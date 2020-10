De álter egos y evolucionar constantemente: Una entrevista con The Neighbourhood

Llega un momento en la carrera de todo artista donde decide cambiar por completo, porque aceptémoslo, escuchar siempre la misma canción de una banda –por más que nos guste– llega ser cansado para ambos lados, es renovarse o resignarse a repetir la misma fórmula una y otra vez. Y aunque en estos tiempos es complicado explorar diferentes sonidos y ritmos, aún hay bandas que se atreven a hacerlo, como The Neighbourhood.

Hace algunos días, la banda de California estrenó Chip Chrome & the Mono-Tones, su cuarto álbum de estudio donde dejan de ser los integrantes de siempre para crear personajes y un concepto completamente diferente. Es por eso que tuvimos chance de platicar con Jesse Rutherford, vocalista y frontman del grupo, quien nos contó sobre la inspiración detrás de su álter ego, que súper banda formaría con músicos legendarios y la historia de uno de sus más grandes rolas.

El cambio que inició una nueva etapa en The Neighbourhood

Cuando The Neighbourhood saltó a la fama, eran unos jóvenes que de la noche a la mañana comenzaron a ser relevantes dentro de la industria musical. Con el paso de los años su sonido ha evolucionado, y los miembros de la banda también maduraron como personas y músicos, es por eso que en este momento de su carrera, decidieron dar un giro de 180 grados para renovarse, aunque este cambio tomó a muchos por sorpresa, pues de un momento a otro lucían como una banda diferente pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿porqué tomaron este paso tan arriesgado?

“¿Qué pasó? En realidad no lo sé, supongo que somos humanos y solo crecimos. Las cosas siempre están en constante cambio y creciendo para nosotros en este proyecto, supongo. Aprendí más cosas en la guitarra, me interesé por aprender más y eso me hizo crecer como músico. Creo que también aprendí a apreciar lo que tengo y quería mantenerlo, más allá de intentar ganar algo más y no enfocarme en aquellas cosas que no tengo. Me enfoqué en aquello que hay en mí y lo que tenemos como banda, para poder ofrecerle algo mejor a grandes audiencias, como la de Guadalajara o la Ciudad de México, tener la habilidad de llevar nuestra música a donde queremos y que conecte de manera profunda con nuestros fans”.

El nacimiento de Chip Chome & The Mono Tones

Ahora, a Jesse ya no lo vemos vestido como usualmente lo hacía. Desde el verano de 2019 comenzó a pintarse el rostro de plateado y a lucir atuendos extravagantes, sin saberlo, el público de The Neighbourhood vio el nacimiento de Chip Chrome, el álter ego del frontman de la banda, pero fue todo un proceso el que tuvo que seguir hasta tomar la decisión de mostrar otra personalidad en el escenario.

“Tenía la idea de Chip… tuve el nombre desde hace algunos años, de hecho. Así que intenté empezar a hacer música que representara o encajara con ese personaje, trabajé mucho en ello y justo cuando estábamos en el estudio grabando nuestro último disco con Columbia Records surgió esta canción (‘Middle of Somewhere’) basada en guitarra y bajo y por un momento pensé, ‘somos una banda, una banda de rock’. “Al principio no quería esto para nosotros, ser encasillados como un grupo de rock, pero el mundo terminó diciéndonos por donde ir y por obvias razones yo no lo quise creer, pero tuve que aceptar que eso era la realidad. Y lejos de resignarme me pregunté ‘si yo fuera un rockstar, ¿qué haría?’, creo que siempre me sentí como una antigua estrella de rock cool y después comencé a pensar en qué era lo que quería ver, qué es lo que nadie está haciendo y lo que quiero ser.

Las influencias para crear un álter ego

A lo largo de los años, un montón de músicos se han inventado personajes que reflejen el momento artístico y personal por el que están pasando. Casos hay muchos, y casi siempre el público los identifica ya sea porque se disfrazan y maquillan que por su verdadero rostro, es por eso que Jesse se inspiró en verdaderas leyendas a la hora de crear a Chip Chrome, a los cuales fácilmente los podemos reconocer por sus álter egos:

