas de las rolas, y dejó lo mejor para el final cuando tocó “Se amerita”, la que podríamos considerar su canción más conocida al momento. Aquí la reseña completa de su show.

Junior H en el AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio.

Usted Señálemelo se está convirtiendo en una de las bandas consentidas de México

La energía de la banda argentina es única, y su calidad en vivo innegable. Vibra funky, pop, rock, electrónica… “Láser 420”, nos voló la cabeza con un solo de guitarra vibrante, y con “Siento” nos pusieron a cantar a tope.

La gente hizo el ‘ole, ole’ y la banda agradeció de nuevo diciendo que el público mexicano los hace sentir como en casa. Fue una gran actuación que concluyó con el vocalista Juan Saieg bajando del escenario con el público para cantar, bailar y sacarse una que otra selfie. Tipazo, sin duda.

La banda argentina, se está convirtiendo ahora en uno de los proyectos consentidos de México. Así que seguramente los veremos de nuevo muy pronto por acá. Les contamos más sobre el grupo aquí.

Usted Señálemelo entre los mejores actos del AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio.

The Blaze dio un set cautivador en el Axe Ceremonia 2023

The Blaze en vivo son algo hipnótico y poderoso… y nos quedamos cortos con la descripción. El dúo francés conformado por Guillaume y Jonathan Alric nos demostró en el AXE Ceremonia por qué son uno de los proyectos de electrónica y dance más relevante.

Los diferentes sintetizadores se intercalaban y ese es su fuerte, pues son capaces de terminar una canción con una melodía minimalista y usar esa misma secuencia para dar paso a su siguiente tema. Nos voló la cabeza cuando “She” dio paso a “Clash”, y eso es solo un poco de lo genial que se puso todo. Tremendísimo set para confirmarse entre los mejores actos del AXE Ceremonia.

The blaze nos voló la cabeza con su set en el AXE Ceremonia 2023. Foto: David Barajas.

Trueno nos mostró por qué es uno de los raperos latinos más destacados del momento

Trueno ha sido uno de los mejores actos que hemos visto en esta edición del AXE Ceremonia. El argentino llegó al escenario GPI para armar una enorme fiesta entre algunas de sus rolas más populares incluida su sesión con Bizarrap.

Luego, pidió armar una fiesta para el barrio cuidándonos entre todos. Y fue así como empezaron a sonar canciones como “Lo tengo”, “Jungle”, “Sangría” y más. ero el show, como desde sus inicios, va dedicado a su país de origen, cantando con peculiar emoción “Argentina” vistiendo una gorra dedicada al país.

Ojalá este artista de freestyle regreso pronto al país en un escenario más grande y con más historia, porque evidentemente tiene mucho por contar.

Trueno vino de Argentina a México al AXE Ceremonia 2023. Foto: David Barajas.

TR/ST es otro de los artistas que demostró por qué es uno de los favoritos de México

Si algo ha quedado aclaro es que Robert Alfonso y México tienen una conexión más que intensa. Y es que cada vez que TR/ST viene a nuestro país, el publicó mexa se hace sentir con el cariño que tiene por la banda canadiense.

Repasar su disco debut con canciones como “Bulbform” y “Sulk”, reventaron a la gente mientras bailaba y saltaba con los visuales impresionantes a los que ya nos tiene acostumbrados. Un show total, ideal para cerrar el segundo día del festival e el escenario AE del festival en el Parque Bicentenario.

TR/ST se llevó de nuevo el cariño de México, ahora en el AXE Ceremonia 2023. Foto: Aaron Rubio.

NSQK

El rapero reunió a muchísima gente en el escenario GPI para un atardecer, para firmar una de las sorpresas entre los mejores actos del AXE Ceremonia. Su combinación de beats, arreglos minimalistas y coros, hace que tenga siempre a la gente bailando.

Sus rolas “Corazón : Classics” y “El Tiempo Que Necesites” fueron coreadísimas. Lo único malo en este gran show fue que al inició falló un poco su micrófono, pero se solucionó pronto y se rifó muchísimo en vivo. Además, muy curioso ese visual donde mostró el icónico gol del “Chupete” Suazo en una final del fútbol mexicano del Monterrey vs el Santos.

NSQK en el AXE Ceremonia 2023. Foto: David Barajas.

FrioLento

El retro pop rock de los chilenos FrioLento nos pareció un show clásico que no tuvo desperdicio. “Es un sueño estar aquí” dijo la banda con una presentación que no fue ostentosa, pero sí enfocada y basada en el peculiar carisma de la banda.

Nos divertimos entre baile y hasta risas por las versiones post-punk de rolas famosísimas cómo “Bichota” de Karol G o “La Gata Bajo La Lluvia”, es amera que alguna vez hizo famosa Rocío Dúrcal. Extrañamente divertido que cuando esta última sonó, la lluvia empezó a caer de poquito.

FrioLento fue una de las gratas sorpresas del AXE Ceremonia 2023. Foto: David Barajas.