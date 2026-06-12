Lo que necesitas saber: "Sirius" es un tema de Alan Parsons Project vinculada a la época dorada de los Chicago Bulls de Michael Jordan. Ahora, es usada en el Mundial 2026.

Algunas buenas, otras no tanto. De entre las novedades que trae la realización del Mundial 2026, está el hacer sonar en todos los estadios, previo a los juegos, la canción inmortalizada por Alan Parsons Project, “Sirius”. ¿En qué momento suena tan tremendo rolón?

“Sirius” forma parte del nuevo protocolo de himnos en el Mundial 2026

Por si no lo notaron, hay nuevo protocolo de himnos para este Mundial 2026… muchos ya lo sabían, pero con lo que no contaban es que, al momento de salir todos los jugadores a la cancha (TODOS, titulares y banca), se deja sonar en el sonido local del estadio el mítico tema que abre el álbum Eye In the Sky.

Sólo es por unos cuantos segundos, pero suficientes para que la canción instrumental de Alan Parsons Project haga lo suyo. “Sirius” es un tema de inducción hacia algo mayor. Como lo ideó el gran Alan Parsons, como preámbulo para la no menos mítica “Eye in the Sky”, como se usa en este Mundial 2026, para hacer aún más espectacular la aparición de los jugadores.

El tema ya había sido inmortalizado como “intro”… por los Chicago Bulls de Michael Jordan

“Sirius” abre el álbum de 1982, Eye in the Sky, de Alan Parsons Project y por sí sola es todo un clásico. Sin embargo, alcanzó el status de legendaria al ser usada por los poderosos Chicago Bulls de Michael Jordan para hacer su aparición en la duela.

A partir de que los Chicago Bulls la tomaron, en varios eventos deportivos se hizo lo propio. Así, “Sirius” de Alan Parsons Project se convirtió en todo un himno deportivo a nivel mundial… aunque sus inconfundibles notas iniciales siempre han estado asociadas a la época dorada de los Bulls de Chicago.

“Sirius”, un tema que estuvo a nada de ser desechado por Alan Parsons

Sobre “Sirius” y “Eye in the Sky”, Alan Parsons ha declarado que, en un inicio, pensó en desecharlas… ambas composiciones, ya que no las concibe por separado. Cuando estaba trabajando el álbum, les hacía arreglos a los temas, los cambiaba de tempo y nada lo complacía.

Fue hasta que hizo el “palm mute” de guitarra que sirve como puente entre ambas canciones que supo que funcionarían. Un pequeño detalle, pero de gran relevancia para alguien que trabajó como ingeniero de audio para The Beatles y Pink Floyd.

Alan Parsons / Foto:facebook.com/alanparsons (Shlomi Pinto)

Por otra parte, él veía a “Sirius” como una encantadora forma de abrir el disco Eye in the Sky… pero nunca imaginó que sería utilizado como himno deportivo. Y menos por los Chicago Bulls de Michael Jordan.

Ahora, sabe que es imposible escuchar “Sirius” sin pensar en esa época increíble del más grande basquetbolista de todos los tiempos… y no le desagrada la idea. A final de cuentas, lo que le encanta es que sus canciones sigan escuchándose.