“Claro, en Chip hay un montón de referencias a otros artistas del pasado como David Bowie, KISS, Alice Cooper, Dolly Parton, cualquier artista que siempre sentí que tomó su imagen o estética y la mostró al mundo para presentar música muy sólida, y creo que eso era algo que nos hacía falta. No es que no hiciéramos música sólida, sino que nuestra imagen no era tan fuerte como podría ser, especialmente cuando empezamos en 2012 y 2013, nos vestíamos de blanco y negro, así éramos en ese momento y puedo recordarnos tocando casi uniformados. “Pero cuando estábamos grabando el tercer disco pensamos, ¿por qué siempre usamos pantalones azules? Eso es jodidamente aburrido, estaba aburrido de eso, de verlo todos los días y que eso me representara casi de manera perpetua, sentía que eso no era lo que quería que la gente viera reflejado mientras tocábamos en los grandes escenarios de todo el mundo, no era suficiente para nosotros, pero después vino Chip, el líder perfecto para guiarnos y quien me ha ayudado a comprender la música rock, creo que lo necesitaba, necesitaba una visión y necesitaba una nueva imagen”.

Los retos a la hora de llevar a Chip al escenario y una súperbanda con álter egos

Es normal que el público se quede con el ojo cuadrado cuando de un año al otro, su artista favorito suele verse y vestir diferente cuando se sube a tocar en vivo. Nadie entiende qué es lo que está sucediendo y eso le pasó a Jesse Rutherford, pues fue todo un reto conseguir que tanto sus compañeros como el público comprendieran lo que quería expresar. Y bajita la mano, también nos contó con qué músicos que han creado álter egos armaría una súper banda

“Al principio no fue fácil, terminó siendo un verdadero reto. El primer año justo en el verano todo el mundo me veía y dice ‘¿qué estás haciendo?’ Y ahora siento que todos ellos me comprenden, lo cual es raro sentir para mí porque es algo que no me pasa muy seguido, pero todo esto ha sido un verdadero camino y estamos en él”. “Esa es una pregunta muy loca y muy difícil… cuando pienso en todos esos músicos que han tenido álter egos me doy cuenta de que la mayoría son vocalistas, es complicado crear una banda de esa manera porque hay muchos cantantes queriendo pelear por el puesto, pero quizá el baterista de Gorillaz, Russell, Ace Frehley de KISS en la guitarra… ¿quién tocaría el bajo? No lo sé, no quiero que Gene toque el bajo porque tendría dos miembros del mismo grupo… está bien, yo tocaré el bajo y cantaré, seremos una banda de tres miembros”.

El proceso de grabar un disco completamente diferente

Si son fans de antaño de The Neighbourhood, Chip Chrome & the Mono-Tones les sonará muy extraño, pues es un verdadero viaje desde la primera canción hasta la que cierra. En él pasamos por toda clase de sonidos y sensaciones, una montaña rusa de emocionar que al final termina siendo uno de los discos más ricos –musicalmente hablando– en la carrera de la banda y para el cual, intentaron de todos hasta conseguir un resultado que los convenciera por completo.

“Creo que el único cambio que hicimos a la hora de grabar este disco fue contar con Danny Parra, él coprodujo con nosotros el disco, pero creo que eso resultó grandioso porque no era el típico productor que nos trataba como si fuéramos niños inexpertos, al contrario, nos motivaba a intentar cosas nuevas y sobre todo a dejar el miedo atrás, a hacer lo que queremos y simplemente dejarnos llevar, siento que eso fue lo más especial en esta ocasión”.

La canción que definiría a ‘Chip Chrome & the Mono-Tones’

Para un artista es difícil quedarse con una sola canción que describa a la perfección el momento creativo y personal por el que está pasando. Sin embargo, en el caso de The Neighbourhood no lo es, al menos en la opinión de Jesse, pues para él “Silver Lining” –la rola que cierra su último disco– es perfecta para definir el concepto de este disco, donde cambia los papeles con Chip para traernos una historia fascinante de principio a fin.

“Siento que ‘Silver Lining’ definiría por completo este disco, porque fue la última que escribí y creo que describe todo este camino musical. La idea de Chip es algo que está en el exterior, que se adhiere a mí, como si Jesse lo necesitara, pero cuando compuse esta canción me pregunté, ‘¿qué pasaría si fuera al revés?’ “Si le diera el alma y el cuerpo de Jesse a Chip, mostrar a este ser vulnerable y dejar de lado al personaje, olvidarme de la pintura y hasta de mis tatuajes, ¿sabes? ¿Cómo sería este lado de la historia de Chip? Sentí que le traería la última esperanza cuando las cosas van mal, en el momento la escribí intenté darle un nuevo significado a todo este concepto, así que siento que esta canción es crucial para contar la historia”.

