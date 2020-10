Joji: El multifacético artista que dejó YouTube para componer R&B teatral

En esta era del internet, donde todos podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo con tan solo un click, muchos han sido los artistas que se han dado a conocer gracias a esta maravillosa red y que sin las plataformas digitales no nos hubiéramos enterado de su existencia. Podríamos citar un montón de ejemplos y no nos alcanzaría un texto para hablar de cada uno, pero muy pocos logran emocionar y tener el impacto que ha alcanzado Joji.

Este joven de tan solo 28 años pasó de ser una estrella del internet por sus canales de YouTube, donde hacía sketches y parodias, a convertirse en una verdadera promesa del R&B y del hip-hop. Sí, suena como una de esas historias de éxito que a cualquiera le gusta escuchar, sin embargo, no fue fácil llegar hasta donde se encuentra en este momento, y acá les contaremos todo lo que hizo para ser un artista tan interesante.

¿Quién es Joji?

George Kusunoki Miller -como en realidad se llama– nació el 18 de septiembre de 1992 en Osaka, Japón. Desde muy pequeño tuvo inquietud por hacer un montón de cosas, pero antes de eso tuvo que ingresar a una escuela internacional, la Academia Canadiense en Kobe, donde aprendió lo básico hasta que se graduó en 2012, pero en plena juventud y justo al cumplir los 18 años tomó una de las decisiones más importantes de su vida: mudarse a Estados Unidos.

Una vez que se instaló en el país de las barras y las estrellas, Joji decidió empezar a sacar ese lado creativo que sabía que tenía pero jamás había explorado. Es por eso que así como muchos jóvenes que crecieron con el internet, abrió varias cuenta de YouTube: DizastaMusic donde compartía sus maquetas musicales en las que tocaba el ukelele y hacía rap; junto a TVFilthyFrank y TooDamnFilthy, donde nació un programa de comedia que dio de qué hablar en su época, The Filthy Frank Show.

Una verdadera celebridad de internet

En este show, Miller creó el personaje de Filthy Frank, un tipo que se consideraba como el antiblogger de Youtube con el cual hacía un montón de sketches de comedia. Para 2012 ganó popularidad gracias a que también hacia retos y parodias bastante graciosas, aunque todo lo subía casi de manera incógnita por temor a no poder conseguir un trabajo más adelante debido a la naturaleza de su contenido, que muchas veces era ácido e irreverente.

Pero esta faceta en internet no le duró mucho tiempo a Joji, pues en 2014 publicó un video donde anunciaba que oficialmente dejaría de hacer The Filthy Frank Show por el riesgo de perder el canal debido a las numerosas quejas de derechos de autor y de la comunidad que recibió. Aunque continuó subiendo videos a TooDamnFilthy hasta que en 2017 decidió darle carpetazo a esta faceta en su carrera debido a problemas de salud y su falta de interés en continuar aunque publicó un libro, Francis of the Filth.

Ver en YouTube

El tipo que popularizó el “Harlem Shake”

Seguramente muchos por acá se acordarán del Harlem Shake, uno de los primeros retos virales que tenía esa infame rola que decía “con los terroristas…”. Bueno pues aunque no lo crean, Joji tuvo que ver para que esta peculiar canción del productor estadounidense Bauuer, se popularizara y así miles de personas en todo el mundo comenzaran a imitarlo y no, para nada anduvo involucrado en la grabación de la canción.

Resulta que Miller y sus amigos fueron de los primeros usuarios en YouTube en disfrazarse y bailar este peculiar tema. Y aunque no lo crean, gracias a la popularidad que tenía dentro de la plataforma de videos y al empujoncito que le dio en su canal, la rola logró entrar a la lista de Billboard Hot 100. Así que como verán, este chico es una celebridad de internet y supo aprovechar muy bien esto para dar el siguiente paso.

Ver en YouTube

Dejar atrás YouTube para conectar con la música

Después de ser básicamente una leyenda underground de YouTube, Joji se dedicó por completo a la música iniciando un proyecto llamado Pink Guy. El mismo Miller menciona antes de su carrera creando videos, tenía interés en componer canciones y creó su canal precisamente para eso, para promover las melodías que en algún punto comenzó a armar en su computadora desde 2008 gracias al hitazo de Lil Wayne, “A Milli”.

