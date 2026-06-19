Lo que necesitas saber: Desde que existe la viralidad en redes se ha recurrido a Juan Gabriel.... con el Mundial, claro que vuelve a aparecer.

¿Alguien pensaba que no iba a ser así? Juan Gabriel es una de las más máximas glorias de la música mexicana, con una obra que queda al “puro pelo” en cualquier ocasión… cómo no iba a embonar con el Mundial hecho en casa.

Juan Gabriel en Bellas Artes (imagen mejorada con IA) / Captura de pantalla

Es que el solo de trompeta de “Así fue”…

Desde antes de comenzar el máximo evento futbolístico del mundo, ya la gente no se aguantaba las ganas de escuchar al Divo de Juárez musicalizando las glorias de la selección. Cuando los equipos se discutieron con motivadoras presentación de convocados, muchos exigían que la FEMEXFUT se luciera poniendo alguna de Juanga para anunciar al cuadro azteca.

No cualquiera, aunque casi cualquiera podía ser. Muy especialmente, el respetable exigía que “Así fue” sonara para confirmar a Paco Memo, Gil Morita y demás jugadores como representantes de México… no toda (aunque no hubiera estado mal), sino nomás ese cachito en el que la trompeta hace estremecer a cualquiera.

“Ay papá, ya no me pegues”, dicen varios cuando suenan esas notas de tan tremendo solo en el que el que ejecuta echa el alma por los labios.

Pero el furor por musicalizar un momento glorioso con “Así fue” de Juan Gabriel no nació con la Selección Nacional ni mucho menos con el Mundial 2026. Este “hype” (como dicen los chavos) viene de atrás tiempo… desde que la viralidad estuvo al alcance de la edición por celular.

Para musicalizar la entrada a la casa después de una parranda majadera, para hacerla sonar cuando se consigue asiento en el Metro… para presumir los kilitos bajados después de medio día de dieta. Poner el clásico de Juanga (que alguna vez hizo famoso Isabel Pantoja) ya es un clásico de las redes.

Otras rolotas de Juan Gabriel que han musicalizado el Mundial

“Hasta que te conocí” fue una de las que muchos desearon que sirviera de telón para nuestra selección, pero no… ahí tuvimos que refinarnos al pin%&/()e Chavo del 8. “Faltó visión”, dirían los que le saben a esto de escoger la rola indicada para hacer preciosos momentos.

Con la victoria de México sobre Corea del Sur, más de uno pensó que el Akron y todo el país se convirtió en un lugar de ambiente… entonces, por qué no hacer sonar “El Noa Noa” a la hora del festejo mundialista. Queda que ni mandada a hacer la rolota del Divo de Juárez.

Qué hubiera sido si, en lugar de “Sirius” del Alan Parsons Project hubiera sonado en el Azteca una de Juanga… se nos cae el estadio.

También nos imaginamos la de “Pero qué necesidad” para musicalizar la inexplicable expulsión de César Montes en el debut de la selección en el Mundial, el coverzote “Gracias al Sol” para la “pausa de hidratación” … o la de “Abrázame muy fuerte” para el increíble atajadón del Tala. En fin, donde quiera queda Juanga.