El mensaje de este disco y las redes sociales

En discos conceptuales como Chip Chrome & the Mono-Tones, los artistas suelen intentar dejar un mensaje muy claro, que se sienta la intención de crear un álbum complejo que tenga coherencia lineal. Y en este material lo hay, Jesse Rutherford se dio cuenta de una situación muy peculiar en el internet que lo llevó a cuestionarse sobre la actitud de la que la gente en redes sociales, aunque al final cada quien es libre de interpretar lo que quiera.

“Para mí este disco fue una verdadera búsqueda de identidad, ¿sabes? Apagué el internet por nueve meses y fue muy bueno, estuve usándolo mucho y hasta cierto punto era adicto al internet desde que tenía 13 años, específicamente estaba traumado con las redes sociales. Empecé con MySpace y en aquel entonces lo usaba como una herramienta, como una herramienta creativa y después de un tiempo me di cuenta de que en estos espacios no solo se trataba de creatividad, ahora los convirtieron en lugares que te definen como persona, justo como los demás creen que eres y eso me molestó mucho”. “En las redes sociales hay de todo, comentarios buenos y malos, ciertos y falsos, y realmente descubrí que soy muy sensible a eso. Por eso decidí apagar el internet y de alguna manera apagué mi voz en ese espacio, para enfocarme en la música y pensar qué era lo realmente importante para mí, quizá ese sea el mensaje detrás de este disco, encontrar tu propio mensaje y opinión. Sonará a cliché de artista, pero es real, creo que cada quien puede tener su propio mensaje y no me gusta imponerle algo al público”.

La historia de “Sweater Weather”

Si hablamos de rolas que marcaron por completo la historia de The Neighbourhood, por supuesto que tendríamos que mencionar “Sweater Weather”, una de las canciones que no pueden faltar en cualquier de sus conciertos. Y aunque muchos le han dado varios significados, la realidad es que comenzaron a componerla justo cuando Jesse estaba pasando por un momento complicado, tratando de buscar su identidad, como ahora.

“Estábamos Zack, Mickey, Jeremy y yo pasándola bien. Solíamos tocar en bandas locales, bandas de hardcore diferentes, cada quien estaba en una y me conocieron por mi banda hasta que nos separamos, en ese momento empecé a rapear y todas las personas de mi ciudad me odiaban, me trataban como el peor pedazo de mierda por no querer hacer lo mismo de siempre y por cambiar. Era algo muy tonto, muchos músicos suelen ser muy crueles con los otros, pero ellos (los demás miembros de la banda) seguían aceptándome, nos hicimos amigos y comenzamos a salir a dar la vuelta, te lo juro, estábamos fuera día y noche”.

De un momento de improvisación surgió una canción con la que se identifican los jóvenes

Justo cuando menos lo esperamos, puede surgir una canción espectacular y eso fue justo lo que pasó con “Sweater Weather”, pues nació cuando The Neighbourhood simplemente estaba improvisando. Y al final, crearon una canción que mueve masas y con la cual miles de jóvenes del mundo se pueden identificar, un mensaje sencillo y claro que demuestra la magia de la música, que puede venir en cualquier momento.

“Entonces, Zack comenzó a tocar el riff de guitarra ‘Sweater Weather’, lo tocó por meses. Un día me dijo ‘Jesse, ¿puedes grabar esto por mí?’ No me acuerdo qué era lo que quería que cantara pero lo hice y me contestó ‘uy, deja le pongo unos beats de batería’ y sonaba súper cool. Le pedí que me dejara intentar rapear o cantar sobre eso, lo único que queríamos era hacer una canción, él no estaba emocionado con la idea pero accedió y en ese momento pensamos ‘mierda, esto es muy bueno’. “Después escribimos más canciones y el resto es historia, literalmente ‘Sweater Weather’ fue la primera canción que compusimos como banda, fue mágico, cada que lo recuerdo me dan escalofríos, es bastante simple y divertida, y los chicos se vuelven locos cuando la tocamos. En ese momento quería sentir que alguien escuchaba y eso lo encontré en la música, pienso que es así como toda la juventud se siente en algún punto, y creo que (‘Sweater Weather’) funciona porque encaja con esta generación”.