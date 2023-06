Josh Homme de Queens of the Stone Age reveló que fue diagnosticado con cáncer

Fue en mayo de este 2023 cuando Josh Homme volvió de su pausa musical con Queens of the Stone Age, ya que confirmó el nuevo disco In Times New Roman… que la banda lanzará después de seis años de su último álbum ‘Villains’.

El líder de Queens of the Stone Age realmente estuvo fuera del foco público en los últimos meses y en una reciente entrevista dio una de las razones detrás de ello pues Josh Homme reveló que fue diagnosticado con cáncer durante el 2022.

Josh Homme fue diagnosticado con cáncer en 2022. Foto: Getty Images

Josh Homme habló sobre los problemas que ha enfrentado en los últimos 4 años

Fue en una entrevista con el portal Revolver donde Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age, habló de las dificultades que ha enfrentado durante los últimos cuatro años más allá de la batalla legal por la tutela de sus hijos (por acá les recordamos qué pasó).

Homme mencionó que además de lidiar con el confinamiento de la pandemia, el tema de su exesposa y la muerte de varios amigos cercanos, en el 2022 le llegó el diagnóstico de cáncer. Algo que llevó en privado y que fue “la cereza” en el pastel de desgracias.

Josh Homme y Brody Dalle. Foto: Getty Images

A Josh Homme lo diagnosticaron con cáncer en 2022

“Nunca digo que no pueda empeorar. Nunca digo eso, y no lo aconsejaría. Pero yo digo que puede mejorar”, mencionó el músico estadounidense en dicha entrevista donde no reveló qué tipo de cáncer fue, pero para el que se sometió a una cirugía exitosa para extirparlo.

“El cáncer es solo la cereza de un período de tiempo interesante, ¿sabes? Estoy extremadamente agradecido de haber superado esto, y miraré hacia atrás como algo que está jodido, pero que me habrá hecho mejor”, aseguró Josh Homme sobre su diagnóstico.

Josh Homme enfrentó al cáncer de manera privada. Foto: Getty Images

El líder de Queens of the Stone Age fue operado para que le extirparan el cáncer

“Estoy bien con eso. Hay muchas cosas que quiero hacer. Y hay mucha gente con la que quiero hacer eso”, agregó el líder de Queens of the Stone Age que según sus propias palabras, sigue recuperándose de la cirugía y todo lo relacionado con su diagnóstico de cáncer.

El guitarrista, que este 2023 cumplirá 50 años, dijo que no fue a terapia y prefirió refugiarse en la música como método de curación: “En los últimos dos años, he hecho mucha terapia, pero al final del día, entiendo cómo proceder, avanzando con la religión que uso: la música”.

El líder de QOTSA se refugió en la música estos últimos 4 años. Foto: Getty Images

Josh Homme dijo que está listo para “zarpar a su nueva vida”

Josh Homme aseguró que los últimos cuatro años han sido los más oscuros de su vida. Sin embargo, está bien con lo ocurrido y ha aprendido bastante de sus experiencias previas, por lo que se siente listo para el siguiente capítulo de su vida.

“En los dolores de cabeza, mis errores, estas muertes y mis propias cosas físicas con las que estoy lidiando, a pesar de que todo eso ocurrió y destrozó mi antigua vida en pedazos, esos pedazos que he podido construir en un barco que está a punto de zarpar”, mencionó en la entrevista con Revolver.

Foto: Getty Images

El nuevo disco de Queens of The Stone Age llegará en unos días

El regreso formal de Queens of the Stone Age será en estos días, pues In Times New Roman… estará disponible en formato físico y digital el próximo 16 de junio. Estará conformado por 10 rolas y una de ellas es “Emotion Sickness”, que lanzaron en mayo pasado.