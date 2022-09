Cuando usamos la palabra “artista”, nos referimos a cualquiera que tenga un don para alguna disciplina que logre crear sentimientos en los demás. Sin embargo, hay quienes de plano cumplen con el significado y hasta lo sobrepasan porque son capaces de romperla en todo lo que quieran. Y ese es el caso de Jesse Jo Stark, una chica que bajita la mano, lleva un buen rato haciendo cosas bastante interesantes.

Con 31 años, esta cantautora actualmente es una verdadera sensación. No solo es capaz que componer canciones que nadie más está haciendo en estos momentos, donde muestra su lado más personal e íntimo. También es actriz y diseñadora, lo cual combinado con su lado musical hacen que tenga una propuesta sumamente sólida y que sin duda, los dejará con la boca abierta. Acá se las presentamos.

Foto vía Instagram: @jessejostark

¿Quién es Jesse Jo Stark?

Jesse Jo Stark nació el 4 de abril de 1991 en Los Ángeles, California. Desde temprana edad se interesó por la moda, gracias a que es hija del diseñador y fundador de la Richard Stark y hasta es ahijada de la mismísima Cher… así como lo leyeron. Cuanto tenía seis años empezó a diseñar su propia ropa, pero su verdadera pasión siempre fue la música, así que se metió a clases de guitarra y durante su juventud compuso su primera rola, “My Heart’s on Fire”, la cual escribió después de que le rompieran el corazón.

A partir de ese momento inició su carrera musical, aunque fue paso a paso. Entre 2012 y 2015, Jesse Jo publicó de manera independiente un montón de canciones, entre ellas “The Monsters”, “Dance To The Cramps”, “Baby Love” y “Monster Party”. Sin embargo, además de mostrar estas rolas a todo el mundo, se aventó a crear sus propios videoclips, demostrando que más allá de la letra y melodía, tenía algo más qué contar a través de los visuales.

Foto: Getty Images

Creando su propio sello y abriéndole a Guns N’ Roses y The Vaccines

Para 2017, Jesse Jo Stark lanzó varios sencillos como “Down Your Drain”, “Driftwood”, “April Flowers” y “Deadly Doll”, donde dejaba ver su propio estilo, un tanto oscuro y extravagante. Por si esto no fuera suficiente y pensando en su libertad creativa, también fundó su sello discográfico, Sugar Jones Music y con este respaldo, empezó a planear todo para lo que se convertiría en su siguiente proyecto.

Fue hasta 2018 que Jesse Jo estrenó de manera oficial su EP debut, Dandelion, una colección de cinco canciones que tuvo gran recibimiento por parte de la crítica especializada. Para promocionar este material de corta duración, se embarcó en una gira junto a la banda Sunflower Bean, a quienes les abrió en Texas, California, Arizona y Reino Unido. Sin embargo, más adelante también se convirtió en telonera de bandas más famosas como Guns N’ Roses, Jane’s Addiction y The Vaccines, donde tuvo chance de tocar frente a un montón de gente y presentar su propuesta.

El camino hasta su álbum debut

Al año siguiente Jesse Jo Stark firmó con el sello We Are Hear y lanzó el sencillo “Lady Bird”, al cual le siguieron varias presentaciones en solitario por Estados Unidos. A pesar de la pandemia, ella continuó componiendo música e incluso apareció en el video de “strawberry lipstick” de YUNGBLUD, con quien lleva un rato saliendo. Pero volviendo a la parte musical, en 2020 estrenó más singles como “Tangerine”, “Die Young” y “Angel from Montgomery”, que darían paso a su siguiente EP.

El 2 de septiembre de 2021, Stark lanzó su segundo material de corta duración, A Pretty Place to Fall Apart y de manera independiente también presentó la rola “cry on me”. Sin embargo, para 2022, Jessie Jo nos sorprendería anunciando con bombo y platillo que el 21 de septiembre verá la luz su álbum de estudio debut, el cual lleva por nombre DOOMED e incluirá 11 temas nuevecitos. Y por si esto no fuera suficiente estrenó la canción “so bad”, la cual contó con la voz y producción de Jesse Rutherford, frontman de The Neighbourhood.

“El álbum toca la dualidad de la vida, como el amor y el dolor, la luminosidad y la oscuridad, el glamour y el horror, no creo que todos seamos una sola cosa, y por eso para esto, ofrezco todo de mí”. Declaró Jesse Jo Stark sobre su álbum debut

Por ahora, Jesse Jo Stark continúa calentando el lanzamiento de su primer disco con sencillos como “tornado” y “modern love”, además ya tiene algunas fechas programadas en Nueva York, Los Ángeles y Londres, donde lo presentará frente a los fans que poco a poco se ha ido ganando en el camino. Aunque eso sí, nos encantaría verla en México –ya sea por su cuenta o dentro del lineup de algún festival–, porque esta artista tiene todo el potencial de romperla en nuestro país.

Su faceta con su propia marca de merch y como actriz

Como ya lo mencionábamos antes, además de su talento musical, Jesse Jo Stark heredó la pasión por la moda. Y eso quedó claro cuando lanzó su marca Deadly Doll (por el nombre de una de sus primeras canciones), donde esta artista comenzó a crear la mercancía para su gira y después de esto se convirtió en una exitosa empresa de merchandising que dirige la propia artista y diseña cada accesorio ella misma.

Jesse Jo –como dirían por ahí– es un verdadero estuche de monerías, pues también tiene una carrera como actriz. En 2013 apareció en Palo Alto, película de Gia Coppola basada en una serie de historias de James Franco donde comparte créditos con el propio actor, Emma Roberts y Val Kilmer. Recientemente participó en Fracture, la serie limitada de Channel 4 donde Stark interpreta a Mya.

¿Qué es lo que hace especial a Jesse Jo Stark?

Sin duda, Jesse Jo Stark entra en la categoría de las artistas más interesantes que tenemos en la actualidad. Y no lo decimos a la ligera, pues además de cuidar muchísimo el sonido de su proyecto, también presta mucha atención al mensaje que quiere dar en cada una de sus canciones, desde la letra hasta el arte de las portadas, creando un concepto visual y musical que se agradece muchísimo, pues muy pocos se atreven a hacer algo así en estos tiempos.

En las rolas de Jesse Jo hay temas que se repiten, como el desamor y su contraparte, la vida y la muerte, la luz y oscuridad, algo que ella misma ha dicho que le interesa porque forma parte de la dualidad que todos pasamos a lo largo de nuestras vidas. Pero hablando de la música, podríamos definir su propuesta como pop rock con toques alternativos que para ser honestos, te engancha dede los primeros segundos.

Parece que es cuestión de tiempo para que el nombre de Jesse Jo Stark explote en todos lados. Y la verdad es que no nos sorprendería verla tocando este año o en 2023 en los festivales más importantes del mundo –pues ya ha tocado en Lollapalooza– y esperamos con ansias que anuncie una fecha en México, para confirmar que es una de las artistas en ascenso más completas de su generación.