Ojo acá, amantes de Korn y de los animales… Seguro que el buen Jonathan Davis sabe que no hay amor más bonito que el que sentimos por nuestros animales; ellos se merecen siempre los mejores cuidados y toda la onda.

Así que el vocalista, más allá de la música, le está entrando al mercado pet friendly lanzando su propia marca de productos para mascotas. Y lo mejor es el nombre que le paso a su nuevo proyecto.

Screenshot de la página web de Freak On A Leash que se lanza oficialmente a finales de octubre. Foto: Captura de pantalla.

Jonathan Davis de Korn y su marca de productos para mascotas

Así como lo leen. Jonathan Davis está lanzando su marca de productos para mascotas y la verdad, ya queremos armarle algo a nuestros perritos, gatitos o cualquier compañero peludo que tengamos en casa.

El vocalista de Korn nombró a esta nueva marca suya Freak On A Leash, justo como esa clásica canción que su banda nos trajo en 1998 como parte del disco Follow The Leader. Y bueno, ahora que se acerca Halloween, Davis dijo en un comunicado de Instagram que “estos productos premium están creados para todos, rindiendo homenaje a la música de terror y rock que amamos“.

Anuncio de Davis en Instagram. Foto: Captura de Instagram.

Al momento, el vocalista de Korn -quienes lanzaron su más reciente disco en febrero pasado– ha mencionado que sus productores estarán hechos de herrajes de bronce de cañón, cuero, nailon, así como también venderá peluches de alta calidad. Una correa, un juguete, platos para la comida… en fin, parece que habrá mucha mercancía cool y de la mejor calidad para nuestras mascotas.

¿Y ya se pueden comprar los productos?

La marca, por ahora, no se ha lanzado. Sin embargo, no falta mucho para que comience a vender sus productos. Jonathan Davis reveló que las primeras muestras de la merch de Freak On A Leash se darán a conocer en el festival Aftershock el próximo sábado 8 de octubre que se realiza en Sacramento, California.

Si de pura casualidad andarán por allá, pueden encontrar los productos en una carpa de la organización de rescate animal Take Me Home y dicen que los primeros 100 fans que le caigan ahí, recibirán un acceso para conocer en persona al vocalista de Korn.

Ahora bien, lo que sí ya es oficial es que la marca Freak On A Leash comenzará sus operaciones en forma el próximo 28 de octubre a través de su sitio web oficial. Ahí les piden que ingresen su correo electrónico para mantenerlos informados sobre los próximos lanzamientos y toda la onda. ¿Le armarían algún regalito a su perrito?