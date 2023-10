Lo que necesitas saber: Durante la gira de 'Everything Now", Jarvis Cocker fue el invitado especial de Arcade Fire y nos regalaron un momentazo único en el escenario.

Si algo nos encanta de la industria musical es que de la nada y sin pensarlo, dos de nuestras bandas o artistas favoritos se pueden reunir para compartir escenario. Y sí, sabemos que los resultados pueden ser épicos o desastrosos, pero en general, cuando se juntan en vivo y a todo color surgen momentazos espectaculares. El claro ejemplo de esto fue el crossover entre Arcade Fire y… ¿Jarvis Cocker?

Para ser honestos, jamás imaginamos que veríamos a estos dos nombres tan chonchos en un solo lugar. Sobre todo porque estamos hablando de una de las bandas más importantes de la actualidad y de uno de los pilares de la música británica de los últimos tiempos. Sin embargo, contra todo pronóstico, se reunieron y nos regalaron un momento impresionante que nos da envidia no haber visto en directo.

Arcade Fire sorprendió compartiendo escenario con Jarvis Cocker/Foto: Getty Images

Arcade Fire tuvo como invitado especial al mismísimo Jarvis Cocker

Resulta que el 12 de abril de 2018, Arcade Fire se aventó el segundo de tres conciertos en la Wembley Arena de Londres, como parte de la gira de promoción de su quinto material discográfico, Everything Now. Durante esos shows, decidieron armar varias sorpresas, pues contaron con invitados del calibre de Chrissie Hynde de The Pretenders o Bryce Dessner de The National. Pero nadie se imaginaría que tendrían al mismísimo Jarvis Cocker con ellos.

Después del encore y tocar “We Don’t Deserve Love”, Win Butler sorprendió a propios y extraños cuando invitó al también frontman de Pulp al escenario para echarse “Cunts Are Still Running The World” (o “Running the World”), la cual aparece en álbum debut homónimo de Jarvis (y como dato curioso, la podemos escuchar en los créditos de Children of Men de Alfonso Cuarón).

Jarvis Cocker se rifó como invitado especial de Arcade Fire/Foto: Getty Images

Jarvis se lució cantando una de sus rolas junto a la banda canadiense

Aunque eso sí, antes de aventarse este featuring de ensueño, Jarvis Cocker dio un discurso sobre la rola y el contexto en el que la iban a interpretar: “Esta es una canción que muy amablemente me invitaron a cantar (refiriéndose Arcade Fire). Fue escrita hace unos 12 años, y esperaría que fuera muy irrelevante ahora, pero desafortunadamente en el mundo afuera de esta sala, no es el caso. Así que si lo encuentran dentro de ustedes, canten el coro conmigo”.

Como era de esperarse, Jarvis se apoderó por completo del Wembley Arena, echándose un performance impresionante lleno de energía y teatralidad, algo a lo que nos tiene acostumbrados cada vez que se sube a un escenario. Y demostrando el enorme respeto que le tienen al cantante británico, la banda canadiense dejó que se robara los reflectores, puse se limitaron a tocar y hacerle coros. Acá les dejamos el video de este momentazo.

Al terminar de tocar, Jarvis Cocker agradeció a Arcade Fire por invitarlo “pues se sentía afortunado” y pidió al público que les dieran un aplauso. Luego de esto, la agrupación cerró aquel concierto en Londres con “Everything Now (Continued)”, “Wake Up” y un cover a “Rebel Rebel” de David Bowie… en pocas palabras. fue una locura ese show.

Definitivamente, que se reúna una de las mejores bandas de los últimos tiempos con un gran showman como lo es Jarvis, es algo que no esperábamos pero que agradecemos que sucediera, porque es de esas cosas que solo pasan una vez en la vida. Aunque eso sí, en una de esas tenemos chance de que se vuelva a dar, pues ambos estarán presentes en el primer día de actividades del Corona Capital 2023, ¿creen que se repita?

Te puede interesar