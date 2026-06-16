Lo que necesitas saber: 'The Age of Everything' es el quinto disco de estudio de Johnny Marr, después del 'Fever Dreams Pts. 1-4' (2022)

El gran Johnny Marr está de regreso con algo que seguramente escucharemos en vivo en unos cuantos meses porque, recuerden, el exguitarrista de The Smiths será parte del Corona Capital 2026.

Johnny Marr, 2025 / Foto: facebook.com/officialjohnnymarr

Fecha de lanzamiento de The Age of Everything, el nuevo disco de Johny Marr

Por medio de sus redes, Johnny Marr anunció el lanzamiento de su nuevo disco, el cual llevará por nombre The Age of Everything. El que será el quinto disco de estudio como solista de Marr será estrenado en su totalidad el próximo 2 de octubre.

Mientras llega la fecha, el ex de The Smiths ya lanzó el primer sencillo del trabajo que consiste en 10 canciones. La primera canción dada a conocer del álbum The Age of Everything se llama “Spin” y puede escucharse en todas las plataformas.

“ Hay demasiadas cosas en mi mente. Los días siguen pasando por mi cabeza. Todas las cosas que hacemos cuando pierdo. Doy vueltas”, dice Johnny Marr en esta nueva canción que forma parte de un disco cuya grabación, según el músico, fue una suerte de “catarsis”.

Johnny Marr tocará en el Corona Capital 2026

“El título me surgió al principio del proceso y se convirtió en una idea ineludible. Parecía resumir cómo creo que se siente mucha gente”, comentó Marr respecto al nombre The Age of Everything.

Johnny Marr, nueva canción “Spin” / Foto: facebook.com/officialjohnnymarr

“Existe una sensación de agobio en la cultura generada por la tecnología, pero si se mira desde otra perspectiva, también podría haber una sensación de posibilidad”, agregó sobre el disco cuyo material fue concebido durante una reciente gira por Norteamérica.

Johnny Marr será parte del Corona Capital 2026. Se presentará el tercer día del festival, el 22 de noviembre, junto a The Strokes, Manic Street Preachers, The xx, Angine de Poitrine, Tricky y varias bandas más.