Bajo este pseudónimo publicó un montón de rolas que a menudo resultaban cómicas y que tenían que ver con el personaje que creó para internet. En 2017 lanzó su primer álbum, Pink Season, y más tarde llegaría un EP que sirvió como continuación, con el cual tuvo chance de dar su primera presentación en vivo dentro del festival SXSW de aquel año, y aunque se esperaba que hiciera una enorme gira de promoción, para diciembre de 2017 decidió dejar de publicar rolas de este proyecto.

De Pink Guy a Joji

Pero como ya nos quedó claro con todas las cosas tan creativas que ha hecho, este artista no puede quedarse quieto. Si bien había renunciado a Pink Guy, aún tenía ganas de seguir componiendo rolas y compartirlas con el mundo, es por eso que más tarde le presentó al mundo a Joji, el proyecto con el que quería hacer música seria, dejando atrás todos los personajes que creó durante tantos años para mostrarse tal cual, como es.

Durante su infancia en Japón, Miller comenzó a producir canciones y a cantarlas con sus amigos como un pasatiempo después de las tediosas clases. Pero al mudarse a Nueva York empezó a utilizarla para expresarse, desde los tiempos de Pink Guy venía cocinando la idea de lanzar un álbum bajo este concepto, sin embargo, de última hora decidió continuar con su personaje y postergar todos sus planes para cuando estuviera listo.

El inicio de una excelente carrera

Desde un inicio, George Miller pretendía mantener la música hecha como Joji en secreto, debido a que sus fans querían principalmente su música cómica y pensaba que nadie la tomaría en serio. Pero todo cambió cuando a finales de 2017 publicó varias canciones a través del canal de YouTube del sello musical asiático 88rising, entre ellas “I Don’t Wanna Waste My Time”, que para su sorpresa gustó y mucho.

Todo ese año se la pasó publicando sencillos como “Rain on Me”, “Will He” y más, hasta que al final decidió juntar todas estas rolas en su primer material discográfico con este proyecto, In Tongues. En total fueron ocho canciones las que presentó en este trabajo, las cuales estrenó en vivo bajo el pseudónimo con el que se haría conocido musicalmente hablando en mayo de 2017, en un evento en Los Ángeles que retransmitió Boiler Room.

Ver en YouTube

De ‘Ballads 1’ a ‘Nectar’

2018 fue un gran año par Joji, pues arrancó lanzando la rola “Yeah Right”, la cual llegó al puesto número 23 de la lista de Billboard. Por si no fuera suficiente, ese mismo año estrenó Ballads 1, su primer disco de estudio con el que tuvo chance de arma una gira en forma por todos los Estados Unidos que gracias al enorme éxito del álbum, el tour se extendió hasta Europa. Para que se den una idea, logró tocar en festivales como Lollapalooza, Reading & Leeds y Osheaga.

Pero en 2020 este musicazo regresó por la puerta grande, anunciando su segundo álbum Nectar. Un material discográfico que en verdad es una montaña rusa de emociones, pues te lleva desde la felicidad y la euforia hasta la melancolía –y por qué no– la tristeza a través de 18 canciones donde participan toda clase de artistas, desde personajes reconocidos del tamaño de Diplo hasta artistas grandiosos underground como BENEE y Yves Tumor.

¿Qué es lo que hace tan especial a Joji?

Sin duda Joji se ha ganado la atención no solo de los fans que lo siguen desde sus tiempos de YouTube, también de un público más amplio y de la prensa especializada por su peculiar sonido. Su música ha sido descrita como trip hop y lo-fi mezclado con elementos de trap, folk, electrónica y R&B. Sus canciones se caracterizan por tener un down tempo, donde canta sobre temas melancólicos e incluye voces conmovedoras, todo bajo una producción sumamente minimalista.

Pero es cuando nos echamos un clavado a sus influencias cuando nos damos cuenta por qué su música se escucha así. Para empezar ha citado a artistas como Radiohead, Shlohmo, Childish Gambino y hasta James Blake –con el que lo comparan–, aunque también se inspiró en el tiempo que estudió en Osaka, muy cerca de los bautistas japoneses para componer música, todo un enorme catálogo de géneros con los que juega a la perfección.

Y eso es lo mágico en cada una de las composiciones de Joji, que puedes encontrarte toda clase de ritmos y sonidos conviviendo en una misma rola. Además de esto y algo que le debe por completo a sus años en YouTube es que le ha dado un toque de teatralidad a su proyecto, tanto a la música como a sus shows en vivo, y el ejemplo fue Extravaganza, un show en línea que transmitió para presentar su más reciente álbum que fue eso, un festín visual donde demostró de lo que está hecho.