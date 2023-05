Queens of the Stone Age vuelven tras 6 años con la rola "Emotion Sickness" y un nuevo disco

Varias bandas están aprovechando el 2023 para hacer su regreso tras un buen rato de no lanzar algo de música. Una de ellas es Queens of the Stone Age, que después de seis años por fin nos traen una nueva canción llamada “Emotion Sickness”.

Pero no solo eso, porque la banda también confirmó que lanzarán un nuevo disco… Acá les contamos todo el rollo con este lanzamiento, que sin duda pinta para que Queens of the Stone Age arranque una nueva etapa en su carrera tras un buen rato sin hacer ruido.

Queens of the Stone Age tocando en 2018/Foto: Getty Images

Después de seis años, Queens of the Stone Age nos traen la rola “Emotion Sickness”

Los fans de la banda llevan un rato esperando noticias sobre un posible lanzamiento. Y es que la emoción creció bastante en octubre del 2022 cuando Jesse Hughes, miembro de Eagles of Death Metal, dio una actualización no solo sobre el grupo que comparte con Josh Homme, sino también del proyecto principal de este último, Queens of the Stone Age.

Básicamente, Hughes dijo en una transmisión en Instagram que Queens of the Stone Age recién había terminado de grabar un nuevo disco, así que ahora Homme podría entrar al estudio con Eagles of Death Metal.

Josh Homme tocando con Queens of the Stone Age/Foto: Getty Images

Así que la espera ha sido larga desde aquella revelación, pero por fin Queens of the Stone Age está de vuelta con su nueva canción titulada “Emotion Sicknes”, la cual lanzaron este 11 de mayo y la verdad es que nos hacían falta unos buenos guitarrazos ponchados cortesía de Josh Homme y compañía.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, con esta canción, la banda vuelve a sus raíces blueseras y un poco al sonido que les escuchamos en discos como Era Vulgaris. Aunque eso sí, las liras distorsionadas y la potente voz de Homme están presentes. Aquí abajito les dejamos esta rolita de Queens of the Stone Age para que le echen oído.

Prepárense, porque se viene nuevo disco de Queen of the Stone Age

Además de volarnos la cabeza con esta nueva rola, Queens of the Stone Age confirmó que este 2023 también estrenarán su octavo álbum de estudio, el cual llevará por nombre In Times New Roman…,y es el primero que lanzan desde Villains de 2017.

Este disco fue grabado en los estudio Pink Duck del líder de Queens of the Stone Age, así como en el estudio Shangri-La de Rick Rubin. Para este álbum la banda decidió hacer la producción por su cuenta, y únicamente contaron con la ayuda de Mark Rankin para la mezcla.

Esta es la portada de ‘In Times New Roman’, el nuevo disco de Queens of the Stone Age/Foto: Matador Records

Pongan mucha atención, porque In Times New Roman…, el nuevo disco de Queens of the Stone Age estará disponible en formato físico y digital el próximo 16 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar completito, acá les dejamos el tracklist de este álbum tan esperado.

01. “Obscenery”

02. “Paper Machete”

03. “Negative Space”

04. “Time & Place”

05. “Made to Parade”

06. “Carnavoyeur”

07. “What the Peephole Say”

08. “Sicily”

09. “Emotion Sickness”

10. “Straight Jacket Fitting”