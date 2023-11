Lo que necesitas saber: Jay llegó a Slipknot en 2014 tras la salida de Joey Jordison. Desde niño fue fan de la banda, pero tras 10 años como baterista, la agrupación decidió seguir sin él

El pasado 5 de noviembre a todos nos sorprendió la noticia de que Jay Weinberg dejó de ser baterista de Slipknot. Una semana después, finalmente compartió un mensaje sobre cómo vivió su despido.

Aquel día Slipknot se limitó a compartir que la banda necesitaba seguir evolucionando y tomaron la decisión separarse de Jay por temas creativos. El baterista no dijo nada en su momento, pero ahora sí expresó su sentir en sus redes sociales.

El mensaje de Jay Weinberg sobre su salida de Slipknot

“A veces me pregunto cómo sería hacerle una visita a mi yo de 10 años de edad, con los ojos abiertos, enamorándome de un nuevo y emocionante sonido y cultura, y contarle todo sobre los últimos 10 años. Incluso en los días más difíciles, me gustaría pensar que estaría emocionado por la aventura que le esperaba“.

Con esas palabras comenzó el duro mensaje de Jay. El baterista recordó que conoció a Slipknot como un fan más de la banda, pero logró integrarse a la agrupación tras la salida de Joey Jordison y dejar su propio legado, un legado que duró 10 años.

“Estaba desconsolado y sorprendido al recibir esa llamada telefónica en la mañana del 5 de noviembre; cuya noticia, la mayoría de ustedes leyeron poco después. Pero me he sentido realmente agradecido por la cantidad de amor y apoyo que he recibido de esta increíble comunidad que considero mi hogar creativo y artístico“.

Jay promete hacer nueva música fuera de Slipknot

Finalmente Jay comparte a sus fans que a pesar de lo difícil que fue ser separado de Slipknot, pronto volverá con nueva música. Nos dice que su salida de la banda no es el fin de su camino como baterista, así que seguro tendremos noticias de él muy pronto.

“Me encanta tocar la batería. Siempre me encantará tocar la batería. Siempre tendré pasión por la música, el arte y la expresión creativa. Nada va a cambiar eso. No sé cómo y no sé cuándo, pero espero crear música potente, apasionada y sincera que disfrutemos juntos de nuevo.

“Hasta entonces, sé que ha sido la alegría de toda una vida pasar los últimos 10 años con ustedes, compartiendo nuestro amor por este rincón especial del mundo de la música y el arte. Este no es el final, y estoy encantado de descubrir lo que nos espera en el futuro“.

Jay Weinberg, el fan que se convirtió en baterista de su banda favorita

Nos resultó inevitable no recordar cómo fue que Jay se convirtió en baterista de Slipknot. Él era un gran fan de la banda desde niño, ya que fue a uno de sus conciertos a principios de los 2000 y se tomó una foto con los integrantes de entonces, foto que recreó años después, en el 2019, ya como baterista de Slipknot.

El padre de Jay, Max Weinberg, también fue baterista de E Street Band, seguro de ahí heredó el talento. Tras la salida de Joey Jordison de Slipknot en el 2014, Jay no desaprovechó la oportunidad e hizo la audición para tomar su lugar. Ahí comenzó el legado de 10 años que terminó con su salida de la banda.

